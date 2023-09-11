Coinbase CEO’su, Washington’u topa tuttu!

Tam Boyutta Gör Popüler kripto borsası Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong, ABD’ye yönelik söylemlerini devam ettiriyor. Armstrong, Washington’daki yöneticilerin kripto sektörünün gücünü bilmediğini iddia etti.

ABD’de devam eden kripto tartışmaları, düzenleyici çatışmaları ve dava süreçleri sektörü etkisi altına almış durumda. Yahoo Finance’e görüşlerini aktaran Armstrong, ABD’nin kriptodan uzak kalmasını eleştirdi.

Coinbase CEO’su, kriptonun gücüne değindi

ABD’de kripto sektörü ve düzenleyicilerin çatışması devam ediyor. Özellikle SEC, tüm kripto ekosistemini etkisi altına almak istiyor. SEC’in radarındaki Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Yahoo Finance’e demeç veren Armstrong, ABD’nin başkenti olan Washington’daki temsilciler ile kripto topluluğunun uyumsuz olduğunu söyledi. Armstrong, ABD’nin kriptoyu anlamaya çalışmadığını ve uzak kaldığını iddia etti.

Kriptonun gücüne değinen Armstrong, ABD’nin henüz böyle bir gücün farkında olmadığını ifade etti. Coinbase CEO’su, yaklaşan 2024 ABD seçimlerinde, kripto faktörünün önemli bir oy gücü olacağını savundu.

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