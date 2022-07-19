TOGG hesabından müjdeli paylaşım

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Ülkemizin yerli otomobil hamlesi TOGG projesi, inşaatı tam 2 yıl önce başlayan Gemlik üretim tesisinde önemli bir dönemece giriyor. TOGG resmi hesabı Yüz Yüze Görüşelim paylaşımının ardından müjdeyi verdi.

TOGG deneme üretimi başlıyor

Aylık olarak sosyal medyada fabrika videolarını paylaşan TOGG resmi hesabı bu kez 2 yıllık inşa süreci ile ilgili özet bir video paylaştı ve müjdeyi verdi. Gemlik fabrikası yakın zamanda deneme üretimine başlayacak.

Yerli otomobil TOGG, yüksek hızlı test sürüşünde görüntülendi 1 hf. önce eklendi

2030 yılına kadar 1 milyon üretim hedefi olan TOGG projesi sertifika testlerinin ardından gelecek yılın ilk yarısında yola çıkmayı hedefliyor. Deneme üretiminin başlaması bu açıdan oldukça önemli. Böylece yılın sonlarında ilk seri üretim aracı için her şey planlandığı gibi gitmiş olacak.

Yollara ilk etapta C segmentindeki elektrikli SUV çıkacak. Sonrasında ise C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri sıraya girecek. Önümüzdeki dönemde B-SUV ve C-MPV planları da mevcut. Böylece toplamda 5 model olacak.

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TOGG deneme üretimine geri sayım