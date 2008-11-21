Command & Conquer: Red Alert 3 inceleme videosu

Haber Editörü
Amerika ve Rusya arasındaki fantastik savaşa bu sefer uzak doğulular da dahil oluyor!
Platform:PC ve Xbox 360
Strateji oyunları arasında her zaman sağlam bir yeri olan Red Alert serisi, uzun bir aradan sonra 3. oyunu ile hem Xbox 360’da hem de PC lerimizde karşımıza çıkıyor. Farklılaşan birimleri ve hikaye sunumu ile bakalım Red Alert 3 beklentileri karşılıyor mu ?
Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci:2.0 GHz (Intel Pentium 4; AMD Athlon 2000+; Multiple Cores) / Vista: 2.2 GHz (Intel Pentium 4/AMD Athlon 2200+/Multiple Cores)
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı:NVIDIA GeForce 6800 GT / ATI Radeon 9800 Pro (Windows Vista'da ATI Radeon X800 Pro) veya daha iyi bir ekran kartı
Boş Alan: 6 GB disk alanı
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
Acil yardım lütfen...
Ve ben şunu düşünüyorum: Oyunu eleştiren yorumcuların yarısından fazlası daha oyunu bile oynamadı.
inceleme için teşekkürler.. yorumlar isabetli olmuş herkes ra3 ün beklenen başarıyı gösteremediğinde hemfikir.. :(
Bana göre en büyük eksikliği grafik açısından olmuş. Daha teknolojik görüntü olmalıydı. Ayrıca incelemede değinildiği gibi ünite seçerken zorlanıyorsunuz çok yakın mercekten baktığınız için. Daha duyarlı ve stabil üniteler yerine saçma sapan gücü olan ve anlamız üniteler dolmuş yine.
EA games neye el attıysa batırdı. Eskiden Red alert gerçekten Red alert idi. Eskiler beni anlaycaktır.
Ea Games Çek elini şu oyunlardan rezil ediyorsun.
Ea games e bir sürü e-mail attım oyun yapmasınlar artık diye. Umarım sesimi duyan olur. Red alert-3 forumlarında aynı şeyi söyleyen binlerce kişi var bence sizde bir yoklayın.
Örnek: Gta 4 - Rockstar Games
İyi oyun diyebileceğim başka oyun yok piyasada.
Herkese iyi oyunlar.