Cooler Master yeni kasalarını tanıttı: CM 690 II ve CM 690 II Advanced

Dünyaca ünlü komponent üreticisi Cooler Master, tanıtım görüntüleri bir süredir elden ele dolaşan ikinci jenerasyon CM 690 mid-tower bilgisayar kasasını duyurdu. CM 690 modelinin elde ettiği yüksek satış başarısından sonra ikincisi için vakit kaybetmeden hazırlıklara başlayan Cooler Master, CM 690 II ve CM 690 II Advanced isimli yeni modellerini kullanıcıların beğenisine sunmak için gün sayıyor.
Yapılarında Çelik kullanılan ve ortak pek çok özelliğe sahip olan kasaların her ikisi de 14.5 x 511.8 x 528.8 mm boyutlarındalar. Hem içi hem de dışı olmak üzere tamamı Siyah tasarımlarıyla şık bir görünüme sahip olan yeni modeller, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabildikleri gibi aletsiz donanım kurulumuna olanak tanıyor ve su soğutma sistemleri için iki adet hortum kanalıyla geliyorlar.
Üst kısımlarındaki giriş-çıkış panelinde bir adet eSATA, iki adet ses ve iki adet te USB 2.0 portuna sahip olan kasalardan CM 690 II Advanced modelinde farklı olarak üst kısma yerleştirilen bir adet harici SATA disk istasyonu, 1.8-inç ve 2.5-inç boyutundaki daha küçük yapılı sürücüler için SSD uyumlu disk kafesi ve çoklu ekran kartı kurulumları için çelikten imal edilmiş bağlantı parçasına da sahip.
Gözenekli bölümlerde toz filtresi kullanılan yeni kasalar, ön ve arka kısımlara yerleştirilmiş 120mm çapında (1200 devir/dakika) Mavi LED'li iki fanla geliyor. Oyuncular için hazırlanan yeni nesil kasaların önemli bir bölümünde olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı CM 690 II ve CM 690 II Advanced modellerinin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı fiyatları ihenüz açıklanmadı.
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Geleli aylar oluyor...
teknofiyat.com
geçen vatan computer da gördüm
Vesselam, bu yeni kasa eskisinin tüm ayıbını örten bir güncelleme olarak iyi olmuş ama bu basit yenilikleri yapmak neden bu kadar zaman almış anlayamadım!!!
Performansını geçtim biraz da göze hitap etmeli ...
En azından pleksi kullansalardı ...
cosmos kullanıyorum coolermaster kasada tek gecerim.
2 plastik ekleyince "2" mi oluyor?
Kasaların tipleri benimde hoşuma gitti.Güzel kasalar.
Gece olmadik saatlerde sizin yeni haberlerinizi goruyorum bazen
Edit: Kasa icin yorum yapmayi unutmusum, cok sekil bir kasa olmus. Coolermaster en begendigim kasa ureticisidir.
RC-690 olurda kötü olur mu?Acaba en fazla kaç cm ekran kartı takılabiliyor?