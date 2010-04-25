Core i5 ve Core i7 işlemcili Macbook Pro'ların Geekbench test sonuçları

Mac kullanıcıların uzun süren bekleyişi Nisan ayı içersinde sona ermiş ve Apple, yeni nesil Intel işlemcileri i5 ve i7 ile donatılmış yeni nesil 15 ve 17 inçlik Macbook Pro'lar ile Nvida Geforce 320M ile grafik performansı %80 arttırılan 13 inçlik Macbook Pro satışa sunmuştu. Peki donanım anlamında iyileştirilen yeni nesi Macbook Pro'lar uzun süreli bekleyişe değmiş miydi ?

Bu sorunun cevabı bilgisayarların Geekbench ile yapılan değerlendirme testlerine göre "Evet". Çünkü en düşük saat hızına sahip i5 işlemcisinden gücünü alan Macbook Pro bile önceki nesilin en hızlı Macbook Pro'sundan daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca test sonuçları gösteriyor ki i7'li kardeşlerine göre %25 daha ucuz olan i5'li Macbook Pro'lar daha tercih edilebilir..