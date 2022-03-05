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    Peugeot'dan mart kampanyası: Sıfır faizli kredi ve daha fazlası

    Peugeot Türkiye, binek modellerinde sıfır faizli kredi veya 2 ay ertelemeli düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Ticari modellerde ise hem sıfır faiz hem de 2 ay erteleme mümkün. İşte detaylar:
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    Peugeot'dan mart kampanyası: Sıfır faizli kredi ve daha fazlası
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    Peugeot Türkiye, mart ayında sunduğu fırsatları duyurdu. SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508’de sunulan şimdi al haziranda öde veya sıfır faizli kredi seçenekleri dikkat çekiyor.

    Yeni nesil i-Cockpit, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip Peugeot SUV 2008, 120.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. SUV 3008 ise 155.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Yedi kişilik oturma kapasiteli Peugeot SUV 5008’de ise 160.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor.

    Peugeot 508 için de müşterilere 120.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli avantajlar sunuluyor. Ayrıca hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler 50.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. PEUGEOT, binek otomobil satın alacak müşterilerine sıfır faizli kredi fırsatı veya 2 ay ertelemeli düşük faizli kredi imkânı sunuyor.

    Peugeot Türkiye, Mart ayında ticaretin ustalarını da unutmuyor. BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla Rifter, 85.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli krediyle tercih edilebiliyor. PEUGEOT’nun tüm diğer ticari araç modelleri ise, 90.000 TL’ye kadar 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor. Tüketiciler Mart ayı boyunca Rifter ve tüm hafif ticari araç ailesinde, aynı anda hem şimdi al Haziran’da öde hem de sıfır faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 3 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 3 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 3 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 3 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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