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    Corsair ve Elgato yeni profesyonel klavyesini duyurdu

    Corsair K95 RGB Platinum XT mekanik klavye modeli 6 adet makro tuşunu Elgato Stream Deck yazılımı ile özelleştirmenizi sağlıyor. Böylece ek bir yayın yöneticisine ihtiyacınız kalmıyor.
    5 gün
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Corsair ve Elgato yeni profesyonel klavyesini duyurdu

    Geçtiğimiz dönemlerde Origin PC, Elgato ve Scuf gibi alanındaki isim yapmış firmaları bünyesine katan Corsair, önemli projelerle bu iştiraklerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanmayı amaçlıyor. Corsair K95 RGB Platinum XT mekanik klavye bunun son örneği.

    Corsair K95 RGB Platinum XT özellikleri ve fiyatı

    Corsair K95 RGB Platinum XT oyuncular için geliştirilmiş bir mekanik klavye olsa da yayıncıları cezbedecek önemli bir özelliği var. Elgato'nun popüler Steam Deck yayıncı klavyesinin yazılımı entegre edilmiş.

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    Klavyenin sol kısmında 6 adet makro tuşu yer alıyor ve Elgato Stream Deck yazılımı ile bu tuşlara farklı fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. Böylece yayın için ekstra bir Elgato klavyesine gerek kalmamış oluyor. Ekstra mavi kaplamalar ile bu tuşları farklı bir görünüme bürüyebiliyorsunuz.

    Her tuşda RGB aydınlatma sunan Corsair K95 RGB Platinum XT ayrıca daha hızlı algılama sağlayan Cherry MX Speed tuşlarını kullanacak ilk klavye olma özelliğine sahip. Tuşlar 10 milyon basış ömrü sunuyor.

    Tuşların kaplaması ise piyasadaki en kaliteli malzemeden yapılmış. TOplamda 111 adet tuş yer alıyor ve sayısal tuş takımı da mevcut. Corsair K95 RGB Platinum XT için 200$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.anandtech.com/show/15399/the-corsair-k95-rgb-platinum-xt-mechanical-keyboard-for-gamers-and-streamers Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    Bunun değeri nedir böle türkiyede şartlarında insanlari r3smen opuyrlar
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    snowtger 4 gün
    Tamamen milleti söğüşlemek için üretilmiş bir model. Önceki K95 Platinum'dan tek farkı bilek desteğinin kauçuk değil suni deri olması. Bir de mavi switch seçeneği gelmiş o kadar.
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    SKYFALL 4 gün
    Bir gun bu klavye mouse sektoru de patlayacak ya bakalim.
    Bir fark goremiyorum yani.
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    Azumi 4 gün SKYFALL
    Sadece klavye mouse'un değil "oyuncu donanımı" adı altında satılan her şeyin patlaması dileğiyle. Bir gamer/oyuncu furyasıdır aldı başını gidiyor. Gamer mouse, gamer klavye, gamer monitör, gamer kulaklık led ışık koyan herkes gamer diye 2-3 kat fiyat istiyor. Membran klavyeye bile led ışıklı diye 300 lira para istenir oldu.
    Yanıtla +1
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    tonimotto 4 gün
    ekooo ekoooo çok geç kaldın ekkoooooo
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    itachi237 5 gün
    cherry mx speed'i corsair k70 kullanıyor ev arakdaşım aldı
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