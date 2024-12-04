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    Commandos: Origins'i bekleyenler için üzücü gelişme: 2025 baharına ertelendi!

    Kalypso Media, Commandos Origins'in 2025'e ertelendiğini duyurdu. Stüdyo, geri bildirimler ışığında performans optimizasyonundan yapay zeka davranışlarına kadar birçok hatanın düzeltileceğini söyledi.
    Commandos Origins 2025'e ertelendi Tam Boyutta Gör
    Kalypso Media ve Claymore Game Studios, Commandos: Origins'in daha önce planlanan 2024 çıkış tarihini Mart 2025'e erteledi. Ekip, bu süre zarfında kapalı beta ve herkese açık demo sürümde aldığı geri bildirimler ışığında performans sorunundan yapay zeka ve seslendirmelere kadar oyun deneyimini alt üst eden hataları çözmeye odaklanacak.

    Claymore Game Studios’dan Jurgen Reusswig, “Commandos serisi her zaman taktiksel hassasiyete dayanmış; çok yönlü görevleri çözmek için farklı yaklaşımlar sunmuştur. Claymore Game Studios ve Kalypso Media ekipleri bu mirası onurlandırmaya oldukça kararlı. Sadık topluluğumuzdan topladığımız değerli geri bildirimlerle, oyuncularımıza mümkün olan en iyi taktiksel deneyimi sunmak için gereken son ayarlamaları yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.

    Kalypso Media da “Hepinizin yeni Commandos görevlerine başlamak için sabırla beklediğinizi biliyoruz ancak bunun oyun, takım ve siz oyuncular için en iyi karar olduğuna inanıyoruz.” dedi.

    Commandos: Origins demo ve kapalı betada sık karşılaşılan hatalar

    • Sorunsuz ve sürükleyici oyun deneyimi için performans optimizasyonu sağlanacak
    • Yapay zeka etkileşimlerinin gerçekçi ve dinamik hissettirmesini sağlamak için iyileştirmeler yapılacak
    • Seslendirmelere ilişkin iyileştirmeler yapılacak
    • Kontrolleri ayarlama ve özelleştirme seçeneği eklenecek
    • Modernize edilmiş ganimet sistemi olacak
    • Ölümcül olmayan savaş seçenekleri eklenecek (Düşmanı geçici olarak yere serme)
    • Daha büyük, daha açık haritalar olacak
    • Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimini geliştirme

    Commandos: Origins ne zaman çıkacak?

    Commandos: Origins, Mart 2025'te PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4’e çıkacak. Ayrıca ilk günden Microsoft'un Xbox ve PC Game Pass abonelik hizmetlerine eklenecek.

    Kaynakça https://blog.kalypsomedia.com/en/commandos-origins-dev-log/ https://www.gematsu.com/2024/12/commandos-origins-delayed-to-march-2025
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