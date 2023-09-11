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    Coinbase CEO’su, Washington’u topa tuttu!

    ABD’de kripto sektörü ve düzenleyicilerin çatışması devam ediyor. Özellikle SEC, tüm kripto ekosistemini etkisi altına almak istiyor.                                
    Coinbase CEO’su, Washington’u topa tuttu! Tam Boyutta Gör
    Popüler kripto borsası Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong, ABD’ye yönelik söylemlerini devam ettiriyor. Armstrong, Washington’daki yöneticilerin kripto sektörünün gücünü bilmediğini iddia etti.

    ABD’de devam eden kripto tartışmaları, düzenleyici çatışmaları ve dava süreçleri sektörü etkisi altına almış durumda. Yahoo Finance’e görüşlerini aktaran Armstrong, ABD’nin kriptodan uzak kalmasını eleştirdi.

    Coinbase CEO’su, kriptonun gücüne değindi

    ABD’de kripto sektörü ve düzenleyicilerin çatışması devam ediyor. Özellikle SEC, tüm kripto ekosistemini etkisi altına almak istiyor. SEC’in radarındaki Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Yahoo Finance’e demeç veren Armstrong, ABD’nin başkenti olan Washington’daki temsilciler ile kripto topluluğunun uyumsuz olduğunu söyledi. Armstrong, ABD’nin kriptoyu anlamaya çalışmadığını ve uzak kaldığını iddia etti.

    Kriptonun gücüne değinen Armstrong, ABD’nin henüz böyle bir gücün farkında olmadığını ifade etti. Coinbase CEO’su, yaklaşan 2024 ABD seçimlerinde, kripto faktörünün önemli bir oy gücü olacağını savundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 12 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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