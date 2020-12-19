İki kişi ile oynanan oyun SplitFire! Android için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız stüdyo Comyune Technologies'in yaptığı iki kişilik eğlence oyunu SplitFire!, Android cihazlar için yayınlandı.

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Oyunda cihazınız iki ekrana bölünüyor ve bir arkadaşınız ile birlikte oyunu oynayabiliyorsunuz. Oyun tek ekran iki kişinin oynaması için özel olarak tasarlandığı için oynanış rahat. Her oyuncu oyuna başladığında bir gemiyle başlıyor ve 30 saniye boyunca ekrandaki eşya ve silahları toplayabiliyorsunuz. 30 saniye bittikten sonra da alabildiğiniz eşyalar ve silahlar ile savaşa başlıyorsunuz. Son derece eğlenceli durduğunu söylemek gerek.

SplitFire! - Four hands. One device. Comyune Technologies Ltd. Arcade ₺9,79 40M

Oyun şu anda yalnızca Android cihazlar bulunuyor ancak yakın zamanda bir iOS sürümünün geleceği de söylendi. Oyunun Google Play üzerindeki fiyatı 9,79 TL. Oyunu cihazınıza kurabilmek için Android 4.3 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. Oyunun boyutu da 40 MB.

Oyunun çıkış fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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