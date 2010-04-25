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Core i5 ve Core i7 işlemcili Macbook Pro'ların Geekbench test sonuçları

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Mac kullanıcıların uzun süren bekleyişi Nisan ayı içersinde sona ermiş ve Apple, yeni nesil Intel işlemcileri i5 ve i7 ile donatılmış yeni nesil 15 ve 17 inçlik Macbook Pro'lar ile Nvida Geforce 320M ile grafik performansı %80 arttırılan 13 inçlik Macbook Pro satışa sunmuştu. Peki donanım anlamında iyileştirilen yeni nesi Macbook Pro'lar uzun süreli bekleyişe değmiş miydi ?

Bu sorunun cevabı bilgisayarların Geekbench ile yapılan değerlendirme testlerine göre "Evet". Çünkü en düşük saat hızına sahip i5 işlemcisinden gücünü alan Macbook Pro bile önceki nesilin en hızlı Macbook Pro'sundan daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca test sonuçları gösteriyor ki i7'li kardeşlerine göre %25 daha ucuz olan i5'li Macbook Pro'lar daha tercih edilebilir..


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DiciQ 9 yıl
açıkçası i7 li macbook beni pek tatmin etmedi eger macbook ile normal notebook karşılaştırıyorsanız başından hata yapıyorsunuz demektir 13'' lik 2.53 ghz lik modeli 9 küsür saat pili gidiyor windows a alışmış oyun delisi birisi zaten notebookta oyun oynamıyordur ya konsolu vardır yada masaüstü güzel bir sistemi ama macbook başkadır normal pc ler başkadır araştırmadan bilmeden kullanmadan yorum yapılması pek dogru digil
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feylosoft 9 yıl
Bu pparaya macbook pro alıp oyun oynamak da ayrı bir vaka durumu olur zaten. Bu makina hava atma amaçlı özelliklede müşterilere sunum yapma gibi işlerle uğraşanların ihtiyacını iyi görür. Monster ve tarzı makinaların oyun harici apple cephesi - karşılığıdır bunlar. Yani grafik - ses - müzik gibi şeylerle uğraşıyor biraz da hava atmak istiyorsanız bu makina size göre. Yok değilse sokağa atılmış paradır. Birde 2 sene sonra eskimez o dedikleriniz pc içindir. Bu alet rahat 7 - 8 sene tam destekle varlığını sürdürür.
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BOOROCK_LP 9 yıl
bana göre oyun oynama bırakın macleri pclerde bile bela olmaya başladı.mesela 2 ay önce gerek grafik gerek işlemci gerek bellek olsun en iyi donanıma sahip bir bilgisayar alsanız bile bir bakıyorsunuz ki 2 ay sonra bir oyun çıkıyor ve o oyun sizin o süper donanımlı bilgisayarınızda bile hiç tatmin edici olmayan bir performansla eh işte az biraz çalışabiliyor.örneğin gta iv yüzünden ellerindeki birkaç aylık 8800'leri atıp 9900 gt alan çok insan vardı.o yüzden birçok insan artık konsollara yöneliyor.
tabi bunun dışında mac bilgisayarlar sanıldığının aksine diğer bilgisayarlar gibi 2 yılda çöpe gidecek makineler de değiller.şu anda bile birçok arkadaşım ellerindeki ibook g4'lerinden veya powerbook'larından çok memnunlar bir tek snow leopard desteğinin olmamasından ve ram'lerinden şikayetçiler bunun dışında gayet memnun bir şekilde laptoplarını kullanıyorlar.düşünün bu insanlar 2004 yılından beri aynı donanımı kullanıyorlar ve daha önemlisi windows tabanlı pclerin aksine bunlardan aynı donanımla hala verim alabiliyorlar.bilindiği gibi apple'ların grafik tasarımcılığı veya reklamcılık gibi sektörlerde bu kadar tercih edilmesinin bir nedeni de var olan donanımla birlikte oldukça düzenli ve verimli çalışan bilgisayarlar üretiyor olması.şu anda kaç kişi 2005 yılında aldığı bir bilgisayarı hiçbir donanımsal yükseltme olmadan aynı veya daha yüksek bir verimle kullanabiliyor.
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Batuist 9 yıl
normaldir.. c2duo ile corei işlemciler arasında bariz fark var... sadece entegre bellek denetleyicisi bile yeter o işlemcilere.. artı daha serin çalışırlar...
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rabbitweed 9 yıl
bu mbp i5 & i7 ler son kasa imac 21-27 inc c2d lardan bile daha hizli...yanliz nvidia gt 330m kesinlikle bu laptopa yakismiyor.ayni fiyata hp envy ati 5830 mobility dahil var ve dusunmuyor degilim.hackintosh attikmi icine tam :).
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Tolgá 9 yıl
bir önceki nesile göre bayağı etki etmiş gerçekten..oyun falan yokmu test yapılacak mac os larda
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sertacaygun 9 yıl
Core i7 620M işlemcisine hastayım. Hem çift çekirdek, hem de 4 çekirdekli i7 720QM'den hızlı.
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koxp94 9 yıl
beklediğim bir haberdi, teşekkürler

sertacaygun

Core i7 620M işlemcisine hastayım. Hem çift çekirdek, hem de 4 çekirdekli i7 720QM'den hızlı.

doğru ama sadece tek çekirdekli işlemlerde doğru
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9 yıl
Macbook pro 15" i5 2.40GHz 4806 puan almış
Macbook pro 13" c2d 2.66GHz 3739 puan.

Bu puanlar ne anlama geliyor? Yukarıdaki 15 inch lik, 13 inch likten %30 daha mı hızlı çalışıyor? Sadece bu mu yani?
İkisi arasında bir de 320M - 330M farkı var. 15" olanda çift ekran kartı mı var?

Aradaki fiyat farkı 300$
Sistemi fazla yormayacak birisine hangisini tavsiye ederdiniz?
Vaktiniz varsa ayrıntılı cevap lütfen.
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bilgehankalkan 9 yıl
Eğer çok kullanmam diyorsan git 1000TL'ye bir notebook al. Eğer Macbook alacağım diyorsan iyisinden al ama unutma ki 2 yıl sonra eskiyecek.
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