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Peugeot Türkiye, mart ayında sunduğu fırsatları duyurdu. SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508’de sunulan şimdi al haziranda öde veya sıfır faizli kredi seçenekleri dikkat çekiyor.

Yeni nesil i-Cockpit, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip Peugeot SUV 2008, 120.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. SUV 3008 ise 155.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Yedi kişilik oturma kapasiteli Peugeot SUV 5008’de ise 160.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Peugeot 508 için de müşterilere 120.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli avantajlar sunuluyor. Ayrıca hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler 50.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. PEUGEOT, binek otomobil satın alacak müşterilerine sıfır faizli kredi fırsatı veya 2 ay ertelemeli düşük faizli kredi imkânı sunuyor.

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Peugeot Türkiye, Mart ayında ticaretin ustalarını da unutmuyor. BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla Rifter, 85.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli krediyle tercih edilebiliyor. PEUGEOT’nun tüm diğer ticari araç modelleri ise, 90.000 TL’ye kadar 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor. Tüketiciler Mart ayı boyunca Rifter ve tüm hafif ticari araç ailesinde, aynı anda hem şimdi al Haziran’da öde hem de sıfır faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.

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Peugeot'dan mart kampanyası: Sıfır faizli kredi ve daha fazlası