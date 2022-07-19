Corsair ve Nvidia güçlerini birleştiriyor

Bilgisayar bileşenleri alanında faaliyet gösterirken Elgato markasını satın alarak yayıncılık alanına da adım atan Corsair yerini sağlamlaştırıyor. Nvidia Broadcast yazılımı firmanın ürünlerine entegre edilecek.

Corsair ve Nvidia iş birliği

Yayıncı pazarında gücünü arttırmak isteyen Corsair, Nvidia ile ortaklığa gidiyor. Ortaklık kapsamında Corsair ve Elgato ürünlerinde Nvidia Broadcast özellikleri desteklenecek. Ayrıca iCUE uygulaması da optimize edilecek.

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Nvidia Broadcast ses tarafında yapay zekâ odaklı gürültü ve yankı engelleme yapabiliyor. RTX ekran kartlarındaki Tensor çekirdekleri kullanıcının sesini algılıyor ve optimizasyonları buna göre ayarlıyor. Bu özellik tüm Corsair kulaklıklarında, Elgato mikrofonlarında ve Elgato Wave XLR ile başlayarak XLR mikrofonlarında kullanılabilecek.

Video tarafında ise arka plan bulanıklığı, arka planı değiştirme, kaldırma ve çeşitli filtreler yine Tensor çekirdekleri sayesinde kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Elgato Camera Hub yazılımı bu özelliği kullanacak. Ayrıca iCUE ve Elgato Wave Link uygulamaları da tüm bu özellikleri bünyesine alacak. Uyumlu bir ekipman bağlandığında otomatik olarak Broadcast özellikleri devreye alınacak.

Nvidia Broadcast yazılımı haricinde Elgato HD60 X capture kartı G-SYNC destekleyen ilk kart olma ünvanını kazandı. G-SYNC ekranlar ile capture kartı 4K 60fps seviyesine kadar yırtılma olmadan HDR görüntüler yakalayabilecek.

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Corsair ürünlerine Nvidia Broadcast desteği