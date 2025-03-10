Keanu Reeves'in BRZRKR filmi için somut adımlar atılmaya başlandı

BRZRKR Filmini Yönetmesi İçin Justin Lin ile Anlaşıldı
BRZRKR'ın 2021'den beri gündemde olan film uyarlaması için nihayet somut adımlar atılmaya başlandı. Netflix çatısı altında hayata geçirilecek filmi yönetmesi için Justin Lin ile anlaşıldı.
Justin Lin, Hızlı ve Öfkeli filmlerinin yönetmeni olarak tanınıyor. İlk olarak Tokyo Drift ile bu seriye dâhil olan Lin, dokuzuncu filme kadar bu serinin yönetmeni olarak kaldı. F9'dan sonra Hızlı ve Öfkeli serisinden ayrılan yönetmen, şimdi BRZRKR ile birlikte yeniden büyük bütçeli bir filmin yönetmen koltuğuna oturuyor olacak.
BRZKR, ölümsüz bir savaşçı olan Berzerker'ın maceralarını anlatıyor. 80 bin yıldır yaşayan B, çağlar boyunca savaşın her türlüsünü deneyimlerken, kendi ölümsüzlüğünü bir lanet olarak görmeye başlıyor. Bu lanete bir çare bulmak için ne gerekirse yapmaya hazır olan B, bu sırrı açığa çıkarabilecek olan ABD hükûmeti için zorlu görevleri yerine getirmeyi kabul ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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