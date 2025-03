Son günlerin çok konuşulan oyunu Split Fiction sinemaya uyarlanacak

Tam Boyutta Gör It Takes Two ile 2021'in en iyi oyunlarından birine imza atan Hazelight Studios, bu yıl da Split Fiction ile adından övgüyle söz ettiriyor. Oyunculara yine iki kişilik bir macera sunan Split Fiction, hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan son derece başarılı yorumlar aldı. Bu olumlu tepkiler satış rakamlarına da yansıdı. Öyle ki Split Fiction'ı daha şimdiden 2025'in en başarılı oyunları arasında sayabiliriz.

Split Fiction'ın yakaladığı bu başarı Hollywood'un da gözünden kaçmadı. Nitekim sevilen oyunu sinemaya uyarlamak için hazırlıklar başladı.

Split Fiction'ın Film Uyarlaması Önümüzdeki Günlerde Stüdyolara Sunulacak

Hazelight Studios, Split Fiction için bir film projesi hazırlayıp stüdyolara sunmak için yapım şirketi Story Kitchen ile güçlerini birleştirdi. İki şirket önümüzdeki günlerde Split Fiction'ın film uyarlamasını şekillendirmeye başlayacak. Yönetmen, senarist ve oyuncularla anlaşıldıktan sonra proje bir paket hâlinde stüdyolara sunulacak.

Dikkat çekici bu projenin pek çok alıcısı olması bekleniyor. Hazelight Studios ve Story Kitchen daha önce It Takes Two için benzer bir yol izlemiş, pek çok stüdyonun teklif sunduğu o projeyi Amazon MGM almıştı. Nitekim It Takes Two filmi de şu anda Amazon çatısı altında hazırlanmaya devam ediyor.

Split Fiction'da oyuncular iki kadın yazar olan Zoe ve Mio'yu kontrol ediyor. Biri bilim-kurgu, diğer fantezi türünde eserler ortaya koyan bu iki yazar birbirlerine tamamen yabancı olsalar da hikâyelerinin iç içe geçtiği sanal bir dünyanın içine çekilince birlikte çalışmak zorunda kalıyorlar. Sanal dünyadan kaçmak ve gerçekliğe dönmek için iki kadının birlikte nasıl çalışacaklarını bulmaları ve bu deneyimden sağ çıkmak için becerilerini kullanmaları gerekiyor.

Jumanji ve Tron gibi filmleri akıllara getiren Split Fiction, hikâyesiyle sinemaya uyarlanmaya son derece uygun bir oyun gibi görünüyor.

