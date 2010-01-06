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Cooler Master yeni kasalarını tanıttı: CM 690 II ve CM 690 II Advanced

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,4b
1
19
Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master yeni kasalarını tanıttı: CM 690 II ve CM 690 II Advanced
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Dünyaca ünlü komponent üreticisi Cooler Master, tanıtım görüntüleri bir süredir elden ele dolaşan ikinci jenerasyon CM 690 mid-tower bilgisayar kasasını duyurdu. CM 690 modelinin elde ettiği yüksek satış başarısından sonra ikincisi için vakit kaybetmeden hazırlıklara başlayan Cooler Master, CM 690 II ve CM 690 II Advanced isimli yeni modellerini kullanıcıların beğenisine sunmak için gün sayıyor.

Yapılarında Çelik kullanılan ve ortak pek çok özelliğe sahip olan kasaların her ikisi de 14.5 x 511.8 x 528.8 mm boyutlarındalar. Hem içi hem de dışı olmak üzere tamamı Siyah tasarımlarıyla şık bir görünüme sahip olan yeni modeller, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabildikleri gibi aletsiz donanım kurulumuna olanak tanıyor ve su soğutma sistemleri için iki adet hortum kanalıyla geliyorlar.

Üst kısımlarındaki giriş-çıkış panelinde bir adet eSATA, iki adet ses ve iki adet te USB 2.0 portuna sahip olan kasalardan CM 690 II Advanced modelinde farklı olarak üst kısma yerleştirilen bir adet harici SATA disk istasyonu, 1.8-inç ve 2.5-inç boyutundaki daha küçük yapılı sürücüler için SSD uyumlu disk kafesi ve çoklu ekran kartı kurulumları için çelikten imal edilmiş bağlantı parçasına da sahip.

Gözenekli bölümlerde toz filtresi kullanılan yeni kasalar, ön ve arka kısımlara yerleştirilmiş 120mm çapında (1200 devir/dakika) Mavi LED'li iki fanla geliyor. Oyuncular için hazırlanan yeni nesil kasaların önemli bir bölümünde olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı CM 690 II ve CM 690 II Advanced modellerinin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı fiyatları ihenüz açıklanmadı.


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Guest-BE7EF0688 9 yıl
Gelmedi gitti bu kasa hala bekliyoruz...
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No Way Out 9 yıl

singin

Gelmedi gitti bu kasa hala bekliyoruz...

Geleli aylar oluyor...

teknofiyat.com
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The@Thing 9 yıl

singin

Gelmedi gitti bu kasa hala bekliyoruz...

geçen vatan computer da gördüm
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omkkio 9 yıl
Bir CM-690 kullanıcısı olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki bu yeni kasalar çok geç çıkartılmış bir düzeltme aslında. CM-690'ın bence en büyük eksiği kablo düzenlemedeki yetersizliği idi. İlk kasada anakart için 24 pin ve 8 pin lik güç kabloları anakartın arkasından geçirilerek işlemcinin üzerindeki boşluktan çıkartılıyordu. Bu da kasanın çok övdüğü tepeye takılan 2 adet 14 cmlik fanın önünü kapıyor hatta kablonuz çok esnek değilse yeteri kadar bükülmediğinden fana çarpmasına sebep oluyordu. Benim resimlerden gördüğüm kadarıyla artık anakartın sağında da kablo çıkış delikleri açılmış ve bu "hata"ya bir çözüm getirilmiş. Bir diğer değişiklik de anakartın arkasında işlemciye denk gelen kısımdaki 8 cmlik havalandırma ızgarasının direk "boşluk"'a çevrilmesi. Böylece hem dev soğutucuların back plaketlerini anakartı sökmeden takabileceğiz hem de standart 25 mm kalınlığındaki fanları buraya takıp kullanabileceğiz. Kasanın içinin de siyaha boyanması hoş olmuş ama bence asıl bir dokunuşta içeri kaçan 5.25 inç yuva kapaklarına bir çözüm bulsalarmış iyi olurmuş. Bu kapakların çok kolay içeri kaçması yetmezmiş gibi yerine oturmak için kasanın iki yan kapağını da sökmenizin gerekmesi cabası.
Vesselam, bu yeni kasa eskisinin tüm ayıbını örten bir güncelleme olarak iyi olmuş ama bu basit yenilikleri yapmak neden bu kadar zaman almış anlayamadım!!!
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quzman 9 yıl
Böylesine hayran kitlesine sahip ve iddialı bir kasayı neden bu kadar vasat yaparlar ki ?
Performansını geçtim biraz da göze hitap etmeli ...
En azından pleksi kullansalardı ...
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KRALL 9 yıl
Fx57 den al haberi :) dh ye en fazla katanlardan...teşekkürler buradan kendisine sayesinde bi çok yeniliği okuyoruz bi çok siteden önce.

cosmos kullanıyorum coolermaster kasada tek gecerim.
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AurorAbeam 9 yıl
Şimdi bunun bildiğimiz RC-690 modelinden farkı ne?

2 plastik ekleyince "2" mi oluyor?
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krtlkDr89 9 yıl
Kasanın boyutlarında bir yazım yanlışı olmuş.14.5 un başındaki 2 unutulmuş:)
Kasaların tipleri benimde hoşuma gitti.Güzel kasalar.
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Bethrezen 9 yıl
fx57 hocam siz hic uyumazmisiniz?

Gece olmadik saatlerde sizin yeni haberlerinizi goruyorum bazen


Edit: Kasa icin yorum yapmayi unutmusum, cok sekil bir kasa olmus.
Coolermaster en begendigim kasa ureticisidir.
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-dehşet- 9 yıl
Su uyur @fx57 uyumaz


RC-690 olurda kötü olur mu?Acaba en fazla kaç cm ekran kartı takılabiliyor?
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