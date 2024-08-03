Intel kedi olalı bir fare tuttu: Nvidia müşterisi oluyor

Intel ve Nvidia iş birliği
Intel uzun yıllardır döküm teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyor ancak Qualcomm, Apple, Nvidia gibi çok önemli müşteriler daha çok TSMC ile çalışmayı tercih ediyor. Firmanın 3D Foveros gibi son dönemdeki gelişmeleri Nvidia’nın dikkatini çekti.
Sektöre yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Nvidia yeni bir döküm ortağı için Intel ile iş birliği yapıyor. Firmanın H100 hızlandırıcıları Intel tarafından üretilecek. Gelecek ay başlayacak üretim için Intel ayda 5000 plaka garantisi vermiş durumda ki bu rakam TSMC’nin kapasitesinden daha fazla.
Nvidia’yı bu karara iten ise TSMC’nin artık kapasitesinin tamamen dolması. Özellikle yapay zekâ trendi ile pek çok yonga tasarımcısı TSMC’nin kapısında sıra oldu ancak bu dönemde üretim bantlarını arttırmak mümkün değil. Nvidia da belirli bir yonga üretim hacmini Intel’e kaydırmaya karar verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.