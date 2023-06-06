Binance’e dev dava, Bitcoin fiyatı büyük düşüş yaşadı

Binance patronu Chanpeng Zhao’ya suçlamalar
SEC yaptığı açıklamada Binance borsasının izinsiz menkul kıymet borsası olarak kaydolmadığını ve buna rağmen menkul kıymet ticareti yaptığını, ABD’de kanunsuz olarak çalıştığını belirtti. Ayrıca CZ’nin yatırımcıları riskler konusunda yanlış yönlendirdiğini, Merit Peak firması üzerinden 145 milyar dolarlık varlığı farklı hesaplara aktardığını da belirtti.
Aslında suçlamalar yeni değildi ve bir süredir kulislerde dile getiriliyordu. Ne var ki CZ bunları iftira olarak niteleyerek reddetmişti. SEC ayrıca BNB, BUSD, ADA, MATIC, FIL, ATOM, ALGO gibi toplam 61 kripto varlığın da menkul kıymet olduğunu iddia etti.
Haber ile birlikte 27 bin dolar sınırını aşmaya çalışan Bitcoin fiyatı hızlıca 25200$ sınırına indi ve şu sıralar 25900$ civarında geziniyor. Bazı kaynaklar ise FTX çöküşünün intikamının alındığını iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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