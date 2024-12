PS Store'da "30.Yıl" indirimleri başladı: Yüzde 90’a varan fırsatlar

Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "30.Yıl" İndirimleri başladı. Birkaç hafta devam edecek bu kampanyada Assassin's Creed Valhalla'dan Need for Speed Heat'e ve Battlefield 4'ekadar çok sayıda oyuna indirim geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PlayStation Store "30.Yıl" İndirimleri başladı

PlayStation Store'da "30.Yıl" indirimleri 21 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda FINAL FANTASY® VII, 559 TL'den 223,60 TL'ye, Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy 999TL'den 399,60 TL'ye, Yakuza Kiwami 2 699TL'den 384,45 TL'ye düştü. Ayrıca The Last of Us Part II, Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition ve Gran Turismo 7 gibi Playstation özel oyunlarında da sürpriz indirimler sunuluyor.

PlayStation'ın babası: Herkes başarısız olacağımızı söyledi 2 gün önce eklendi

PlayStation Store’da başlayan "30. Yıl" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca Kasım İndirimleri de halen devam ediyor ve birçok yapımda yüzde 90'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

