Binance’e dev dava, Bitcoin fiyatı büyük düşüş yaşadı

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar farklı konularda Binance borsasını inceleme altına alan veya suçlayıcı ifadeler kullanan ABD Menkul Kıymetler Komisyonu SEC, nihayet ilk davayı açtı. Binance ve Binance US iştiraki izinsiz menkul kıymet ticareti ile suçlanıyor.

Binance patronu Chanpeng Zhao’ya suçlamalar

SEC yaptığı açıklamada Binance borsasının izinsiz menkul kıymet borsası olarak kaydolmadığını ve buna rağmen menkul kıymet ticareti yaptığını, ABD’de kanunsuz olarak çalıştığını belirtti. Ayrıca CZ’nin yatırımcıları riskler konusunda yanlış yönlendirdiğini, Merit Peak firması üzerinden 145 milyar dolarlık varlığı farklı hesaplara aktardığını da belirtti.

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Aslında suçlamalar yeni değildi ve bir süredir kulislerde dile getiriliyordu. Ne var ki CZ bunları iftira olarak niteleyerek reddetmişti. SEC ayrıca BNB, BUSD, ADA, MATIC, FIL, ATOM, ALGO gibi toplam 61 kripto varlığın da menkul kıymet olduğunu iddia etti.

Haber ile birlikte 27 bin dolar sınırını aşmaya çalışan Bitcoin fiyatı hızlıca 25200$ sınırına indi ve şu sıralar 25900$ civarında geziniyor. Bazı kaynaklar ise FTX çöküşünün intikamının alındığını iddia ediyor.

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