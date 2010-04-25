Core i5 ve Core i7 işlemcili Macbook Pro'ların Geekbench test sonuçları

Mac kullanıcıların uzun süren bekleyişi Nisan ayı içersinde sona ermiş ve Apple, yeni nesil Intel işlemcileri i5 ve i7 ile donatılmış yeni nesil 15 ve 17 inçlik Macbook Pro'lar ile Nvida Geforce 320M ile grafik performansı %80 arttırılan 13 inçlik Macbook Pro satışa sunmuştu. Peki donanım anlamında iyileştirilen yeni nesi Macbook Pro'lar uzun süreli bekleyişe değmiş miydi ?
Bu sorunun cevabı bilgisayarların Geekbench ile yapılan değerlendirme testlerine göre "Evet". Çünkü en düşük saat hızına sahip i5 işlemcisinden gücünü alan Macbook Pro bile önceki nesilin en hızlı Macbook Pro'sundan daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca test sonuçları gösteriyor ki i7'li kardeşlerine göre %25 daha ucuz olan i5'li Macbook Pro'lar daha tercih edilebilir..
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tabi bunun dışında mac bilgisayarlar sanıldığının aksine diğer bilgisayarlar gibi 2 yılda çöpe gidecek makineler de değiller.şu anda bile birçok arkadaşım ellerindeki ibook g4'lerinden veya powerbook'larından çok memnunlar bir tek snow leopard desteğinin olmamasından ve ram'lerinden şikayetçiler bunun dışında gayet memnun bir şekilde laptoplarını kullanıyorlar.düşünün bu insanlar 2004 yılından beri aynı donanımı kullanıyorlar ve daha önemlisi windows tabanlı pclerin aksine bunlardan aynı donanımla hala verim alabiliyorlar.bilindiği gibi apple'ların grafik tasarımcılığı veya reklamcılık gibi sektörlerde bu kadar tercih edilmesinin bir nedeni de var olan donanımla birlikte oldukça düzenli ve verimli çalışan bilgisayarlar üretiyor olması.şu anda kaç kişi 2005 yılında aldığı bir bilgisayarı hiçbir donanımsal yükseltme olmadan aynı veya daha yüksek bir verimle kullanabiliyor.
doğru ama sadece tek çekirdekli işlemlerde doğru
Macbook pro 13" c2d 2.66GHz 3739 puan.
Bu puanlar ne anlama geliyor? Yukarıdaki 15 inch lik, 13 inch likten %30 daha mı hızlı çalışıyor? Sadece bu mu yani?
İkisi arasında bir de 320M - 330M farkı var. 15" olanda çift ekran kartı mı var?
Aradaki fiyat farkı 300$
Sistemi fazla yormayacak birisine hangisini tavsiye ederdiniz?
Vaktiniz varsa ayrıntılı cevap lütfen.