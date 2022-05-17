Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Coinbase üzerinden Ethereum tabanlı dApp’lere erişilebilecek

    Kripto borsası Coinbase yeni yayınladığı gönderisinde, kullanıcılarının direkt olarak Ethereum tabanlı dApp’lere erişim sağlayabileceğini açıkladı.               
    Oy Ver

    Coinbase, dApp’lere izin vererek özelliklerini genişletiyor
    Tam Boyutta Gör

    Kripto para borsası Coinbase, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kullanıcılarının platform üzerinden Ethereum tabanlı dApp uygulamalarına erişebileceğini duyurdu. Coinbase üzerinden kullanıcılar, erişmek istedikleri platform için cüzdan oluşturabilecek ve yine aynı uygulamadan erişim sağlayarak tek bir yerden farklı platformlar üzerindeki varlıklarını kontrol edebilecek. 

    Coinbase‘in Ürün Yönetimi Direktörü Rishi Dean tarafından kullanıcıların, merkezi olmayan borsalarda (DEX) takaslar yaparak ve merkezi olmayan finans (DeFi) borç verme protokolleriyle etkileşime girerek, NFT pazar yerlerinde işlem yapmaya başlayabileceklerini söyledi.

    Ayrıca bu özellikler Coinbase‘in yeni dApp cüzdanı ve tarayıcısı tarafından desteklenecek. Son olarak Blockchain analitik firması Nansen’den Andrew Thurman da konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

    “Dünya çapında yaklaşık 300 milyon kripto para yatırımcısının yüzde 95’inden fazlası merkezi bir borsanın ötesine geçmedi. Coinbase tarafından yapılan bu hamle, yeni bir kullanıcı dalgasına DeFi ve NFT’lerin sınırlarını keşfetme şansı verme potansiyeline sahip”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    Profil resmi
    Sarı Mucit 6 saat önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 1 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 1 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M52
    Samsung Galaxy M52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız