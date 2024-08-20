Commandos: Origins için yeni oynanış videosu yayınlandı

Claymore Game Studios tarafından geliştirilen, Kalypso Media tarafından yayınlanan Commandos: Origins, 1998’den beri var olan Commandos serisinin merakla beklenen devam oyunu. Serideki sekizinci oyun olacak ve önceki iki HD remaster yapıma kıyasla tamamen yeni bir hikaye sunacak Commandos Origins için oynanış videosu yayınlandı.
Commandos: Origins ile seri köklerine dönüyor
Yeni oynanış fragmanı, bu yılın ilerleyen zamanlarında çıkış yapacak gizlilik odaklı oyuna özel bir bakış sunuyor. Commandos'un çoklu görev yaklaşımlarını ve özelliklerini gösteren yoğun savaş sahnelerini gösteriyor. Oyuncular, gölgelerde gizlenip taktikler kullanarak görevleri tamamlayacak veya silahlarını ateşleyerek (bazılarını kendi avantajlarına kullanarak) büyük patlamalar yaratıp düşmanları gösterişli bir şekilde öldürecek.
Commandos: Origins, Game Pass'te olacak
Commandos: Origins, bölünmüş ekranda veya online olarak arkadaşlarınızla takım kurup oynayabileceğiniz iki oyunculu bir co-op moduna sahip. Oyuncuların II. Dünya Savaşı hikaye modunda ilerlerken nostaljik olarak önceki oyunlardan altı kötü karakteri görebileceği 10'dan fazla görev içerecek. Gizlilik esaslı oyun, PC, Xbox Series X/S ve One, PlayStation 4 ve 5’e çıkış yapacak ve ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek. Oyunun çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.