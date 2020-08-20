Strateji meraklılarının severek oynadığı oyunlardan Company of Heroes, telefonlara geliyor. Oyunun 10 Eylül tarihinde iOS ve Android için yayınlanacağı duyuruldu. Fiyatı App Store'da 94,99 TL olarak belirlendi.
Ayrıca Bkz. "Netflix’in özlenen kampanyası geri döndü: 30 gün bedava!"İlginizi Çekebilir Lara Croft Go ve Monument Valley 2 kısa süreliğine ücretsiz
Company of Heroes, 2020’nin başlarında iPadOS için yayınlanmıştı. Oyunun telefona uyarlamasını yine aynı şirket (Feral Interactive) hazırladı. iPhone 6S ve üzerindeki iOS telefonları destekliyor. Android tarafında resmi olarak desteklenen cihazların listesi şöyle:
- Google Pixel 2 veya daha yenisi
- Samsung Galaxy S8 veya daha yenisi
- Samsung Galaxy Note8 veya daha yenisi
- OnePlus 5T / 6T / 7 / 8
- Sony Xperia 1 / XZ2 Compact
- HTC U12+
- LG V30+
- Motorola Moto Z2 Force
- Nokia 8
- Xiaomi Mi 6 / Mi 9 / Mi 9T
- Xiaomi Pocophone F1
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Company of Heroes’in mobil versiyonundan oynanış görüntüleri içeren tanıtım videosu yayınlandı. Videoyu aşağıdaki oynatıcıdan seyredebilirsiniz.
https://geo.itunes.apple.com/app/company-of-heroes/id1464645812?mt=12
Company of Heroes Feral Interactive Strateji Oyunları Cihaza göre değişir
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: