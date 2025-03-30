- Nisan Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun
- 1️⃣ The Last of Us Part II Remastered (PC)
- 2️⃣ Clair Obscur: Expedition 33
- 3️⃣ Commandos: Origins
- 4️⃣ Lost Records: Bloom & Rage Tape 2
- 5️⃣ South of Midnight
- 6️⃣ Into the Dead: Our Darkest Days
- 7️⃣ Fatal Fury: City of the Wolves
- 8️⃣ Steel Seed
- 9️⃣ Steel Hunters
- 🔟 Mandragora: Whispers of the Witch Tree
- Yorumlar
Assassin's Creed Shadows, InZOI, Split Fiction gibi dikkat çekici oyunların çıktığı mart ayı, oyun dünyası için dolu dolu geçti. Bu oyunlar hâlâ oyuncuların vaktini almaya devam ettiği için nisan ayı yeni oyunlar açısından görece daha durgun geçecek. Ama tabii her ay olduğu gibi nisan ayında da dikkat çekici oyunlar oyunseverlerle buluşacak. Bunların arasında hem Clair Obscur: Expedition 33 ve Commandos: Origins gibi merakla beklenen yeni yapımlar, hem de Days Gone ve The Talos Principle gibi sevilen oyunların yenilenmiş versiyoları bulunuyor. Diğer yandan Forza Horizon 5 ve Indiana Jones and the Great Circle gibi Xbo oyunları da PlayStation 5'e geliyor.
Nisan Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun
Bu listemizde, nisan ayında çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan 10 yapımı derledik. İşte nisan ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:
1️⃣ The Last of Us Part II Remastered (PC)
- Çıkış tarihi: 3 Nisan
- Platformlar: PC
- Tür: Aksiyon - Macera
İlk olarak 2020 yılında çıkan The Last of Us Part II, Ellie ile Joel'in maceralarını anlatmaya devam ediyor. İlk oyundan beş yıl sonra yeniden bir maceraya atımak zorunda kalan Ellie ve Joel'in yolculuğu beklenmedik bir trajediyle kesilince, Ellie karanlık bir yola giriyor. Çıktığı dönemde epey ses getiren oyunun yeni nesile uygun olarak yenilenmiş bu yeni versiyonunda, oyuncular hem dünyayı ele geçirmiş olan zombivari yaratıklarla, hem de diğer insanlarla mücadele ederek hayatta kalma mücadelesi verecek.
2️⃣ Clair Obscur: Expedition 33
- Çıkış tarihi: 24 Nisan
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon-RPG
Clair Obscur: Expedition 33 sıra tabanlı bir RPG olsa da oynanış tarafı gerçek zamanlı mekanikler de barındırıyor. Oyunda, saldırı ve savunma sırasında hızlı tepki verme gerektiren aksiyonlar ve zamanlamaya dayalı dövüş mekanikleri bulunuyor. Fragmanlarında görüldüğü kadarıyla son derece gösterişli bir oyun evrenine sahip olan Clair Obscur'da keşif de önemli bir yer tutacak.
3️⃣ Commandos: Origins
- Çıkış tarihi: 9 Nisan
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X
- Tür: RTS (Gerçek Zamanlı Strateji)
Commandos'un bu modern versiyonunda oyuncular Nazi hatlarına sızmaya çalışan bir grup askeri kontrol ediyor olacak. Sahada nasıl bir yaklaşım sergileyeceğini belirleyip buna uygun taktiği uygulamak, bu yeni oyunun da temel noktası olacak. Birbirinden farklı özelliklere sahip altı askeri en doğru şekilde kullanmak, oyuncuların başlıca görevi olacak.
4️⃣ Lost Records: Bloom & Rage Tape 2
- Çıkış tarihi: 15 Nisan
- Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
- Tür: Macera
Lost Records: Bloom & Rage, Life is Strange serisinin arkasındaki stüdyo olarak tanınan Don't Nod'un imzasını taşıyor. Yine benzer bir oynanış mekaniğinine sahip olan Lost Records: Bloom & Rage, 1995 yazında birlikte unutulmaz bir yolculuğa çıkan dört lise arkadaşına odaklanıyor. Oyun, 27 yıl sonra yeniden bir araya gelen bu dört arkadaşın hayatlarını değiştiren bu yolculukta yaşadıklarına dair gizemi çözmeye çalışmalarını konu alıyor.
5️⃣ South of Midnight
- Çıkış tarihi: 8 Nisan
- Platformlar: PC, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon - Macera
ABD'nin güneyinde geçen South of Midnight, oyunculara doğaüstü bir dünyanın kapılarını aralıyor. Bölgede halk arasında anlatılan öykülerden esinlenerek, canavarlar ve tuhaf varlıklarla dolu bir evren yaratan South of Midnight'ta oyuncular Hazel'ı kontrol ediyor. Tuhaft bir kasırga sonrası gizli bir dünyanın içine çekilen Hazel, burada yeni güçlere kavuşurken, kendisini ve aile geçmişini keşfedeceği bir maceraya atılıyor.
6️⃣ Into the Dead: Our Darkest Days
- Çıkış tarihi: 9 Nisan
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Hayatta Kalma, Aksiyon
1980'ler Teksas'ında geçen Into the Dead'de oyuncular, hayatta kalan bir gruba öncülük eden bir karakteri kontrol ediyor. Zombilerden sürekli olarak kaçmak zorunda olan grup bir sığınaktan diğerine yolculuk ederken, oyuncuların hem grubu hayatta tutmak için kaynak bulması, hem de zombilerle savaşması gerekiyor.
7️⃣ Fatal Fury: City of the Wolves
- Çıkış tarihi: 24 Nisan
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Dövüş Oyunu
Fatal Fury serisini 26 yıl sonra hayata döndüren City of the Wolves, 2D görünümüyle orijinal serinin ruhunu korurken, grafikleri ve oynanış mekanikleriyle seriyi modern dünyaya taşıyor. Fatal Fury: City of the Wolves, çizgi-romanları andıran görsel tasarımı ve kendi klasikleşmiş karakterleriyle, Street Fighter gibi benzerlerinden ayrışmayı hedefliyor.
8️⃣ Steel Seed
- Çıkış tarihi: 10 Nisan
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Gizlilik, Aksiyon
Cyberpunk türünden beslenen Steel Seed'in şu ana kadar paylaşılan oynanış videoları, oyunda gizlilik ve aksiyonun yanı sıra parkur unsurlarının da bulunduğunu gösteriyor. Steel Seed'de oyuncuların gizli bir yeraltı sığınağına sızarak, insanlığın kurtuluşunu sağlayabilecek bir sırları açığa çıkarması gerekiyor. Canavara benzeyen makineler ve robotlar tarafından korunan bu sığınağın derinlerine doğru ilerlemek için savaşmak kadar gizlilik de gerekiyor.
9️⃣ Steel Hunters
- Çıkış tarihi: 2 Nisan (Erken erişim)
- Platformlar: PC
- Tür: Arena, Free-to-Play, PvPvE
2 Nisan'da erken erişime açılacak olan Steel Hunters, arena oyunlarına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Arena oyunlarından alışık olduğumuz şampiyonların yerini bu kez mech'ler, yani savaş robotları alıyor. Armored Core gibi serilerden izler taşıyan Steel Hunters'ta oyuncular zorlu bir arenada diğer oyuncularla karşı karşıya gelecek ve kendi mech'lerini geliştirip, doğru taktikleri uygulayarak rakiplerine karşı üstünlük kurmaya çalışacak.
🔟 Mandragora: Whispers of the Witch Tree
- Çıkış tarihi: 17 Nisan
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X, Switch
- Tür: Aksiyon-RPG, Platform
2.5D bir platform oyunu olan Mandragora: Whispers of the Witch Tree, son dönemde sayıları hızla artan Soulslike oyunlardan biri. Metroidvania türünden de izler taşıyan oyun, orta çağlardan esinlenen karanlık bir diyarda geçiyor. Oyuncular, "Entropi" tarafından harap edilen bu diyarda aydınlık için savaşan bir savaşçıyı kontrol ediyor olacaklar. Oyuncular bir yandan türlü yaratıklarla ve boss'larla dövüşürken, bir yandan diyarın kaderini tayin edecek kararlar verecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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