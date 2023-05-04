Coinbase kripto kredi hizmetini sonlandırıyor

Kripto para borsası Coinbase, ABD’deki kullanıcıların kredi almalarına olanak tanıyan Borrow hizmetini durduruyor. Kullanıcılar, borsadan Bitcoin’lerinin yüzde 40’ına kadar borç alabiliyordu. Coinbase, kredi hizmetini neden kapattığını açıklamadı.
1 milyon dolar limiti olan kullanıcılar yaklaşık yüzde 9 faiz ödüyordu. Kullanıcılara herhangi bir kredi kontrol protokolü uygulanmıyordu. Coinbase‘den yapılan açıklamada, müşterilerin önemsediği ürünlere öncelik verdikleri belirtildi.
Borsa ile SEC arasındaki gerilim son günlerde tırmanmıştı. Coinbase de SEC’in kripto ile ilgili net olmasını talep etmiş ve bu yönde bir dava açmıştı. Diğer yandan borsanın kredi kararı, 2023’ün ilk çeyrek sonuçlarının açıklanacağı döneme denk geldi.
Citi, bilanço öncesi Coinbase hisseleri için tavsiyesini satın aldan nötre çevirmişti. Mizuho analistleri ise şirketin temellerinin zayıf kaldığını açıklamıştı. Geçen gün Coinbase, türev piyasalar için de bir hamle yapmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah