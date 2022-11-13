Control'ün devam oyunu Control 2; PS5, Xbox Series ve PC için duyuruldu

Control 2 Geliyor
Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Remedy, Control 2 üzerinden çalışmaya başladı. Proje şu anda henüz konsept kısmında ama en azından geliştirildiğini biliyoruz. Control 2 ayrıca sadece yeni nesil ve PC için çıkış yapacak, yani PS5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak.
Bu oyun Remedy'nin 2021 yılında "yüksek bütçeli bir Control oyunu" olarak duyurduğu proje. Projenin ismi Codename Heron olarak açıklanmıştı ancak o zaman duyurulan projenin Control 2 olduğunu bugün öğrenmiş olduk. Ayrıca ilk oyunun çıkışından bu yana 3 milyondan fazla sattığı da açıklandı. Oyunun Epic Games'te ücretsiz verildiğini, PS Plus ve Game Pass gibi aboneliklerde de sunulduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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