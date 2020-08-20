Tam Boyutta Gör

Strateji meraklılarının severek oynadığı oyunlardan Company of Heroes, telefonlara geliyor. Oyunun 10 Eylül tarihinde iOS ve Android için yayınlanacağı duyuruldu. Fiyatı App Store'da 94,99 TL olarak belirlendi.

Ayrıca Bkz. "Netflix’in özlenen kampanyası geri döndü: 30 gün bedava!"

İlginizi Çekebilir

Lara Croft Go ve Monument Valley 2 kısa süreliğine ücretsiz

Company of Heroes, 2020’nin başlarında iPadOS için yayınlanmıştı. Oyunun telefona uyarlamasını yine aynı şirket (Feral Interactive) hazırladı. iPhone 6S ve üzerindeki iOS telefonları destekliyor. Android tarafında resmi olarak desteklenen cihazların listesi şöyle:

Google Pixel 2 veya daha yenisi

Samsung Galaxy S8 veya daha yenisi

Samsung Galaxy Note8 veya daha yenisi

OnePlus 5T / 6T / 7 / 8

Sony Xperia 1 / XZ2 Compact

HTC U12+

LG V30+

Motorola Moto Z2 Force

Nokia 8

Xiaomi Mi 6 / Mi 9 / Mi 9T

Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Company of Heroes’in mobil versiyonundan oynanış görüntüleri içeren tanıtım videosu yayınlandı. Videoyu aşağıdaki oynatıcıdan seyredebilirsiniz.

https://geo.itunes.apple.com/app/company-of-heroes/id1464645812?mt=12

Company of Heroes Feral Interactive Strateji Oyunları Cihaza göre değişir

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.