Coinbase CEO’su, Washington’u topa tuttu!

ABD’de devam eden kripto tartışmaları, düzenleyici çatışmaları ve dava süreçleri sektörü etkisi altına almış durumda. Yahoo Finance’e görüşlerini aktaran Armstrong, ABD’nin kriptodan uzak kalmasını eleştirdi.
Coinbase CEO’su, kriptonun gücüne değindi
ABD’de kripto sektörü ve düzenleyicilerin çatışması devam ediyor. Özellikle SEC, tüm kripto ekosistemini etkisi altına almak istiyor. SEC’in radarındaki Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yahoo Finance’e demeç veren Armstrong, ABD’nin başkenti olan Washington’daki temsilciler ile kripto topluluğunun uyumsuz olduğunu söyledi. Armstrong, ABD’nin kriptoyu anlamaya çalışmadığını ve uzak kaldığını iddia etti.
Kriptonun gücüne değinen Armstrong, ABD’nin henüz böyle bir gücün farkında olmadığını ifade etti. Coinbase CEO’su, yaklaşan 2024 ABD seçimlerinde, kripto faktörünün önemli bir oy gücü olacağını savundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.