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    Core Ultra 5 228V Geekbench'te göründü: En yavaş "Lunar Lake" işlemcisi

    3 Eylül'de çıkış yapacak Intel Lunar Lake işlemciler artık netleşmeye başlıyor. Son olarak serinin orta seviye modellerinden Core Ultra 5 228V, Geekbench'te göründü. İşte sonuçlar...
    Core Ultra 5 228V Geekbench'te göründü: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Intel, kod adı Lunar Lake olan yeni nesil Core Ultra işlemcileri için hazırlıkları tamamlamak üzere. Daha önce de belirttiğimiz gibi Copilot Plus PC ile AI PC segmentine giriş yapacak işlemciler, aynı zamanda AMD Ryzen AI 300 platformuna rakip olacak. Geçtiğimiz saatlerde ise seriye ait Core Ultra 5 228V, Geekbench'te göründü. İşte erken sonuçlar...

    Erken örneklere göre en yavaş "Lunar Lake" işlemcisi

    Intel tarafından yapılan açıklamaya göre Lunar Lake serisi 3 Eylül tarihinde piyasaya çıkış yapacak. Şu aşamadalansmanda tanıtılacak modellerin ve bilgisayarların sayısı belirsiz olsa da, Core Ultra 9, Ultra 7 ve Ultra 5 serilerine ayrılmış en az dokuz modelin hazırlandığını biliyoruz. Core Ultra 9 ve Ultra 7 modelleri arasındaki en büyük fark ise TDP ve saat hızlarında olacak.

    Öyle ki, Core Ultra 9 modeli 30W PL1, Ultra 7 modelleri ise varsayılan olarak 17W PL1 ile geliyor. Core Ultra 5 serisinde ise, benzer güç değerleri ve kırpılmış iGPU bulunacak. Peki bunlar arasından Core Ultra 5 228V neler sunuyor?

    Core Ultra 5 228V Geekbench'te göründü: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan Geekbench listesine göre 8 çekirdekli işlemcinin 32GB LPDDR5X-8533X bellekle MSI Prestige 13 Ai+ EVO dizüstü bilgisayarda test edildiğini görüyoruz. Bu sonuçlara göre Core Ultra 5 228V, 17W TDP ve 4,5 GHz saat hızında tek çekirdek testinde 2.585 puan ve çok çekirdek testinde ise 10.053 puan alıyor. Kıyaslayacak olursak, bu sonuçların 54W TDP'li Core Ultra 9 185H'yi (Meteor Lake) geride bıraktığını belirtelim. Ayrıca Ryzen 9 7940HS ile benzer tek çekirdek performansına sahip. Ancak çoklu çekirdekte rakibinin gerisinde kalıyor. 

    Geekbench 6 performans sıralaması
    Sıralama Model Bellek PL1/PL2 Tek Çekirdek Skoru Çoklu Çekirdek Skoru
    1 Core Ultra 9 288V LP5X-8533 30W 2901 9596
    2 Core Ultra 9 288V LP5X-8533 30W 2889 9579
    3 Core Ultra 9 288V LP5X-8533 30W 2790 11048
    4 Ryzen AI 9 HX 370 LP5X-8533 30W 2785 14736
    5 Core Ultra 7 268V LP5X-8533 17-30W 2739 9907
    6 Core Ultra 7 268V LP5X-8533 17-30W 2713 10036
    7 Ryzen 9 8945HS D5-5600 54W 2669 13496
    8 Ryzen 9 7940HS D5-5600 54W 2596 12515
    9 Core Ultra 5 228V LP5X-8533 17-30W 2585 10053
    10 Core Ultra 9 185H D5-5600 54W 2284 12797

    Intel Lunar Lake işlemciler neler sunacak?

    Intel için Lunar Lake oldukça önemli zira her alanda firma ciddi geliştirmeler yapıyor. Bu mimarideki çoğu şey aynı zamanda masaüstü Arrow Lake’e de taşınacak. Mimaride öne çıkan geliştirmelerden birisi verimlilik odaklı yeni Skymont E-core’larda (E-çekirdekleri) elde edilen yüzde 68’e varan IPC kazanımı. Performans odaklı Lion Cove P-core (P-çekirdekleri) tarafı ise ile yüzde 14’lük IPC kazanımıyla geliyor.

    Grafik birimi tarafında yeni Xe2 entegre grafik motoru ise yüzde 50 gibi ciddi bir performans artışı sergiliyor. Intel, yapay zeka iş yükleri için 48 TOPS performans sunan yeni nöral işlem birimini (NPU) de karışıma dahil ediyor. Lunar Lake ile RAM’ler de yongaya dahil ediliyor ve PDDR5x-8533 kalıplarıyla 16 GB ve 32 GB kapasiteleri sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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