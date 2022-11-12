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    2023'ün merak edilen oyunlarından Hogwarts legacy'den uzun bir oynanış videosu paylaşıldı

    Dünyanın en popüler markalarından biri olan Harry Potter'ın evreninde geçen açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy'den uzun bir oynanış videosu geldi.         
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    Hogwarts legacy'den uzun bir oynanış videosu paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy'den yeni oynanış videosu geldi.

    Paylaşılan videoda oyunun en çok merak edilen özelliklerinden biri olan karakter yaratma ekranını görüyoruz. Ardından da Hogwarts'ın içinde gezdiğimiz bir sekans var. Umuyoruz ki oyun beklentilerimizi karşılar.

    Hogwarts Legacy, 10 Şubat 2023'te çıkışını yapacak. Oyun; Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak.

    Hogwarts Legacy Oynanış Videosu

    Hogwarts Legacy, ilk olarak Harry Potter kitaplarında tanıştığımız dünyada geçen, açık dünyaya sahip bir RPG oyunudur. Tanıdık ve yeni konumlarda bir yolculuğa çıkın, büyülü canavarlar keşfedin, karakterinizi özelleştirin, iksir üretin, büyü yapmada ustalaşın, yeteneklerinizi yükseltin ve hep olmayı istediğiniz büyücü olun.

    1800'lerde Hogwarts'ı yaşayın. Bu oyunda karakteriniz, büyücülük dünyasını yerle bir etmekle tehdit eden kadim bir sırrın anahtarını elinde tutan bir öğrenci. Çeşitli müttefikler edinip Karanlık büyücülerle savaşın ve nihayetinde büyücülük dünyasının kaderini tayin edin. Mirasınız, onu nasıl kullandığınıza bağlı. Yazılmamış olanı yaşayın.

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