PS Store'da "30.Yıl" indirimleri başladı: Yüzde 90’a varan fırsatlar

PlayStation Store "30.Yıl" İndirimleri başladı
PlayStation Store'da "30.Yıl" indirimleri 21 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda FINAL FANTASY® VII, 559 TL'den 223,60 TL'ye, Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy 999TL'den 399,60 TL'ye, Yakuza Kiwami 2 699TL'den 384,45 TL'ye düştü. Ayrıca The Last of Us Part II, Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition ve Gran Turismo 7 gibi Playstation özel oyunlarında da sürpriz indirimler sunuluyor.
PlayStation Store’da başlayan "30. Yıl" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca Kasım İndirimleri de halen devam ediyor ve birçok yapımda yüzde 90'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|
|254 TL
|50,80 TL
|%80
|
|1.049 TL
|209,80 TL
|%80
|Elden Ring
|1.499 TL
|1.049 TL
|%30
|Assassin's Creed Odyssey
|599,00 TL
|119,80 TL
|%80
|Assassin’s Creed Valhalla (PS4/PS5)
|762,71 TL
|190,67 TL
|%75
|
|719,99 TL
|179,99 TL
|%75
|Need for Speed Unbound
|1.600,00 TL
|240,00 TL
|%85
|
|309,40 TL
|185,40 TL
|%40
|
|459 TL
|229,50 TL
|%50
|Sid Meier’s Civilization 6 Platinium Edition
|1.749,00 TL
|349,80 TL
|%80
|Gran Turismo 7 (PS5, PS4)
|1.999 TL
|999,50 TL
|%50
|Far Cry 6 Deluxe Sürüm (PS5, PS4)
|779 TL
|194,75 TL
|%75
|EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm (PS5, PS4)
|4.000 TL
|2.000 TL
|%50
|Battlefield 4 (PS4)
|699 TL
|69,90 TL
|%90
|Need for Speed Heat Deluxe Sürüm (PS4)
|3.899 TL
|194,95 TL
|%95
|Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü (PS5, PS4)
|699 TL
|349,50 TL
|%50
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