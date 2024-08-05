Core Ultra 5 228V Geekbench'te göründü: En yavaş "Lunar Lake" işlemcisi

- Erken örneklere göre en yavaş "Lunar Lake" işlemcisi
- Geekbench 6 performans sıralaması
- Intel Lunar Lake işlemciler neler sunacak?
- Yorumlar
Erken örneklere göre en yavaş "Lunar Lake" işlemcisi
Intel tarafından yapılan açıklamaya göre Lunar Lake serisi 3 Eylül tarihinde piyasaya çıkış yapacak. Şu aşamadalansmanda tanıtılacak modellerin ve bilgisayarların sayısı belirsiz olsa da, Core Ultra 9, Ultra 7 ve Ultra 5 serilerine ayrılmış en az dokuz modelin hazırlandığını biliyoruz. Core Ultra 9 ve Ultra 7 modelleri arasındaki en büyük fark ise TDP ve saat hızlarında olacak.
Öyle ki, Core Ultra 9 modeli 30W PL1, Ultra 7 modelleri ise varsayılan olarak 17W PL1 ile geliyor. Core Ultra 5 serisinde ise, benzer güç değerleri ve kırpılmış iGPU bulunacak. Peki bunlar arasından Core Ultra 5 228V neler sunuyor?
|Sıralama
|Model
|Bellek
|PL1/PL2
|Tek Çekirdek Skoru
|Çoklu Çekirdek Skoru
|1
|Core Ultra 9 288V
|LP5X-8533
|30W
|2901
|9596
|2
|Core Ultra 9 288V
|LP5X-8533
|30W
|2889
|9579
|3
|Core Ultra 9 288V
|LP5X-8533
|30W
|2790
|11048
|4
|Ryzen AI 9 HX 370
|LP5X-8533
|30W
|2785
|14736
|5
|Core Ultra 7 268V
|LP5X-8533
|17-30W
|2739
|9907
|6
|Core Ultra 7 268V
|LP5X-8533
|17-30W
|2713
|10036
|7
|Ryzen 9 8945HS
|D5-5600
|54W
|2669
|13496
|8
|Ryzen 9 7940HS
|D5-5600
|54W
|2596
|12515
|9
|Core Ultra 5 228V
|LP5X-8533
|17-30W
|2585
|10053
|10
|Core Ultra 9 185H
|D5-5600
|54W
|2284
|12797
Intel Lunar Lake işlemciler neler sunacak?
Intel için Lunar Lake oldukça önemli zira her alanda firma ciddi geliştirmeler yapıyor. Bu mimarideki çoğu şey aynı zamanda masaüstü Arrow Lake’e de taşınacak. Mimaride öne çıkan geliştirmelerden birisi verimlilik odaklı yeni Skymont E-core’larda (E-çekirdekleri) elde edilen yüzde 68’e varan IPC kazanımı. Performans odaklı Lion Cove P-core (P-çekirdekleri) tarafı ise ile yüzde 14’lük IPC kazanımıyla geliyor.
Grafik birimi tarafında yeni Xe2 entegre grafik motoru ise yüzde 50 gibi ciddi bir performans artışı sergiliyor. Intel, yapay zeka iş yükleri için 48 TOPS performans sunan yeni nöral işlem birimini (NPU) de karışıma dahil ediyor. Lunar Lake ile RAM’ler de yongaya dahil ediliyor ve PDDR5x-8533 kalıplarıyla 16 GB ve 32 GB kapasiteleri sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.