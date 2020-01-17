Corsair ve Elgato yeni profesyonel klavyesini duyurdu

Geçtiğimiz dönemlerde Origin PC, Elgato ve Scuf gibi alanındaki isim yapmış firmaları bünyesine katan Corsair, önemli projelerle bu iştiraklerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanmayı amaçlıyor. Corsair K95 RGB Platinum XT mekanik klavye bunun son örneği.

Corsair K95 RGB Platinum XT özellikleri ve fiyatı

Corsair K95 RGB Platinum XT oyuncular için geliştirilmiş bir mekanik klavye olsa da yayıncıları cezbedecek önemli bir özelliği var. Elgato'nun popüler Steam Deck yayıncı klavyesinin yazılımı entegre edilmiş.

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Klavyenin sol kısmında 6 adet makro tuşu yer alıyor ve Elgato Stream Deck yazılımı ile bu tuşlara farklı fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. Böylece yayın için ekstra bir Elgato klavyesine gerek kalmamış oluyor. Ekstra mavi kaplamalar ile bu tuşları farklı bir görünüme bürüyebiliyorsunuz.

Her tuşda RGB aydınlatma sunan Corsair K95 RGB Platinum XT ayrıca daha hızlı algılama sağlayan Cherry MX Speed tuşlarını kullanacak ilk klavye olma özelliğine sahip. Tuşlar 10 milyon basış ömrü sunuyor.

Tuşların kaplaması ise piyasadaki en kaliteli malzemeden yapılmış. TOplamda 111 adet tuş yer alıyor ve sayısal tuş takımı da mevcut. Corsair K95 RGB Platinum XT için 200$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.anandtech.com/show/15399/the-corsair-k95-rgb-platinum-xt-mechanical-keyboard-for-gamers-and-streamers

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