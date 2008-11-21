Command & Conquer: Red Alert 3 inceleme videosu

Amerika ve Rusya arasındaki fantastik savaşa bu sefer uzak doğulular da dahil oluyor!

Platform:PC ve Xbox 360

Strateji oyunları arasında her zaman sağlam bir yeri olan Red Alert serisi, uzun bir aradan sonra 3. oyunu ile hem Xbox 360’da hem de PC lerimizde karşımıza çıkıyor. Farklılaşan birimleri ve hikaye sunumu ile bakalım Red Alert 3 beklentileri karşılıyor mu ?

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci:2.0 GHz (Intel Pentium 4; AMD Athlon 2000+; Multiple Cores) / Vista: 2.2 GHz (Intel Pentium 4/AMD Athlon 2200+/Multiple Cores)

Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)

Ekran Kartı:NVIDIA GeForce 6800 GT / ATI Radeon 9800 Pro (Windows Vista'da ATI Radeon X800 Pro) veya daha iyi bir ekran kartı

Boş Alan: 6 GB disk alanı

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