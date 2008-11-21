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Command & Conquer: Red Alert 3 inceleme videosu

10 yıl
149,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Amerika ve Rusya arasındaki fantastik savaşa bu sefer uzak doğulular da dahil oluyor!

Platform:PC ve Xbox 360

Strateji oyunları arasında her zaman sağlam bir yeri olan Red Alert serisi, uzun bir aradan sonra 3. oyunu ile hem Xbox 360’da hem de PC lerimizde karşımıza çıkıyor. Farklılaşan birimleri ve hikaye sunumu ile bakalım Red Alert 3 beklentileri karşılıyor mu ?

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci:2.0 GHz (Intel Pentium 4; AMD Athlon 2000+; Multiple Cores) / Vista: 2.2 GHz (Intel Pentium 4/AMD Athlon 2200+/Multiple Cores)
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı:NVIDIA GeForce 6800 GT / ATI Radeon 9800 Pro (Windows Vista'da ATI Radeon X800 Pro) veya daha iyi bir ekran kartı
Boş Alan: 6 GB disk alanı


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
poet_ozan 9 ay
Arkadaşlar red alert 3 için mod yapmak istiyorum program veya editör arıyorum böyle bir şey var mı program veya editör arıyorum ülkelerin özelliklerini değiştirmek istiyorum..
Acil yardım lütfen...
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BSC Misafiri 7 yıl
Vay be... Vay be! Demek Minecraft, Red Alert 2 ve Mario oynayanlar gelmiş grafik ustası olmuş. Bunu BSC editörleri için söylemiyorum. Şunu söylemek istiyorum: Bir zamanlar sizde Mario oynuyordunuz. Hem de manyak gibi?!?! Ayrıca Red Alert 2 de 5 Prism Tank olayı bitiriyordu. Şimdi siz Red Alert 3 te "1 Kirov işi bitirir!" demeyin. Red Alert 3 Uprising oynuyorum. Üniteler hayri bi güçlü. Ama yinede bir görevde 8 Apocolapyse Tank, 5 Dreadnought kaybettim. Oyun 2 Hard, 1 Brutal yada 5 Medium yaptımmı harbiden eylenceli oynuyor.
Ve ben şunu düşünüyorum: Oyunu eleştiren yorumcuların yarısından fazlası daha oyunu bile oynamadı.
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DH Misafiri 9 yıl
RA3 Multi modda oynamak için tasarlanmış, harika bir oyun, herkese tavsiye ederim.
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ufukman 9 yıl
Command & Conquer Generals gibi görüntüleri var daha ileri gidememiş hatta abartı üniteler var, Knight gibi efektlerden savaş anında tam curcunaya dönüyor çingene lunaparkı gibi aşırı efekler sıkıcı olmuş.. oyun arayüzü de kullanışsız olmuş. ben yine arkadaşlarla ra2 network yapmaya devam. şu ana kadar gelmiş hiçbir seri de o kadar zevkli olamadı..
inceleme için teşekkürler.. yorumlar isabetli olmuş herkes ra3 ün beklenen başarıyı gösteremediğinde hemfikir.. :(
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fatih86 9 yıl
C&C serisini full grafikte oynamak için ekran kartımı değiştireceğim. Bakalım ne zamana nasip olur (Şu anki kart Nvidia 7300)
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psikoefe 10 yıl
harbiden kızlar muhteşem :D
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frozensoul 10 yıl
95'den beri Red Alert oynuyorum, en büyük fanatiklerindenim diyebilirim. Ama Tiberium aralarında Vasatin iyisi idi. Bu versiyon da benim beklentlerimi karşılayamadı, çizgifilm gibi olmuş. Son zamanlardaki CC serilerini hiç beğenmedim eskiden aldığım keyifi alamıyorum.
Bana göre en büyük eksikliği grafik açısından olmuş. Daha teknolojik görüntü olmalıydı. Ayrıca incelemede değinildiği gibi ünite seçerken zorlanıyorsunuz çok yakın mercekten baktığınız için. Daha duyarlı ve stabil üniteler yerine saçma sapan gücü olan ve anlamız üniteler dolmuş yine.
EA games neye el attıysa batırdı. Eskiden Red alert gerçekten Red alert idi. Eskiler beni anlaycaktır.
Ea Games Çek elini şu oyunlardan rezil ediyorsun.
Ea games e bir sürü e-mail attım oyun yapmasınlar artık diye. Umarım sesimi duyan olur. Red alert-3 forumlarında aynı şeyi söyleyen binlerce kişi var bence sizde bir yoklayın.
Örnek: Gta 4 - Rockstar Games
İyi oyun diyebileceğim başka oyun yok piyasada.
Herkese iyi oyunlar.
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Technics 10 yıl
aşık oldum grafiklerine Beklediğim stratejiyi yapmışlar, Red Alertın 2. devrimi olmuş bu oyun. muhteşem tek kelimeyle
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Dovahkiin 10 yıl
Bence oyun atmosferi güzel. RA2'den hiç eksik yanı yok bana göre. Grafikleri belki Tiberium'dan bile kötü ama bence ses/müzik ve oyun atmosferi grafikten çok daha önemli. Ayrıca arkadaşın dediği gibi oyunda Natasha'lar yok 1 tane Natasha var :D
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sight 10 yıl
"Uzakdoğulu bir topluluk" nedir?
japon değilmi onlar?!
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x264 10 yıl
Yanlız şu bir gerçek multisi çok zevkli..Orjinalini almayı düşünüyorum yılbaşında
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XanaX 10 yıl
İnceleme için teşekkürler. Bu suredeki bir video icin daha fazla ne yapılabilirdi bilmiyorum ama neticede inceleme dendiğine göre fazlası olmalı. incelemeyi yetersiz buldum. Yetersiz bulduğum kısım ise oynanabilirlik ve ünite özellikleri ve counter unitelerle ilgili yetersiz bilgi içeriyor. RTS oyunlarının incelemelerinin daha teferruatlı yapılmasını dilerim. Darısı çıkınca (çıkarsa :( ) StarCraft II nin başına.. Sevgiler.
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