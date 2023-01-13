Corsair RMx Shift ile güç kaynaklarına farklı bir bakış açısı sunuyor

Tam Boyutta Gör Güç kaynağınızın konektörlerinin kuyruk kısmında değil de kasanızın sağ yan paneline bakan kısmında olduğunu hayal edin. Corsair’in yeni RMx Shift güç kaynakları tam olarak bunu yapıyor. Düşünüldüğünde bunu başka kimsenin yapmamış olması oldukça enteresan.

Bu PSU'da konektörler yan tarafta

Piyasadaki tüm güç kaynaklarının konektör veya kablo çıkışı hep aynı tarafta. Ancak bu geleneksel tasarım ister modüler PSU’larda isterse de eski tarz PSU’larda bir kablo karmaşası yaratıyor. Üstelik PSU bölmesinin sınırlı olduğu kasalarda bu durum daha da karmaşık bir hal alıyor ve hatta bazı durumlarda kabloların kıs kalması gibi problemler de ortaya çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Corsair’in yeni RMx Shift güç kaynakları tüm bu sorunları basit bir tasarım değişikliğiyle çözüyor. Modüler yapıda olan Corsair RMx Shift’in konektör bağlantıları PSU’nun kuyruk kısmında değil, kasanın sağ tarafına bakan yan kısmında bulunuyor. Bu sayede kabloları bükmek veya gereksiz uzun yollardan dolaştırmak gibi pratik olmayan şeylerin önüne geçiliyor. Hatta çoğu anakartın sol üst kısmında bulunan 8 pimli EPS konektörüne olan ulaşım da daha kolay oluyor. Bazı kasalarda ve PSU’larda kısa EPS kablosu bağlantıyı zorlaştırıyordu ancak Corsair’in bu çözümünde böyle bir sorun mümkün değil gibi görünüyor.

RMx Shift, yeni Corsair tip-5 dik açılı modüler kablolar ile gelecek ve bükme zorluğu da yaşatmayacak. Bununla birlikte yeni Corsair RMx Shift güç kaynakları 1200W, 1000W ve 850W varyantlar ile gelecek. Her üç modelde de 80 Plus Gold derecesi bulunacak. Yine tüm modeller ATX 3.0 uyumluluğuna da sahip. Fakat görsellerde 16 pinli 12VHPWR konektörünü göremedim, onun olmayışı bir eksik olarak düşünülebilir zira RTX 40 serisinde bu bağlantı bulunuyor. Şimdilik ürünler hakkında bir fiyat ve çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor.

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Corsair RMx Shift ile güç kaynaklarına farklı bakış açısı sunuyor