Assassin's Creed Shadows, InZOI, Split Fiction gibi dikkat çekici oyunların çıktığı mart ayı, oyun dünyası için dolu dolu geçti. Bu oyunlar hâlâ oyuncuların vaktini almaya devam ettiği için nisan ayı yeni oyunlar açısından görece daha durgun geçecek. Ama tabii her ay olduğu gibi nisan ayında da dikkat çekici oyunlar oyunseverlerle buluşacak. Bunların arasında hem Clair Obscur: Expedition 33 ve Commandos: Origins gibi merakla beklenen yeni yapımlar, hem de Days Gone ve The Talos Principle gibi sevilen oyunların yenilenmiş versiyoları bulunuyor. Diğer yandan Forza Horizon 5 ve Indiana Jones and the Great Circle gibi Xbo oyunları da PlayStation 5'e geliyor.

Nisan Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

Bu listemizde, nisan ayında çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan 10 yapımı derledik. İşte nisan ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

1️⃣ The Last of Us Part II Remastered (PC)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın başında PlayStation 4'ye yönelik olarak piyasaya sürülen The Last of Us Part II Remastered, nihayet PC'ye de geliyor.

Çıkış tarihi : 3 Nisan

: 3 Nisan Platformlar: PC

PC Tür: Aksiyon - Macera

İlk olarak 2020 yılında çıkan The Last of Us Part II, Ellie ile Joel'in maceralarını anlatmaya devam ediyor. İlk oyundan beş yıl sonra yeniden bir maceraya atımak zorunda kalan Ellie ve Joel'in yolculuğu beklenmedik bir trajediyle kesilince, Ellie karanlık bir yola giriyor. Çıktığı dönemde epey ses getiren oyunun yeni nesile uygun olarak yenilenmiş bu yeni versiyonunda, oyuncular hem dünyayı ele geçirmiş olan zombivari yaratıklarla, hem de diğer insanlarla mücadele ederek hayatta kalma mücadelesi verecek.

2️⃣ Clair Obscur: Expedition 33

Tam Boyutta Gör Fransa merkezli bir oyun stüdyosu olan Sandfall Interactive tarafından geliştirilen Clair Obscur: Expedition 33'te oyuncular fantastik bir diyarda heyecan verici bir maceraya atılacak.

Çıkış tarihi : 24 Nisan

: 24 Nisan Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG

Clair Obscur: Expedition 33 sıra tabanlı bir RPG olsa da oynanış tarafı gerçek zamanlı mekanikler de barındırıyor. Oyunda, saldırı ve savunma sırasında hızlı tepki verme gerektiren aksiyonlar ve zamanlamaya dayalı dövüş mekanikleri bulunuyor. Fragmanlarında görüldüğü kadarıyla son derece gösterişli bir oyun evrenine sahip olan Clair Obscur'da keşif de önemli bir yer tutacak.

3️⃣ Commandos: Origins

Tam Boyutta Gör Bir dönemin en sevilen oyunlarından olan Commandos serisi, yıllar sonra bir reboot ile geri dönüyor.

Çıkış tarihi : 9 Nisan

: 9 Nisan Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X Tür: RTS (Gerçek Zamanlı Strateji)

Commandos'un bu modern versiyonunda oyuncular Nazi hatlarına sızmaya çalışan bir grup askeri kontrol ediyor olacak. Sahada nasıl bir yaklaşım sergileyeceğini belirleyip buna uygun taktiği uygulamak, bu yeni oyunun da temel noktası olacak. Birbirinden farklı özelliklere sahip altı askeri en doğru şekilde kullanmak, oyuncuların başlıca görevi olacak.

4️⃣ Lost Records: Bloom & Rage Tape 2

Tam Boyutta Gör Şubat ayında ilk kısmı yayınlanan Lost Records: Bloom & Rage'in ikinci ve son parçası nisan ayında oyunseverlerle buluşacak.

Çıkış tarihi : 15 Nisan

: 15 Nisan Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X Tür: Macera

Lost Records: Bloom & Rage, Life is Strange serisinin arkasındaki stüdyo olarak tanınan Don't Nod'un imzasını taşıyor. Yine benzer bir oynanış mekaniğinine sahip olan Lost Records: Bloom & Rage, 1995 yazında birlikte unutulmaz bir yolculuğa çıkan dört lise arkadaşına odaklanıyor. Oyun, 27 yıl sonra yeniden bir araya gelen bu dört arkadaşın hayatlarını değiştiren bu yolculukta yaşadıklarına dair gizemi çözmeye çalışmalarını konu alıyor.

5️⃣ South of Midnight

Tam Boyutta Gör South of Midnight, 2018 yapımı We Happy Few ile dikkat çeken Compulsion Games'in imzasını taşıyor.

Çıkış tarihi : 8 Nisan

: 8 Nisan Platformlar: PC, Xbox Series S/X

PC, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon - Macera

ABD'nin güneyinde geçen South of Midnight, oyunculara doğaüstü bir dünyanın kapılarını aralıyor. Bölgede halk arasında anlatılan öykülerden esinlenerek, canavarlar ve tuhaf varlıklarla dolu bir evren yaratan South of Midnight'ta oyuncular Hazel'ı kontrol ediyor. Tuhaft bir kasırga sonrası gizli bir dünyanın içine çekilen Hazel, burada yeni güçlere kavuşurken, kendisini ve aile geçmişini keşfedeceği bir maceraya atılıyor.

6️⃣ Into the Dead: Our Darkest Days

Tam Boyutta Gör Yana kaydırmalı bir hayatta kalma oyunu olan Into the Dead. Our Darkest Days, zombi oyunlarıyla This War of Mine'ın bir karışımı gibi görünüyor.

Çıkış tarihi : 9 Nisan

: 9 Nisan Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS4, PS5, Xbox Series S/X Tür: Hayatta Kalma, Aksiyon

1980'ler Teksas'ında geçen Into the Dead'de oyuncular, hayatta kalan bir gruba öncülük eden bir karakteri kontrol ediyor. Zombilerden sürekli olarak kaçmak zorunda olan grup bir sığınaktan diğerine yolculuk ederken, oyuncuların hem grubu hayatta tutmak için kaynak bulması, hem de zombilerle savaşması gerekiyor.

7️⃣ Fatal Fury: City of the Wolves

Tam Boyutta Gör Street Fighter ya da Mortal Kombat kadar popüler olmasa da dövüş oyunları arasında önemli bir yere sahip olan Fatal Fury serisi, nisan ayında yeni bir oyuna kavuşacak.

Çıkış tarihi : 24 Nisan

: 24 Nisan Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS4, PS5, Xbox Series S/X Tür: Dövüş Oyunu

Fatal Fury serisini 26 yıl sonra hayata döndüren City of the Wolves, 2D görünümüyle orijinal serinin ruhunu korurken, grafikleri ve oynanış mekanikleriyle seriyi modern dünyaya taşıyor. Fatal Fury: City of the Wolves, çizgi-romanları andıran görsel tasarımı ve kendi klasikleşmiş karakterleriyle, Street Fighter gibi benzerlerinden ayrışmayı hedefliyor.

8️⃣ Steel Seed

Tam Boyutta Gör Eski Metal Gear Solid oyunlarından izler taşıyan Steel Seed, insanlığın soyunun tükenmek üzere olduğu karanlık bir gelecekte geçiyor.

Çıkış tarihi : 10 Nisan

: 10 Nisan Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Gizlilik, Aksiyon

Cyberpunk türünden beslenen Steel Seed'in şu ana kadar paylaşılan oynanış videoları, oyunda gizlilik ve aksiyonun yanı sıra parkur unsurlarının da bulunduğunu gösteriyor. Steel Seed'de oyuncuların gizli bir yeraltı sığınağına sızarak, insanlığın kurtuluşunu sağlayabilecek bir sırları açığa çıkarması gerekiyor. Canavara benzeyen makineler ve robotlar tarafından korunan bu sığınağın derinlerine doğru ilerlemek için savaşmak kadar gizlilik de gerekiyor.

9️⃣ Steel Hunters

Tam Boyutta Gör Ücretsiz oyunlar tarafında nisan ayının öne çıkan yapımı ise Steel Hunters.

Çıkış tarihi : 2 Nisan (Erken erişim)

: 2 Nisan (Erken erişim) Platformlar: PC

PC Tür: Arena, Free-to-Play, PvPvE

2 Nisan'da erken erişime açılacak olan Steel Hunters, arena oyunlarına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Arena oyunlarından alışık olduğumuz şampiyonların yerini bu kez mech'ler, yani savaş robotları alıyor. Armored Core gibi serilerden izler taşıyan Steel Hunters'ta oyuncular zorlu bir arenada diğer oyuncularla karşı karşıya gelecek ve kendi mech'lerini geliştirip, doğru taktikleri uygulayarak rakiplerine karşı üstünlük kurmaya çalışacak.

🔟 Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Indie oyun tarafında bu ayın öne çıkan yapımı Mandragora: Whispers of the Witch Tree olacak.

Çıkış tarihi : 17 Nisan

: 17 Nisan Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X, Switch

PC, PS5, Xbox Series S/X, Switch Tür: Aksiyon-RPG, Platform

2.5D bir platform oyunu olan Mandragora: Whispers of the Witch Tree, son dönemde sayıları hızla artan Soulslike oyunlardan biri. Metroidvania türünden de izler taşıyan oyun, orta çağlardan esinlenen karanlık bir diyarda geçiyor. Oyuncular, "Entropi" tarafından harap edilen bu diyarda aydınlık için savaşan bir savaşçıyı kontrol ediyor olacaklar. Oyuncular bir yandan türlü yaratıklarla ve boss'larla dövüşürken, bir yandan diyarın kaderini tayin edecek kararlar verecekler.

