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Cooler Master'dan düşük profilli yeni işlemci soğutucu: Vortex Plus

Dünyaca ünlü komponent üreticilerinde biri olan Cooler Master, Vortex Plus adını verdiği yeni işlemci soğutucusunu tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Cooler Master'dan düşük profilli yeni işlemci soğutucu: Vortex Plus
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Dünyaca ünlü komponent üreticilerinde biri olan Cooler Master, Vortex Plus adını verdiği yeni işlemci soğutucusunu tanıttı. Medya bilgisayarları için üretilen düşük profilli soğutucu alüminyum tabanla sahip. Alüminyum taban ile birlikte 4 adet bakır ısı borusuna da sahip olan Vortex Plus işlemci soğutucusunda 92mm'lik fan kullanılıyor. Intel LGA1366, LGA1156, LGA775 ve AMD AM3, AM2, 940, 939, 754 soketleriyle uyumlu olan soğutucu 800 rpm ve 2800 rpm dönüş hızlarına sahip.

Cooler Master'ın düşük profilli işlemcisi soğutucu Vortex Plus'ın fiyat ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Cooler Master'dan düşük profilli yeni işlemci soğutucu: Vortex Plus
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ahmetsaid_ak 7 yıl
50 liraya bundan daha iyisini bulabilen bana haber versin.
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Gerginix 7 yıl
AMD 955 ile verilen stok fanın işlemci ile temas ettiği yüzeyin tamamı ve ısının dağılımı için uzayan borular bakır. Fan hariç bu soğutucudan daha iyi görünüyor.
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Batuist 9 yıl
düşük profilli ama çok iyi iş yapacağına eminim.. bunun biraz daha bir alt modeli mevcut o bile iyi iş görürken bu daha iyi iş çıkaracaktır...
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