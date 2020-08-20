Netflix’in özlenen kampanyası geri döndü: 30 gün bedava!

Tam Boyutta Gör

Netflix’in pazarlama stratejisindeki stratejik değişiklik nedeniyle 30 gün ücretsiz deneme kampanyası durdurulmuştu. Platformu denemek isteyen kullanıcıların ücret ödeyerek abonelik başlatması gerekiyordu. Netflix, ilk ay ücretsiz deneme kampanyasını Türkiye’de yeniden devreye aldı.

Ayrıca Bkz. "Atiye dizisinin 2.sezon hikayesi ve fotoğrafları paylaşıldı"

Netflix’in web sayfasını açtığınızda yeni üyeliklere ilk ay için teklif sunulduğunu göreceksiniz. Eğer indirim gözükmüyorsa farklı bir tarayıcıdan deneyebilir veya tarayıcının çerezlerini silebilirsiniz. Rastgele olarak bazı kişilere 30 gün ücretsiz kampanyası gösterilirken bazılarına da ilk ay 0,20 TL, 1,99 TL, 8,99 TL gibi indirimli teklifler sunuluyor. Çerezleri silerek ilk 30 gün bedava kampanyasına ulaşabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.