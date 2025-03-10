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    Keanu Reeves'in BRZRKR filmi için somut adımlar atılmaya başlandı

    Keanu Reeves'in yaratıcısı olduğu çizgi-romandan uyarlanacak BRZRKR filmi nihayet şekillenmeye başlıyor. Reeves'in başrolünü üstleneceği filmi kimin yöneteceği belli oldu.
    Keanu Reeves BRZRKR Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda John Wick serisiyle adından söz ettiren Keanu Reeves daha çok oyuncu kimliğiyle tanınıyor olsa da aslında kendisi pek çok farklı alanda eser üretiyor. Reeves'in BRZRKR adını taşıyan bir çizgi-roman serisi de bulunuyor. İlk sayısı 2021 yılında okurlarla buluşan bu çizgi-roman serisi, şimdi sinemaya uyarlanıyor.

    BRZRKR Filmini Yönetmesi İçin Justin Lin ile Anlaşıldı

    BRZRKR'ın 2021'den beri gündemde olan film uyarlaması için nihayet somut adımlar atılmaya başlandı. Netflix çatısı altında hayata geçirilecek filmi yönetmesi için Justin Lin ile anlaşıldı.

    Justin Lin, Hızlı ve Öfkeli filmlerinin yönetmeni olarak tanınıyor. İlk olarak Tokyo Drift ile bu seriye dâhil olan Lin, dokuzuncu filme kadar bu serinin yönetmeni olarak kaldı. F9'dan sonra Hızlı ve Öfkeli serisinden ayrılan yönetmen, şimdi BRZRKR ile birlikte yeniden büyük bütçeli bir filmin yönetmen koltuğuna oturuyor olacak.

    BRZKR, ölümsüz bir savaşçı olan Berzerker'ın maceralarını anlatıyor. 80 bin yıldır yaşayan B, çağlar boyunca savaşın her türlüsünü deneyimlerken, kendi ölümsüzlüğünü bir lanet olarak görmeye başlıyor. Bu lanete bir çare bulmak için ne gerekirse yapmaya hazır olan B, bu sırrı açığa çıkarabilecek olan ABD hükûmeti için zorlu görevleri yerine getirmeyi kabul ediyor.

    Keanu Reeves'in BRZRKR filmi şekillenmeye başlıyor Tam Boyutta Gör

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