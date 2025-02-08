Commandos: Origins çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu

Commandos: Origins, 9 Nisan 2025'te çıkış yapacak
Claymore Game Studios Stüdyo Direktörü Jürgen Reusswig, dört yıldan uzun bir süre alan yeni stüdyo kurma, tasarım ve geliştirme sürecinin ardından, oyunu test eden topluluğun da geri bildirimlerinden sonra, Commandos: Origins için yayınlanma aşamasına gelindiğini söyledi.
Commandos Origins, 2. Dünya Savaşı'nda ilk kez yer alan grupları içeren hikayeyle klasik oyunlardan seçkin komando grubunu geri getirmeye hazırlanıyor. Jack O'Hara "Yeşil Bereli", Thomas "Sapper" Hancock, Francis T. "Keskin Nişancı" Woolridge, Samuel "Sürücü" Brooklyn, James "Deniz Piyadesi" Blackwood ve Rene "Casus" Duchamp, oynanabilir karakterler arasında olacak ve farklı tarzda ilerlenebilir 10'dan fazla harita içerecek. İki oyunculu co-op modu onaylandı; online veya bölünmüş ekran modlarında oynanabilecek.
Commandos Origins, 9 Nisan 2025'te PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Xbox Game Pass’e çıkış yapacak. Xbox One ve PlayStation 4 için de 2025'in sonlarına doğru piyasaya sürülecek.
Commandos Origins Steam sayfasıKaynakça https://www.commandos-game.com/en-us/#order https://www.neowin.net/news/commandos-origins-will-bring-back-the-classic-series-with-an-april-9-launch/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.