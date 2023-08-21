ETH kurucusu Vitalik Buterin, Coinbase’e 1 milyon dolar gönderdi

Tam Boyutta Gör Gün içerisinde Etherscan verilerine dikkat çeken bir yansıma oldu. Vitalik Buterin, cüzdanından 600 ETH’yi (1 milyon dolar) Coinbase kripto para borsasına gönderdi. Buterin’in bu transferi neden veya ne amaçla gönderdiği bilinmiyor.

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Söz konusu bu transfer, kripto piyasasında artan negatif görünüm ve merkezi borsalardan para çıkışlarının yaşandığı zaman diliminde geldi. Ayrıca ETH, son bir haftada yüzde 10’a yakın düşüş yaşadı. Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olan ETH, günü 1.700 dolar seviyelerinde geçiriyor.

Diğer taraftan Lookonchain, Buterin’in 250 bin RAI’yi geri gönderdiğini ve 1.6 milyon dolar değerinde ETH çektiğini aktardı. RAI’leri ETH’ye dönüştüren Buterin’in Coinbase hamlesi ise merak konusu oldu.

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Vitalik Buterin, Coinbase’e 1 milyon dolar gönderdi