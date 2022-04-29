Coinbase yeni kripto girişimi Coinbase Intelligence’ı duyurdu

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Kripto borsası Coinbase, kripto para düzenlemelerine ayak uydurmak ve yasa dışı işlemleri önlemek adına yeni kripto girişimi Coinbase Intelligence’ı piyasaya sürmeye karar verdi. Borsa, bu hamlesiyle yasal gerekliliklere uyumlu sağlam bir platform oluşturmak istiyor.

Coinbase, Kripto Düzenlemeleri için Yeni Girişimini Başlattı

Bilindiği üzere kripto para sektörü giderek daha yaygın hale gelirken, bu alandaki dolandırıcılıklar da artış göstermeye başladı. Kripto para borsası Coinbase de yasa dışı işlemleri önlemek için “Coinbase Intelligence” olarak adlandırılan yeni girişimini duyurdu.

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Coinbase Intelligence olarak adlandırılan yeni girişim, Coinbase Know Your Transaction (KYT) ve mevcut Coinbase Analytics teklifinde bir güncelleme içeriyor. Ayrıca Coinbase KYT, şirketlerin bir API aracılığyla yasa dışı işlemleri gerçek zamanlı olarak izlemesine de izin verecek.

Son olarak belirtmek gerekirse “birinci taraf işlem verilerinden” yararlanmak için kullanılan dahili bir araç olan Coinbase Analytics, şimdi Coinbase Tracer olarak yeniden adlandırıldı. Coinbase Tracer, dolandırıcılığı azaltmalarına ve fonların nasıl hareket ettiğini takip etmelerine yardımcı olacak.

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