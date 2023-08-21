ETH kurucusu Vitalik Buterin, Coinbase’e 1 milyon dolar gönderdi

Söz konusu bu transfer, kripto piyasasında artan negatif görünüm ve merkezi borsalardan para çıkışlarının yaşandığı zaman diliminde geldi. Ayrıca ETH, son bir haftada yüzde 10’a yakın düşüş yaşadı. Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olan ETH, günü 1.700 dolar seviyelerinde geçiriyor.
Diğer taraftan Lookonchain, Buterin’in 250 bin RAI’yi geri gönderdiğini ve 1.6 milyon dolar değerinde ETH çektiğini aktardı. RAI’leri ETH’ye dönüştüren Buterin’in Coinbase hamlesi ise merak konusu oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.