Control'ün devam oyunu Control 2; PS5, Xbox Series ve PC için duyuruldu

Tam Boyutta Gör Geliştiriciliğini Remedy'nin yaptığı yayıncılığını ise Remedy ve 505 Games'in yaptığı 2019 yılında çıkış yapan Control'ün devam oyunu Control 2 duyuruldu.

Control 2 Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Remedy, Control 2 üzerinden çalışmaya başladı. Proje şu anda henüz konsept kısmında ama en azından geliştirildiğini biliyoruz. Control 2 ayrıca sadece yeni nesil ve PC için çıkış yapacak, yani PS5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak.

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Bu oyun Remedy'nin 2021 yılında "yüksek bütçeli bir Control oyunu" olarak duyurduğu proje. Projenin ismi Codename Heron olarak açıklanmıştı ancak o zaman duyurulan projenin Control 2 olduğunu bugün öğrenmiş olduk. Ayrıca ilk oyunun çıkışından bu yana 3 milyondan fazla sattığı da açıklandı. Oyunun Epic Games'te ücretsiz verildiğini, PS Plus ve Game Pass gibi aboneliklerde de sunulduğunu belirtelim.

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Control 2 PS5, Xbox Series ve PC için duyuruldu