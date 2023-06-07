Coinbase hisseleri düşüyor: ARK Invest ısrarla yatırımlarına devam ediyor

Tam Boyutta Gör Kripto para borsalarına nefes aldırmayan ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC, dün Coinbase’e de dava açtı. Bununla birlikte borsanın hisse değerinde ciddi düşüş yaşandı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen ARK Invest, 400.000’den fazla Coinbase hissesi satın aldığını açıkladı.

Cathie Wood liderliğinde ARK Investment Management yatırımlarına devam ediyor. ARK Investment Management son dönemde yaptığı Coinbase hamleleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Cathie Wood, SEC’in davalarıyla ortalık yangın yerine dönmüşken ve Coinbase’in hisseleri yüzde 20’den fazla düşmüşken yine durmadı. Wood, 400.000’den fazla Coinbase hissesi satın aldı.

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Bloomberg tarafından derlenen verilere göre; Wood’un amiral gemisi Ark Innovation ETF de dahil olmak üzere üç Ark Investment Management LLC fonu, Coinbase’ten 419.324 hisse aldı.

Kripto sektörünün korku ve panik ile hareket ettiği bugünlerde, Wood’un yaptığı hamleler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Wood, Coinbase’te 40 milyon dolara yakın bir hisse alımı gerçekleştirmişti.

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Coinbase hisseleri düşüyor: ARK Invest hisse sayısını artırıyor