Corsair 16GB ve 24GB kapasiteli DDR3-1600MHz bellek kitlerini duyurdu

Yüksek pefomanslı bellek üretiminde sektörün iddialı isimleinden biri olan Corsair, 64-bit işletim sistemiyle çalışan pofesyonel kullanıcılar için yüksek kapasiteli iki yeni bellek kiti hazırladı. Dominator seisi altında hazırlanan bellek kitleinden çift kanal fomundaki model, 4 adet 4GB DDR3 bellek modülüyle 16GB'lık kapasite sunarken, Intel Bloomfield platfomunu hedefleyen üç kanal fomundaki model ise 4GB kapasiteli 6 adet bellek modülü ile 24GB'lık kapasite sunuyor.

Her ikisi 1600MHz'de görev yapan bellek kitleri, 1.65v geriliminde CL9-9-9-24 zamanlamalarıyla geliyorlar. Dominator serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi DHX+ soğutucusunu kullanan bellek modülleri, ömür boyu garanti ile satışa sunulurken, fiyatlar ise 16GB'lık kit için 1000$, 24GB'lık kit içinse 1450$ olarak belirlenmiş.