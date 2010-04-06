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Corsair 16GB ve 24GB kapasiteli DDR3-1600MHz bellek kitlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek pefomanslı bellek üretiminde sektörün iddialı isimleinden biri olan Corsair, 64-bit işletim sistemiyle çalışan pofesyonel kullanıcılar için yüksek kapasiteli iki yeni bellek kiti hazırladı. Dominator seisi altında hazırlanan bellek kitleinden çift kanal fomundaki model, 4 adet 4GB DDR3 bellek modülüyle 16GB'lık kapasite sunarken, Intel Bloomfield platfomunu hedefleyen üç kanal fomundaki model ise 4GB kapasiteli 6 adet bellek modülü ile 24GB'lık kapasite sunuyor.
Her ikisi 1600MHz'de görev yapan bellek kitleri, 1.65v geriliminde CL9-9-9-24 zamanlamalarıyla geliyorlar. Dominator serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi DHX+ soğutucusunu kullanan bellek modülleri, ömür boyu garanti ile satışa sunulurken, fiyatlar ise 16GB'lık kit için 1000$, 24GB'lık kit içinse 1450$ olarak belirlenmiş.

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1963bursa 9 yıl
Bellek fiyatlarına yuh demekten başka çare yok, geçen sene alanlar, bu sene aldıkları bellekleri 2. elde aldıkları fiyatın 3 katına satıyorlar, güzelim dünya, al sana ucuzlayan teknoloji işte, milletin tek modül 4 ve 8 GB beklediği bir esnada oldu bu artışlar, siz talep edilen ürünü üretemeyin, telafisi için de fiyatları 3le çarpın, bu mudur piyasa?
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lj94 9 yıl
bu arada resimde ramleri asus maximus 3 formulaya takmışlar galiba uçurur bu anakart bu ramleri:D
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lj94 9 yıl
hocam sen profsan bilemem bana yetiyor valla 4 gb oyunlarda felan. bende 64 bit xp kullanıyorum.çok hızlı 32 bite göre.oyun performansıda çok iyi.ama bnm ekran kartı bazen tekliyor 9600 gt malum:D
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lj94 9 yıl
bunu alacagına al 2x2gb kingston 800 mhz 1066 ya oc le paşalar gibi oyunlarını oyna tabi ekran kartı da şart:D
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cengiz_vga 9 yıl

lj94

bunu alacagına al 2x2gb kingston 800 mhz 1066 ya oc le paşalar gibi oyunlarını oyna tabi ekran kartı da şart:D



yeni server anakartlar ddr3 ram destekli artık onlar için çok kullanılıyor.


eğer 64bit destekli bilgisayar kullanıyorsan ve kurduğun bütün programlar 64bit desteği ile çalışıyorsa ve birazda olsa prof olarak grafik tarasımı yapıyorsan autocad maya falan filan 8gb ram bile yetmiyor.çünkü ben kullanıyorum 8gb ram makine bazen çok kasılıyor
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deepestlove 9 yıl
fotoğraf ve video işleyenler tabiki alır.
benim gibi iki tane sanal pc çalıştıran biri bile alır ama 600-700$ olsaydı.
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Batuist 9 yıl
fermiye pahalı deriz.. esas pahalılık burada...
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DH Misafiri 9 yıl
Bu kadar para veren varmıdır ya .Bu ne böyle 16 gb 1000$ yani 1500tl ya bunlar sapıttı krizde bu fiyat yada analn lar gercekten var..
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cengizhan72 9 yıl
4gb ram'ım var götürüyor valla...hemide 831 mhz oc'li :))
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NemesisR3 9 yıl
fiyatını çok yüksek koymuşlar, yeni bilgisayar parasına ram.
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