Coinsbit, geleneksel kripto borsası algısını kırıyor

Coinsbit platformu 2018 yazında, senenin en iyi lansmanlarından birini gerçekleştirerek dünya çapında tanınırlık sağladı ve kendi alanlarında ödül aldı. Sadece bir seneden biraz fazla olan geçmişlerine rağmen ismini, ünlü CoinMarketCap platformunda hacim olarak dünya sıralamasında ilk 10'da görebiliyoruz.

Borsanın saniyede 10.000'e kadar veriyi işleme hızıyla yüksek bir performansta çalıştığını söyleyebiliriz. Güvenlik açısından para birimlerinin %95'ten fazlasını soğuk cüzdanlarda depolamaktalar ve web uygulamalarının güvenlik seviyesi, iddia ettiklerine göre çeşitli hacker saldırılarına karşı tam koruma sağlıyor.

Aslında ilgi çeken noktası, platformdaki her aktif kullanıcı, Coinsbit ile makul bir sermaye edebiliyor ve bir nevi kendi işlerini kurabiliyor. Kripto para borsaları içerisinde görülmemiş bir şekilde her kullanıcı pasif gelirini oluşturabiliyor ve kayda değer bir referans sistemi sayesinde kazanabiliyor.

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Sabit bir gelir sağlamak için referans bağlantınız üzerinden arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Onların işlemlerinden de belirli bir komisyon geliri elde ediyorsunuz. Ne kadar çok kişiyi platforma çekerseniz, o kadar fazla kazanabileceğiniz bir sistem kurmuşlar. Düzeyleri şu şekilde açıklıyorlar:

1. düzey - %25

2. düzey - %15

3. düzey - %10

Platform, kripto para teminatı altında fiat para (itibari para), kredisi sunmakta. Düşük ticari faaliyet zamanlarında bile ek gelir getiren sistemlerinde, borç alan kişiler kar getiren bir krediyi alabiliyor ve yatırımcılar portföylerini çeşitlendirebiliyor.

Borsalarına entegre ettikleri InvestBox platformu sayesinde, buraya yapılacak olan para yatırma işlemi sonucunda, her kullanıcı bir miktar parayı ücretsiz olarak coinlere yatırarak günde %0,1'den %10'a kadar pasif kazanç elde etme şansına sahip oluyor.

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Ayrıca kendi tokenlarını (CNB) tutan kullanıcılar için birtakım avantajlar sağlıyorlar. Bunlardan ilki takas işlemlerindeki borsa komisyonlarında %50'lik bir azalma. İkincisi ise token geliştiriciler ile alakalı olan kısım. Token listeleme ve borsa üzerinden yapılacak olan fon toplama işlemlerinde %50'ye kadar indirim sağlamaktalar.

VISA ve MasterCard ile borsaya para yatırabilmek ve çekebilmek mümkün. Sektörde düşük diyebileceğimiz komisyonlarla iş yapıyorlar. Para çekme işlemleri için %2, para yatırma işlemleri için %3 komisyon alıyorlar.

Yatırımcılar, tüccarlar ve token geliştiricileri için ekstra avantajlar sunarak aslında, borsalarını, sadece token alınıp satılan geleneksel borsa platformlarından farklı bir kulvara taşımışlar.

Sitelerinde Türkçe dil desteği sağlamaları bizim için ayrı bir avantaj. Sistemleriyle veya komisyon oranlarıyla alakalı merak ettiğiniz ekstra konuları ana sayfalarında bulmanız mümkün.

https://coinsbit.io/