Coinbase hisseleri düşüyor: ARK Invest ısrarla yatırımlarına devam ediyor

Cathie Wood liderliğinde ARK Investment Management yatırımlarına devam ediyor. ARK Investment Management son dönemde yaptığı Coinbase hamleleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Cathie Wood, SEC’in davalarıyla ortalık yangın yerine dönmüşken ve Coinbase’in hisseleri yüzde 20’den fazla düşmüşken yine durmadı. Wood, 400.000’den fazla Coinbase hissesi satın aldı.
Bloomberg tarafından derlenen verilere göre; Wood’un amiral gemisi Ark Innovation ETF de dahil olmak üzere üç Ark Investment Management LLC fonu, Coinbase’ten 419.324 hisse aldı.
Kripto sektörünün korku ve panik ile hareket ettiği bugünlerde, Wood’un yaptığı hamleler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda Wood, Coinbase’te 40 milyon dolara yakın bir hisse alımı gerçekleştirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
beyler steam'da Soner Çakır diye aratın ve çıkan 2 oyunumu istek listesine ekleyin, Steamda geliştirici olarak desteğe ihtiyacım var.
Çok iyi