Coinbase yeni kripto girişimi Coinbase Intelligence’ı duyurdu

Kripto borsası Coinbase, kripto para düzenlemelerine ayak uydurmak ve yasa dışı işlemleri önlemek adına yeni kripto girişimi Coinbase Intelligence’ı piyasaya sürmeye karar verdi. Borsa, bu hamlesiyle yasal gerekliliklere uyumlu sağlam bir platform oluşturmak istiyor.
Coinbase, Kripto Düzenlemeleri için Yeni Girişimini Başlattı
Bilindiği üzere kripto para sektörü giderek daha yaygın hale gelirken, bu alandaki dolandırıcılıklar da artış göstermeye başladı. Kripto para borsası Coinbase de yasa dışı işlemleri önlemek için “Coinbase Intelligence” olarak adlandırılan yeni girişimini duyurdu.
Coinbase Intelligence olarak adlandırılan yeni girişim, Coinbase Know Your Transaction (KYT) ve mevcut Coinbase Analytics teklifinde bir güncelleme içeriyor. Ayrıca Coinbase KYT, şirketlerin bir API aracılığyla yasa dışı işlemleri gerçek zamanlı olarak izlemesine de izin verecek.
Son olarak belirtmek gerekirse “birinci taraf işlem verilerinden” yararlanmak için kullanılan dahili bir araç olan Coinbase Analytics, şimdi Coinbase Tracer olarak yeniden adlandırıldı. Coinbase Tracer, dolandırıcılığı azaltmalarına ve fonların nasıl hareket ettiğini takip etmelerine yardımcı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.