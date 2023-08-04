Tam Boyutta Gör ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance ve Coinbase gibi sektörünün iki dev ismine dava açmıştı. Yaklaşık 2 ay önce, SEC'in davasıyla karşı karşıya kalan Coinbase, şimdilerde davanın reddi için harekete geçti. Şirket, davanın reddi ile ilgili bir dilekçe yazma hazırlığında. Öte yandan davanın hukuk sorumlusu da bu davanın borsa lehine sonuçlanacağına inanıyor.

Coinbase'in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, kısa süre önce, şirketin ikinci çeyrek kazanç duyurusunda, Coinbase'in dava karşısında güçlü olduğuna inandığını söyledi:

"SEC ile olan davayla ilgili açık olmak istiyorum. Kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Kazanmayı umuyoruz."

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6 Haziran 2023'te SEC, menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıltı. Ayrıca SEC, borsanın kayıt dışı menkul kıymet sattığını ve kayıt dışı olarak faaliyet gösterdiğini iddia etti. Coinbase de 4 Ağustos 2023'te mahkemeye, bu davayı reddetmesini isteyen bir dilekçe sunacağını açıkladı:

"Bugün, davanın tümüyle düşürülmesi için mahkemeye başvuracağız."

Grewal'a göre, Coinbase zaten platformda herhangi bir menkul kıymet istemiyor. Ayrıca yine Grewal'a göre, SEC'in zaten kripto para borsalarını düzenleyecek bir yetkisi de bulunmuyor.

Coinbase, ABD ile yürütülen tüm çalışmalarda düzenleyici netlikten yana olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

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Coinbase, SEC davasının reddi için düğmeye bastı!