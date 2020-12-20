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    Company of Heroes: Opposing Fronts 2021'in başında mobil cihazlara geliyor

    Company of Heroes'un bağımsız olarak satılan Opposing Fronts genişleme paketi, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu. 2021'in ilk aylarında çıkması bekleniyor.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Company of Heroes: Opposing Fronts 2021'in başında mobil cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Feral Interactive'in yaptığı dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Company of Heroes'un bağımsız olarak satılan Opposing Fronts genişleme paketi, iOS ve Android cihazlara geliyor. 

    Ayrıca Bkz. "İki kişi ile oynanan oyun SplitFire! Android için yayınlandı"

    Bağımsız olarak da satılan Opposing Fronts genişleme paketi iki yeni hikaye modu ekliyor oyuna. Birincisi, Normandiya Savaşı sırasında Caen kentinde hareket eden İngilizlere odaklanıyor. İkincisi ise, Alman Panzer Elite'in, Almanya'ya girmek için Ren Nehri'ni geçmeye çalışmasına odaklanıyor. Opposing Fronts ayrıca British 2nd Army ve Panzer Elite'i Skirmish Modu'na ekliyor.

    Ne yazık ki şu an için net bir çıkış tarihi ve fiyat gibi detaylar belli değil ancak oyunun 2021'in başlarında çıkması bekleniyor. Bu sırada çıktığından bu yana olumlu yorumlar alan ana oyunun hesaplarını incelemek veya oynamak isterseniz App Store sayfasına buradan, Google Play sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Reliq (Kaan Yamaner) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyun mobile mükemmel Portlanmış zaten çok güzel bir oyun ama maalesef paramızın değersiz olmasından ötürü 130 TL vermek içimden gelmiyor.
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    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi )
    kaç kere oynadım bu oyunu hatırlamıyorum...efsanedir
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    oynamasam bile çılgınlarca takip ederim










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    cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Vay be pspde vardı oynuyoduk bunu
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bütün pc ye çıkan oyunların artık mobile gelmesi lazım, geç gelmesi tamamen zaman kaybı..
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