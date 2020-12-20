Company of Heroes: Opposing Fronts 2021'in başında mobil cihazlara geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Feral Interactive'in yaptığı dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Company of Heroes'un bağımsız olarak satılan Opposing Fronts genişleme paketi, iOS ve Android cihazlara geliyor.

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Bağımsız olarak da satılan Opposing Fronts genişleme paketi iki yeni hikaye modu ekliyor oyuna. Birincisi, Normandiya Savaşı sırasında Caen kentinde hareket eden İngilizlere odaklanıyor. İkincisi ise, Alman Panzer Elite'in, Almanya'ya girmek için Ren Nehri'ni geçmeye çalışmasına odaklanıyor. Opposing Fronts ayrıca British 2nd Army ve Panzer Elite'i Skirmish Modu'na ekliyor.

Ne yazık ki şu an için net bir çıkış tarihi ve fiyat gibi detaylar belli değil ancak oyunun 2021'in başlarında çıkması bekleniyor. Bu sırada çıktığından bu yana olumlu yorumlar alan ana oyunun hesaplarını incelemek veya oynamak isterseniz App Store sayfasına buradan, Google Play sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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