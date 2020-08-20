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    Netflix’in özlenen kampanyası geri döndü: 30 gün bedava!

    Netflix bugün başlattığı kampanyayla ilk ayı indirimli hatta bazı kişilere ücretsiz olarak sunuyor. Kampanyadan yalnızca yeni üyelikler faydalanabiliyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    8,2b
    3
    28
    Sinema ...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Netflix’in özlenen kampanyası geri döndü: 30 gün bedava!
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    Netflix’in pazarlama stratejisindeki stratejik değişiklik nedeniyle 30 gün ücretsiz deneme kampanyası durdurulmuştu. Platformu denemek isteyen kullanıcıların ücret ödeyerek abonelik başlatması gerekiyordu. Netflix, ilk ay ücretsiz deneme kampanyasını Türkiye’de yeniden devreye aldı.

    Ayrıca Bkz. "Atiye dizisinin 2.sezon hikayesi ve fotoğrafları paylaşıldı"

    Netflix’in web sayfasını açtığınızda yeni üyeliklere ilk ay için teklif sunulduğunu göreceksiniz. Eğer indirim gözükmüyorsa farklı bir tarayıcıdan deneyebilir veya tarayıcının çerezlerini silebilirsiniz. Rastgele olarak bazı kişilere 30 gün ücretsiz kampanyası gösterilirken bazılarına da ilk ay 0,20 TL, 1,99 TL, 8,99 TL gibi indirimli teklifler sunuluyor. Çerezleri silerek ilk 30 gün bedava kampanyasına ulaşabilirsiniz.

    Netflix’in özlenen kampanyası geri döndü: 30 gün bedava!
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Luffy1907 (Serhat KiLiÇ) 1 gün en beğenilen
    Biz sürekli kullananlar , ödemeye devam
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    Tengrist 6 sa.
    Papara sağ olsun 1 lira mı iade etti :)
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    astegon (astegon CF) 15 sa.
    Beleş değil. 1.20 TL ücret ödenecek.:)
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    ahmetdu (Ahmet ) 17 sa.
    Tüm açlar beleşçiler üşüşür şimdi....
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 gün (düzenlendi)
    En üst üyelik var 10 lira veriyoruz adam başı yapmayın beyler bak sizin yüzünüzden ps plus 15 günlük denemede gitti 😂
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 gün
    Tekrar başlıyoruz o zaman
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    Shiro Battousai 1 gün
    5 kişiden fazla kullanabiliyor netflixi. benim hesapta 4 farklı kişi var. kendi evimde aynı anda ailem televizyondan kardeim pcden ben telefondan netflixi kullanabiliyorum aynı kullanıcı profilinden. yani kullanıcı sayısı sınırsız gibi bi şey aslında.. ama profil karman çorman oluyor
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 gün
    siteyi birazdan yıkarlar
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    _Anarsist_ (Biraz Acele) 1 gün
    ya allah bismillah allahuakbar
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 1 gün
    Yahu ortak alıyoruz, aylık 8.5₺ veriyorum, bildiğin bedava. Bu kadar parayı veremeyen yoktur herhalde. Beleş beleş diye sevinenler varken bedava yapmak yerine ilk ay indirimli teklif sunmak daha mantıklı.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    TheDevilInI 22 sa. Giresunlufuk
    Donanım haber ölücüleri tayfası ve kardeş gruplar acımaz böyle şeylere
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    denile 1 gün
    Bir sonraki ay para vermeyeceğim demektir bu sağol Netflix :)
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    8150 kez okundu.
    23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

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