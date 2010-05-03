CoPilot Live HD ile iPad, 9.7 inçlik Navigasyon cihazı oluyor

Haber Editörü
Aracınızda 9.7 inç boyutlarında ekranı bulunan güçlü bir Navigasyon cihazı ister miydiniz ? İşte iPad'e özel çıkacak olan navigasyon programı CoPilot Live HD, iPad 3G kullanıcılarına bu imkanı sağlayacak.
Adım adım navigasyon özelliğine sahip olan CoPilot HD GPS alıcısına ihtiyaç duyduğundan, tahmin edebileceğiniz gibi, sadece iPad 3G+Wi-Fi ile uyumlu çalışabiliyor. 3D haritalarla donatılan yazılım, kullanıcılara uygulama içersinde iPod'larındaki müziklere ulaşmalarını, bulundukları bölgede arama yapmalarını ve gerçek zamanlı hava tahminlerine ulaşmalarını da sağlıyor.
Apple'a AppStore'da yerini alasbilmesi için gönderilen CoPilot Live HD'nin Mayıs ayı içersinde AppStore'daki yerini alması bekleniyor.
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Copilot HD Türkçe olarak kullanılabiliyor gayet başarılı.
Yukarıdada DH misafir olarak belirttim 3g lerde gerçek gps chip var navigasyon para yazmamakta. Fakat 3g paketi almak zaten ipad için gerekli ve hayati önem taşımaktadır.
1 aydır ipadi yoğun kullanıyorum 250 MB civarında veri akışı yaşamışım. Navigasyon veri akışı kullanmıyor kullanacaksada çok ufak birşey kullanacaktır.
Zaten 3g Türkiye bu gidişle zor gelir. Geldi diyelim sizi 24 ay 3g paketi ile mecbur bırakarak cihazı satarlar bunun anlamıda ayda 120 TL x 24 ay ancak alabilirsiniz.
Türkiyede çalışmakta data hattı alıp kartı ufaltarak kullanabilirsiniz.
wifi+3g lerde GPS chip var wifi lerde yok.
navigasyon GPD satalite lar üzerinden yapılıyor ayrıca AGPS desteğinden dolayı baz istasyonları ve hücreleri de kullanıyor böylece yerin dibinde bile çekiyor diyebiliriz.
umarım yanıldığım bir konu yoktur.
3-4 navigasyon programı kullandım bu gün hiç bir sorunla karşılaşmadım 3g data alış verişi yapmadan kullanılıyor paraya tabii değil bunu sim kartı takmadan navigasyon yaparak ta anlayabilirsiniz.
Bu yazılım veri alışverişi yapmıyor. Bildiğiniz Navigasyon yazılımlarıyla aynı.
tamamen yapmıyor diyemeyiz.ama büyük ihtimalle veri alışverişi isteğe bağlıdır.yazıda gerçek zamanlı hava tahmini yapabiliyor demişler.bunu kendin kendine yapmaz heralde
Keşke öyle olsaydı 1-2 aya kadar bir teknoloji dergisinde incelemesi çıkacak,detaylı olarak bilgiler olacak.Bir çok fonksiyonu için maalesef 3G bağlantı veya wifi istiyor,normal olarak navigasyon yapmanız mümkün değil.
iPad bu şekilde bir arabada rahatça kullanılabilir. Zaten arabaya girerse gittiğiniz her yere otomatik olarak götürmüş olacaksınız. Buda onun için büyük artı.
Sadece koyacak yer derdi var ama bu kadar büyük ekranın cama asılacağını sanmıyorum büyük ihtimal havalandırma deliklerine bir şekilde tutturabiliriz.
Eskiden kemerlerimize gözlük kılıfı, walkman, cep telefonu gibi şeyler asardık.
Hatta fotoğraf makinesi, harita vs.
Öyle zannediyorum ki ilerde sadece tek bir cihaz taşıyacağız; cep telefonu!
İçinde: walkman - mp3 çalar, fotoğraf makinesi, video kamera, ajanda, telefon, GPS, wifi laptop, herşey tek bir cihazda olacak.