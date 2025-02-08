Commandos: Origins çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Commandos: Origins, 2023’te duyuruldu. Geliştirici ekip tarafından demo sürümü oynayanların geri bildirimlerine göre geliştirilmesi, iyileştirilmesi gereken çok nokta olduğu söylendi ve çıkış tarihi ertelendi. Şimdi, Kalypso Media ve Claymore Game Studios, Commandos Origins ne zaman çıkacak merak eden oyuncular için tarihi verdi.

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Commandos: Origins, 9 Nisan 2025'te çıkış yapacak

Claymore Game Studios Stüdyo Direktörü Jürgen Reusswig, dört yıldan uzun bir süre alan yeni stüdyo kurma, tasarım ve geliştirme sürecinin ardından, oyunu test eden topluluğun da geri bildirimlerinden sonra, Commandos: Origins için yayınlanma aşamasına gelindiğini söyledi.

Commandos Origins, 2. Dünya Savaşı'nda ilk kez yer alan grupları içeren hikayeyle klasik oyunlardan seçkin komando grubunu geri getirmeye hazırlanıyor. Jack O'Hara "Yeşil Bereli", Thomas "Sapper" Hancock, Francis T. "Keskin Nişancı" Woolridge, Samuel "Sürücü" Brooklyn, James "Deniz Piyadesi" Blackwood ve Rene "Casus" Duchamp, oynanabilir karakterler arasında olacak ve farklı tarzda ilerlenebilir 10'dan fazla harita içerecek. İki oyunculu co-op modu onaylandı; online veya bölünmüş ekran modlarında oynanabilecek.

Commandos Origins, 9 Nisan 2025'te PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Xbox Game Pass’e çıkış yapacak. Xbox One ve PlayStation 4 için de 2025'in sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

Commandos Origins Steam sayfası

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Commandos: Origins çıkış tarihi duyuruldu