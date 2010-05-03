CoPilot Live HD ile iPad, 9.7 inçlik Navigasyon cihazı oluyor

Aracınızda 9.7 inç boyutlarında ekranı bulunan güçlü bir Navigasyon cihazı ister miydiniz ? İşte iPad'e özel çıkacak olan navigasyon programı CoPilot Live HD, iPad 3G kullanıcılarına bu imkanı sağlayacak.

Adım adım navigasyon özelliğine sahip olan CoPilot HD GPS alıcısına ihtiyaç duyduğundan, tahmin edebileceğiniz gibi, sadece iPad 3G+Wi-Fi ile uyumlu çalışabiliyor. 3D haritalarla donatılan yazılım, kullanıcılara uygulama içersinde iPod'larındaki müziklere ulaşmalarını, bulundukları bölgede arama yapmalarını ve gerçek zamanlı hava tahminlerine ulaşmalarını da sağlıyor.

Apple'a AppStore'da yerini alasbilmesi için gönderilen CoPilot Live HD'nin Mayıs ayı içersinde AppStore'daki yerini alması bekleniyor.