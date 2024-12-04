Commandos: Origins'i bekleyenler için üzücü gelişme: 2025 baharına ertelendi!

- Commandos: Origins demo ve kapalı betada sık karşılaşılan hatalar
- Commandos: Origins ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
Claymore Game Studios’dan Jurgen Reusswig, “Commandos serisi her zaman taktiksel hassasiyete dayanmış; çok yönlü görevleri çözmek için farklı yaklaşımlar sunmuştur. Claymore Game Studios ve Kalypso Media ekipleri bu mirası onurlandırmaya oldukça kararlı. Sadık topluluğumuzdan topladığımız değerli geri bildirimlerle, oyuncularımıza mümkün olan en iyi taktiksel deneyimi sunmak için gereken son ayarlamaları yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.
Kalypso Media da “Hepinizin yeni Commandos görevlerine başlamak için sabırla beklediğinizi biliyoruz ancak bunun oyun, takım ve siz oyuncular için en iyi karar olduğuna inanıyoruz.” dedi.
Commandos: Origins demo ve kapalı betada sık karşılaşılan hatalar
- Sorunsuz ve sürükleyici oyun deneyimi için performans optimizasyonu sağlanacak
- Yapay zeka etkileşimlerinin gerçekçi ve dinamik hissettirmesini sağlamak için iyileştirmeler yapılacak
- Seslendirmelere ilişkin iyileştirmeler yapılacak
- Kontrolleri ayarlama ve özelleştirme seçeneği eklenecek
- Modernize edilmiş ganimet sistemi olacak
- Ölümcül olmayan savaş seçenekleri eklenecek (Düşmanı geçici olarak yere serme)
- Daha büyük, daha açık haritalar olacak
- Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimini geliştirme
Commandos: Origins ne zaman çıkacak?
Commandos: Origins, Mart 2025'te PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4’e çıkacak. Ayrıca ilk günden Microsoft'un Xbox ve PC Game Pass abonelik hizmetlerine eklenecek.Kaynakça https://blog.kalypsomedia.com/en/commandos-origins-dev-log/ https://www.gematsu.com/2024/12/commandos-origins-delayed-to-march-2025 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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