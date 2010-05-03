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CoPilot Live HD ile iPad, 9.7 inçlik Navigasyon cihazı oluyor

9 yıl
33b
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23
iPad
Shady
Haber Editörü
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CoPilot Live HD ile iPad, 9.7 inçlik Navigasyon cihazı oluyor
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Aracınızda 9.7 inç boyutlarında ekranı bulunan güçlü bir Navigasyon cihazı ister miydiniz ? İşte iPad'e özel çıkacak olan navigasyon programı CoPilot Live HD, iPad 3G kullanıcılarına bu imkanı sağlayacak.

Adım adım navigasyon özelliğine sahip olan CoPilot HD GPS alıcısına ihtiyaç duyduğundan, tahmin edebileceğiniz gibi, sadece iPad 3G+Wi-Fi ile uyumlu çalışabiliyor. 3D haritalarla donatılan yazılım, kullanıcılara uygulama içersinde iPod'larındaki müziklere ulaşmalarını, bulundukları bölgede arama yapmalarını ve gerçek zamanlı hava tahminlerine ulaşmalarını da sağlıyor.

Apple'a AppStore'da yerini alasbilmesi için gönderilen CoPilot Live HD'nin Mayıs ayı içersinde AppStore'daki yerini alması bekleniyor.

CoPilot Live HD ile iPad, 9.7 inçlik Navigasyon cihazı oluyor
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CoPilot Live HD ile iPad, 9.7 inçlik Navigasyon cihazı oluyor
Tam Boyutta Gör
CoPilot Live HD ile iPad, 9.7 inçlik Navigasyon cihazı oluyor
Tam Boyutta Gör
CoPilot Live HD ile iPad, 9.7 inçlik Navigasyon cihazı oluyor
Tam Boyutta Gör
CoPilot Live HD ile iPad, 9.7 inçlik Navigasyon cihazı oluyor
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djalpha 8 yıl
3g navi olarak harika tek derdiniz araba içinde ipad güneş alıyorsa ısınarak cihazın kendini soğutmak için kapaması. bunun dışında navi olarak mükemmel
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The Interval 8 yıl
Güzel bir uygulama ama bir sorum olucak bu programı kullanırken yerimizi 3g den mi bulucak ve bulurken her hangi bir veri ücreti söz konusu olucak mı?
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djalpha 8 yıl
3g Türkiyede çalışıyor, Yukarıdaki Copilot Live HD yi Kuzey Amerika Haritası ile satın aldım. Doğal olarak şu anda Türkiye haritası yok çünkü IPAD sadece USA da satılmakta. Şirketin açıklaması USA dışındada lega olarak dağıtım olduğunda (3g için) haritaları satışa sunulacaktır.
Copilot HD Türkçe olarak kullanılabiliyor gayet başarılı.
Yukarıdada DH misafir olarak belirttim 3g lerde gerçek gps chip var navigasyon para yazmamakta. Fakat 3g paketi almak zaten ipad için gerekli ve hayati önem taşımaktadır.
1 aydır ipadi yoğun kullanıyorum 250 MB civarında veri akışı yaşamışım. Navigasyon veri akışı kullanmıyor kullanacaksada çok ufak birşey kullanacaktır.
Zaten 3g Türkiye bu gidişle zor gelir. Geldi diyelim sizi 24 ay 3g paketi ile mecbur bırakarak cihazı satarlar bunun anlamıda ayda 120 TL x 24 ay ancak alabilirsiniz.
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ulwi 8 yıl
djalpha, 3g versionunun gps performansini cok merak ediyorum . 3g ile wifi arasinda gidip geliyorum eger 3g nin gps performansi cok iyiyse , yani en azindan navigasyon cihazlari kadar iyiyse 3g alirim ama 3gs veya iphone 3g gibiyse wifi versiyon almayi dusunuyorum . htc hd2 kullandim ondaki gps performansini su anda hic bir cihazda gormedim . ipad 3g onun kadar iyi olsa bir saniye dusunmem 3g versiyon alirim . bu konuda bizi bilgilendirirsen sevinirim. gps gecikmesi , saga sola donuslerde haritanin guncellenme zamani vs nasil ?
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DH Misafiri 9 yıl
3g li bir ipad kullanıyorum.
Türkiyede çalışmakta data hattı alıp kartı ufaltarak kullanabilirsiniz.
wifi+3g lerde GPS chip var wifi lerde yok.
navigasyon GPD satalite lar üzerinden yapılıyor ayrıca AGPS desteğinden dolayı baz istasyonları ve hücreleri de kullanıyor böylece yerin dibinde bile çekiyor diyebiliriz.
umarım yanıldığım bir konu yoktur.
3-4 navigasyon programı kullandım bu gün hiç bir sorunla karşılaşmadım 3g data alış verişi yapmadan kullanılıyor paraya tabii değil bunu sim kartı takmadan navigasyon yaparak ta anlayabilirsiniz.
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wox 9 yıl
bence en güzeli ön camın ortasında olması daha iyi olur...
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Shady 9 yıl
@gps.navigation
Bu yazılım veri alışverişi yapmıyor. Bildiğiniz Navigasyon yazılımlarıyla aynı.
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realbrutal 9 yıl

Shady

@gps.navigation

Bu yazılım veri alışverişi yapmıyor. Bildiğiniz Navigasyon yazılımlarıyla aynı.

tamamen yapmıyor diyemeyiz.ama büyük ihtimalle veri alışverişi isteğe bağlıdır.yazıda gerçek zamanlı hava tahmini yapabiliyor demişler.bunu kendin kendine yapmaz heralde
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gps.navigation 9 yıl

Shady

@gps.navigation

Bu yazılım veri alışverişi yapmıyor. Bildiğiniz Navigasyon yazılımlarıyla aynı.


Keşke öyle olsaydı
1-2 aya kadar bir teknoloji dergisinde incelemesi çıkacak,detaylı olarak bilgiler olacak.Bir çok fonksiyonu için maalesef 3G bağlantı veya wifi istiyor,normal olarak navigasyon yapmanız mümkün değil.
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shpynx 9 yıl
[DHVideo=http://www.youtube.com/watch?v=rSnIXfoSU6I&feature=youtube_gdata]
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Batuist 9 yıl
bunun gibi daha ne kullanışlı programlar çıkar ipad'e özel... gerçekten çok iyi olmuş bu yazılım..
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Fashionality 9 yıl
arabaya ipad i monte edenler vardı youtube da.. bi de gps programı oldumu dadından yinmez vlla
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gun 9 yıl
Navigasyon cihazlarının yavaşlığı insanı deli ediyor. Ayrıca büyük ekranlıların yüksek fiyatlarıda can yakıyor.
iPad bu şekilde bir arabada rahatça kullanılabilir. Zaten arabaya girerse gittiğiniz her yere otomatik olarak götürmüş olacaksınız. Buda onun için büyük artı.
Sadece koyacak yer derdi var ama bu kadar büyük ekranın cama asılacağını sanmıyorum büyük ihtimal havalandırma deliklerine bir şekilde tutturabiliriz.
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Tube Screamer 9 yıl

Aynaya assak aypeti olmazmı......
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stradivardi 9 yıl
bu tip uygulamalar zamanla artacaktır zaten
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Karadeniz Otoyolu 9 yıl

Eskiden kemerlerimize gözlük kılıfı, walkman, cep telefonu gibi şeyler asardık.
Hatta fotoğraf makinesi, harita vs.

Öyle zannediyorum ki ilerde sadece tek bir cihaz taşıyacağız; cep telefonu!
İçinde: walkman - mp3 çalar, fotoğraf makinesi, video kamera, ajanda, telefon, GPS, wifi laptop, herşey tek bir cihazda olacak.
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pckolik13 9 yıl
araçların camlarına asmak biraz irice ama güzel olmuş :D
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