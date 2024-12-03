Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PS Store'da "30.Yıl" indirimleri başladı: Yüzde 90’a varan fırsatlar

    Playstation Store'da "30.Yıl" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 90'a varan fırsatlar için son tarih 21 Aralık 2024. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...
    PS Store'da '30.Yıl' indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "30.Yıl" İndirimleri başladı. Birkaç hafta devam edecek bu kampanyada Assassin's Creed Valhalla'dan Need for Speed Heat'e ve Battlefield 4'ekadar çok sayıda oyuna indirim geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PlayStation Store "30.Yıl" İndirimleri başladı

    PlayStation Store'da "30.Yıl" indirimleri 21 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda FINAL FANTASY® VII, 559 TL'den 223,60 TL'ye, Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy 999TL'den 399,60 TL'ye, Yakuza Kiwami 2 699TL'den 384,45 TL'ye düştü. Ayrıca The Last of Us Part II, Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition ve Gran Turismo 7 gibi Playstation özel oyunlarında da sürpriz indirimler sunuluyor. 

    PlayStation Store’da başlayan "30. Yıl" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca Kasım İndirimleri de halen devam ediyor ve birçok yapımda yüzde 90'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    The Witcher 3: Wild Hunt
    		 254 TL 50,80 TL %80
    A Way Out
    		 1.049 TL 209,80 TL %80
    Elden Ring 1.499 TL 1.049 TL %30
    Assassin's Creed Odyssey 599,00 TL 119,80 TL %80
    Assassin’s Creed Valhalla (PS4/PS5) 762,71 TL 190,67 TL %75
    Mass Effect™: Andromeda – Standard Recruit Edition
    		 719,99 TL 179,99 TL %75
    Need for Speed Unbound 1.600,00 TL 240,00 TL %85
    Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition
    		 309,40 TL 185,40 TL %40
    Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5
    		 459 TL 229,50 TL %50
    Sid Meier’s Civilization 6 Platinium Edition 1.749,00 TL 349,80 TL %80
    Gran Turismo 7 (PS5, PS4) 1.999 TL 999,50 TL %50
    Far Cry 6 Deluxe Sürüm (PS5, PS4) 779 TL 194,75 TL %75
    EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm (PS5, PS4) 4.000 TL 2.000 TL %50
    Battlefield 4 (PS4) 699 TL 69,90 TL %90
    Need for Speed Heat Deluxe Sürüm (PS4) 3.899 TL 194,95 TL %95
    Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü (PS5, PS4) 699 TL 349,50 TL %50
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İstenmeyen çağrılara çözüm: Yapay zekalı nine

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diş teli yutulursa ne olur ghost of tsushima türkçe yama pilotaj okumak klima dış ünite su akıtıyor bu adamı rüyanızda gördünüz mü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V14
    Lenovo V14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız