Claymore Game Studios tarafından geliştirilen, Kalypso Media tarafından yayınlanan Commandos: Origins, 1998’den beri var olan Commandos serisinin merakla beklenen devam oyunu. Serideki sekizinci oyun olacak ve önceki iki HD remaster yapıma kıyasla tamamen yeni bir hikaye sunacak Commandos Origins için oynanış videosu yayınlandı.

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Commandos: Origins ile seri köklerine dönüyor

Tam Boyutta Gör Commandos: Origins bir ön hikaye. Commandos’un yolculuğunun başlangıcına derinlemesine inecek ve oyuncuların serinin ikonik karakterleriyle görevlere başlamasına olanak tanıyacak. Oyuncular, II. Dünya Savaşı ortamında gezinirken Jack O'Hara (Yeşil Bereli) ve Thomas Hancock (Sapper) gibi karakterlerle yeniden bir araya gelecek.

Yeni oynanış fragmanı, bu yılın ilerleyen zamanlarında çıkış yapacak gizlilik odaklı oyuna özel bir bakış sunuyor. Commandos'un çoklu görev yaklaşımlarını ve özelliklerini gösteren yoğun savaş sahnelerini gösteriyor. Oyuncular, gölgelerde gizlenip taktikler kullanarak görevleri tamamlayacak veya silahlarını ateşleyerek (bazılarını kendi avantajlarına kullanarak) büyük patlamalar yaratıp düşmanları gösterişli bir şekilde öldürecek.

Commandos: Origins, Game Pass'te olacak

Commandos: Origins, bölünmüş ekranda veya online olarak arkadaşlarınızla takım kurup oynayabileceğiniz iki oyunculu bir co-op moduna sahip. Oyuncuların II. Dünya Savaşı hikaye modunda ilerlerken nostaljik olarak önceki oyunlardan altı kötü karakteri görebileceği 10'dan fazla görev içerecek. Gizlilik esaslı oyun, PC, Xbox Series X/S ve One, PlayStation 4 ve 5’e çıkış yapacak ve ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek. Oyunun çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri henüz belli değil.

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Commandos: Origins için yeni oynanış videosu yayınlandı