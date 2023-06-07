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    Anlık Bildirim

    Coinbase hisseleri düşüyor: ARK Invest ısrarla yatırımlarına devam ediyor

    SEC ve kripto borsaları arasındaki gerilim tırmanış gösterdi. SEC, Binance borsasının ardından Coinbase‘e de dava açtı. Açılan davalar kripto endüstrisini düzenleyicilere karşı ayaklandırmaya başladı.
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    Coinbase hisseleri düşüyor: ARK Invest hisse sayısını artırıyor Tam Boyutta Gör
    Kripto para borsalarına nefes aldırmayan ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC, dün Coinbase’e de dava açtı. Bununla birlikte borsanın hisse değerinde ciddi düşüş yaşandı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen ARK Invest, 400.000’den fazla Coinbase hissesi satın aldığını açıkladı.

    Cathie Wood liderliğinde ARK Investment Management yatırımlarına devam ediyor. ARK Investment Management son dönemde yaptığı Coinbase hamleleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Cathie Wood, SEC’in davalarıyla ortalık yangın yerine dönmüşken ve Coinbase’in hisseleri yüzde 20’den fazla düşmüşken yine durmadı. Wood, 400.000’den fazla Coinbase hissesi satın aldı.

    Bloomberg tarafından derlenen verilere göre; Wood’un amiral gemisi Ark Innovation ETF de dahil olmak üzere üç Ark Investment Management LLC fonu, Coinbase’ten 419.324 hisse aldı.

    Kripto sektörünün korku ve panik ile hareket ettiği bugünlerde, Wood’un yaptığı hamleler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Wood, Coinbase’te 40 milyon dolara yakın bir hisse alımı gerçekleştirmişti. 

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    Lyc 3 saat önce

    beyler steam'da Soner Çakır diye aratın ve çıkan 2 oyunumu istek listesine ekleyin, Steamda geliştirici olarak desteğe ihtiyacım var.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Çok iyi

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