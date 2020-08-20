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    Company of Heroes telefonlara geliyor

    Daha önce iPad'lere gelen Company of Heroes şimdi de iOS ve Android telefonlara geliyor. Oyunun çıkış tarihi açıklandı.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Company of Heroes telefonlara geliyor
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    Strateji meraklılarının severek oynadığı oyunlardan Company of Heroes, telefonlara geliyor. Oyunun 10 Eylül tarihinde iOS ve Android için yayınlanacağı duyuruldu. Fiyatı App Store'da 94,99 TL olarak belirlendi.

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    Company of Heroes, 2020’nin başlarında iPadOS için yayınlanmıştı. Oyunun telefona uyarlamasını yine aynı şirket (Feral Interactive) hazırladı. iPhone 6S ve üzerindeki iOS telefonları destekliyor. Android tarafında resmi olarak desteklenen cihazların listesi şöyle:

    • Google Pixel 2 veya daha yenisi
    • Samsung Galaxy S8 veya daha yenisi
    • Samsung Galaxy Note8 veya daha yenisi
    • OnePlus 5T / 6T / 7 / 8
    • Sony Xperia 1 / XZ2 Compact
    • HTC U12+
    • LG V30+
    • Motorola Moto Z2 Force
    • Nokia 8
    • Xiaomi Mi 6 / Mi 9 / Mi 9T
    • Xiaomi Pocophone F1
    • Xiaomi Redmi Note 8 Pro

    Company of Heroes’in mobil versiyonundan oynanış görüntüleri içeren tanıtım videosu yayınlandı. Videoyu aşağıdaki oynatıcıdan seyredebilirsiniz.

    https://geo.itunes.apple.com/app/company-of-heroes/id1464645812?mt=12

    Company of Heroes Company of Heroes Company of Heroes Company of Heroes Feral Interactive Strateji Oyunları Cihaza göre değişir



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 1 gün
    Pc de 5 liraya aldığım oyun, telefonda 95₺. 🤦‍♂️
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    Artizt (Mert ) 1 gün (düzenlendi)
    TL fiyatında dolar 7 olarak baz alındığı sürece kıçıkırık bir oyun nasıl da 95 lira oluyor...
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