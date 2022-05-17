Coinbase üzerinden Ethereum tabanlı dApp’lere erişilebilecek

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Kripto para borsası Coinbase, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kullanıcılarının platform üzerinden Ethereum tabanlı dApp uygulamalarına erişebileceğini duyurdu. Coinbase üzerinden kullanıcılar, erişmek istedikleri platform için cüzdan oluşturabilecek ve yine aynı uygulamadan erişim sağlayarak tek bir yerden farklı platformlar üzerindeki varlıklarını kontrol edebilecek.

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Coinbase‘in Ürün Yönetimi Direktörü Rishi Dean tarafından kullanıcıların, merkezi olmayan borsalarda (DEX) takaslar yaparak ve merkezi olmayan finans (DeFi) borç verme protokolleriyle etkileşime girerek, NFT pazar yerlerinde işlem yapmaya başlayabileceklerini söyledi.

Ayrıca bu özellikler Coinbase‘in yeni dApp cüzdanı ve tarayıcısı tarafından desteklenecek. Son olarak Blockchain analitik firması Nansen’den Andrew Thurman da konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Dünya çapında yaklaşık 300 milyon kripto para yatırımcısının yüzde 95’inden fazlası merkezi bir borsanın ötesine geçmedi. Coinbase tarafından yapılan bu hamle, yeni bir kullanıcı dalgasına DeFi ve NFT’lerin sınırlarını keşfetme şansı verme potansiyeline sahip”

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