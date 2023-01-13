Corsair RMx Shift ile güç kaynaklarına farklı bir bakış açısı sunuyor

Bu PSU'da konektörler yan tarafta
Piyasadaki tüm güç kaynaklarının konektör veya kablo çıkışı hep aynı tarafta. Ancak bu geleneksel tasarım ister modüler PSU’larda isterse de eski tarz PSU’larda bir kablo karmaşası yaratıyor. Üstelik PSU bölmesinin sınırlı olduğu kasalarda bu durum daha da karmaşık bir hal alıyor ve hatta bazı durumlarda kabloların kıs kalması gibi problemler de ortaya çıkıyor.
RMx Shift, yeni Corsair tip-5 dik açılı modüler kablolar ile gelecek ve bükme zorluğu da yaşatmayacak. Bununla birlikte yeni Corsair RMx Shift güç kaynakları 1200W, 1000W ve 850W varyantlar ile gelecek. Her üç modelde de 80 Plus Gold derecesi bulunacak. Yine tüm modeller ATX 3.0 uyumluluğuna da sahip. Fakat görsellerde 16 pinli 12VHPWR konektörünü göremedim, onun olmayışı bir eksik olarak düşünülebilir zira RTX 40 serisinde bu bağlantı bulunuyor. Şimdilik ürünler hakkında bir fiyat ve çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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