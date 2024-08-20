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    Commandos: Origins için yeni oynanış videosu yayınlandı

    90'ların taktiksel askeri strateji oyunu Commandos, geri dönüyor. Claymore Game Studios tarafından geliştirilen Commandos: Origins için yeni oynanış videosu yayınlandı.

    Claymore Game Studios tarafından geliştirilen, Kalypso Media tarafından yayınlanan Commandos: Origins, 1998’den beri var olan Commandos serisinin merakla beklenen devam oyunu. Serideki sekizinci oyun olacak ve önceki iki HD remaster yapıma kıyasla tamamen yeni bir hikaye sunacak Commandos Origins için oynanış videosu yayınlandı.

    Commandos: Origins ile seri köklerine dönüyor

    Commandos: Origins Tam Boyutta Gör
    Commandos: Origins bir ön hikaye. Commandos’un yolculuğunun başlangıcına derinlemesine inecek ve oyuncuların serinin ikonik karakterleriyle görevlere başlamasına olanak tanıyacak. Oyuncular, II. Dünya Savaşı ortamında gezinirken Jack O'Hara (Yeşil Bereli) ve Thomas Hancock (Sapper) gibi karakterlerle yeniden bir araya gelecek.

    Yeni oynanış fragmanı, bu yılın ilerleyen zamanlarında çıkış yapacak gizlilik odaklı oyuna özel bir bakış sunuyor. Commandos'un çoklu görev yaklaşımlarını ve özelliklerini gösteren yoğun savaş sahnelerini gösteriyor. Oyuncular, gölgelerde gizlenip taktikler kullanarak görevleri tamamlayacak veya silahlarını ateşleyerek (bazılarını kendi avantajlarına kullanarak) büyük patlamalar yaratıp düşmanları gösterişli bir şekilde öldürecek.

    Commandos: Origins, Game Pass'te olacak

    Commandos: Origins, bölünmüş ekranda veya online olarak arkadaşlarınızla takım kurup oynayabileceğiniz iki oyunculu bir co-op moduna sahip. Oyuncuların II. Dünya Savaşı hikaye modunda ilerlerken nostaljik olarak önceki oyunlardan altı kötü karakteri görebileceği 10'dan fazla görev içerecek. Gizlilik esaslı oyun, PC, Xbox Series X/S ve One, PlayStation 4 ve 5’e çıkış yapacak ve ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek. Oyunun çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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