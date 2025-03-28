Katlanabilir iPhone netleşiyor: Ekran kırışıklığını unutun

Tasarımıyla rakipsiz olabilir
Son sızıntılara göre Apple, ilk katlanabilir telefonunda amorf alaşımı kullanmayı planlıyor. Kaçıranlar için "sıvı metal" olarak da bilinen bu bileşen, bükülmeye, deformasyona ve baskıya karşı oldukça dayanıklı ve geleneksel titanyuma kıyasla 2,5 kat daha güçlü olacak. Bu da menteşenin ömrünü uzatırken cihazın genel dayanıklılığını önemli ölçüde artıracak.
Öte yandan bu özel menteşe tasarımının ekranın katlanma noktasında oluşan kırışıklıkları azaltabileceği veya tamamen yok edebileceği belirtiliyor. Bunun daha önceki raporlarla benzer olduğunu söyleyelim. Keza uzun süredir şirketin esnek OLED ekran teknolojisini geliştirmek için donanım tedarikçileriyle çalıştığı ve ekranın katlandığında oluşabilecek deformasyonları minimize etmeye odaklandığı söyleniyor.
Katlanabilir iPhone'un henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtelim. Ancak yakın tarihte Jeff Pu, cihazın Foxconn'da "Yeni Ürün Tanıtımı (NPI)" aşamasında test edildiğini sızdırdı. Seri üretimin ise 2026’nın ikinci yarısında başlaması ve cihazın 2026 sonunda veya 2027 başında piyasaya çıkması bekleniyor.
Katlanabilir iPhone beklenen özellikler
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli için Galaxy Z Fold serisine benzer bir yaklaşım benimsediği doğrulandı. Cihaz, katlandığında 9-9,5 mm, açıldığında ise 4,5-4,8 mm kalınlığında olacak. Ekran tarafında ise, 7,8 inç büyüklüğünde iç ekran ve 5,5 inç dış ekranın yer alacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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