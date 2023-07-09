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    SEC’e göre Coinbase her şeyi biliyordu!

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yaptığı açıklamada, Coinbase’in zaten yasayı ihlal ettiğini bildiğini söyledi.                                     
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    SEC’e göre Coinbase her şeyi biliyordu! Tam Boyutta Gör

    ABD’nin SPK’sı olan SEC, haziran ayının başlarında kripto para borsaları Coinbase ve Binance’e dava açtı. Her iki dava birbirinden biraz farklı. Coinbase’e açılan davaya bakacak olursak SEC, menkul kıymet olarak adlandırılan bir dizi kripto paranın, Komisyon’dan izinsiz olarak listelendiğini, dolayısıyla izin alınmadan menkul kıymet alım-satım faaliyetlerinde bulunulduğunu iddia ediyor. Dava süreci devam ederken SEC, Coinbase ile ilgili bir açıklama daha yaptı.

    SEC ve Coinbase’te sular durulmuyor

    CoinDesk’te yer alan habere göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yaptığı açıklamada, Coinbase’in zaten yasayı ihlal ettiğini bildiğini söyledi. Açıklamada ayrıca SEC, Coinbase'in sunabileceği herhangi bir karar önergesine karşı çıkacağını açıkladı. Ayrıca bir mahkemeden, Coinbase'in davanın ana sorular doktrinini ve diğer endişeleri ihlal ettiği yönündeki iddialarını bozmasını istedi:

    “Coinbase, davranışının federal menkul kıymetler yasalarını ihlal etme riskinin olduğunun farkında olmadığını savunuyor ve Coinbase'in 2021'deki kayıt beyanını onaylayarak SEC'in Coinbase'in temel ticari faaliyetlerinin yasallığını doğruladığını öne sürüyor”

    Bununla birlikte düzenleyici, Coinbase'in daha önce ABD Yüksek Mahkemesi tarafından belirli kripto para birimlerinin federal menkul kıymetler yasalarının gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için çıkardığı yasal çerçeveyi benimsediğini söyledi.

    SEC’e göre Coinbase'in kendi kamuya açık dosyaları da listelenen varlıkların menkul kıymet olarak kabul edilebileceği bilgisine yer veriyor. Bu da Coinbase yatırımcıları için potansiyel bir riskin aslında gösterildiği anlamını taşıyor:

    “Bu eylemler, Coinbase'in menkul kıymetler yasalarının kendi davranışlarına uygulanabileceğini anladığını ve davranışının yasallığını değerlendirirken hangi kuralların dikkate alınacağını bildiğini ancak yine de işini büyütme adına bu riski almak için hesaplı bir karar verdiğini açıkça gösteriyor.”

    SEC, Coinbase’in eşit derecede kusurlu iki argümanı olduğunu söylüyor. Bunlardan ilki, bir yatırım sözleşmesinin resmi bir sözleşme içermesi gerektiğini söylemesi. Bir diğeri ise yatırım sözleşmelerinin yalnızca ikincil piyasalarda alınıp satılıyorsa varlık satışı olduğu. SEC, Howey Testinin resmi bir sözleşmeye ihtiyaç duymadığını ve ikincil piyasalardaki işlemlerin hala menkul kıymetler yasalarını ihlal edebileceğine dikkat çekiyor.

    SEC, Coinbase'in ana sorular doktrini argümanında da yanlış olduğunu vurguluyor. Son olarak, New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde, 13 Temmuz günü bir duruşma yapılacağını da hatırlatmış olalım.

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    DreamSs 5 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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