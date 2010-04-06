Corsair 16GB ve 24GB kapasiteli DDR3-1600MHz bellek kitlerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek pefomanslı bellek üretiminde sektörün iddialı isimleinden biri olan Corsair, 64-bit işletim sistemiyle çalışan pofesyonel kullanıcılar için yüksek kapasiteli iki yeni bellek kiti hazırladı. Dominator seisi altında hazırlanan bellek kitleinden çift kanal fomundaki model, 4 adet 4GB DDR3 bellek modülüyle 16GB'lık kapasite sunarken, Intel Bloomfield platfomunu hedefleyen üç kanal fomundaki model ise 4GB kapasiteli 6 adet bellek modülü ile 24GB'lık kapasite sunuyor.
Her ikisi 1600MHz'de görev yapan bellek kitleri, 1.65v geriliminde CL9-9-9-24 zamanlamalarıyla geliyorlar. Dominator serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi DHX+ soğutucusunu kullanan bellek modülleri, ömür boyu garanti ile satışa sunulurken, fiyatlar ise 16GB'lık kit için 1000$, 24GB'lık kit içinse 1450$ olarak belirlenmiş.
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yeni server anakartlar ddr3 ram destekli artık onlar için çok kullanılıyor.
eğer 64bit destekli bilgisayar kullanıyorsan ve kurduğun bütün programlar 64bit desteği ile çalışıyorsa ve birazda olsa prof olarak grafik tarasımı yapıyorsan autocad maya falan filan 8gb ram bile yetmiyor.çünkü ben kullanıyorum 8gb ram makine bazen çok kasılıyor
benim gibi iki tane sanal pc çalıştıran biri bile alır ama 600-700$ olsaydı.