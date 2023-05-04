Tam Boyutta Gör Coinbase, kredi hizmetine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Şirketin Twitter’dan yaptığı açıklamada, kullanıcıların 10 Mayıs’tan itibaren yeni kredi alamayacağı bildirildi. Açıklamada ödenmemiş krediler üzerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı ifade edildi. Ayrıca, kullanıcıların farklı bir işlem yapmasına da gerek olmadığına yer verildi.

Kripto para borsası Coinbase, ABD’deki kullanıcıların kredi almalarına olanak tanıyan Borrow hizmetini durduruyor. Kullanıcılar, borsadan Bitcoin’lerinin yüzde 40’ına kadar borç alabiliyordu. Coinbase, kredi hizmetini neden kapattığını açıklamadı.

Butan'dan kripto madenciliğini destek fonu 15 sa. önce eklendi

1 milyon dolar limiti olan kullanıcılar yaklaşık yüzde 9 faiz ödüyordu. Kullanıcılara herhangi bir kredi kontrol protokolü uygulanmıyordu. Coinbase‘den yapılan açıklamada, müşterilerin önemsediği ürünlere öncelik verdikleri belirtildi.

Borsa ile SEC arasındaki gerilim son günlerde tırmanmıştı. Coinbase de SEC’in kripto ile ilgili net olmasını talep etmiş ve bu yönde bir dava açmıştı. Diğer yandan borsanın kredi kararı, 2023’ün ilk çeyrek sonuçlarının açıklanacağı döneme denk geldi.

Citi, bilanço öncesi Coinbase hisseleri için tavsiyesini satın aldan nötre çevirmişti. Mizuho analistleri ise şirketin temellerinin zayıf kaldığını açıklamıştı. Geçen gün Coinbase, türev piyasalar için de bir hamle yapmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Coinbase kripto kredi hizmetini sonlandırıyor