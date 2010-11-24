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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair, Vengeance serisi DDR3 belleklerini duyurdu

8 yıl
25,8b
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20
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Corsair, yüksek performans tutkunları, hız aşırtma meraklıları ve oyuncular için Vengeance serisi yeni bellek kitlerini hazırlıyor. Özel tasarımlı yeni soğutucusu ile dikkat çeken bellek kitlerinin modeline göre hem AMD hem de Intel platformlarıyla kullanılabileceği açıklandı.

Tamamı 1600MHz'de çalışan Vengeance serisi bellek kitleri, yine modeline göre 4GB, 6GB, 8GB, 12GB ve 16GB olmak üzere beş farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. 8-8-8-24 ve 9-9-9-24 olmak üzere tercih edilecek kite göre iki farklı erişm süresine sahip olan Vengeance serisi, tek, çift ve üç kanal kullanıma uygun seçenekler sunuyor.

Intel'in XMP teknolojisine destek sunan yeni bellekler, 63 Avro ile 258 Avro arasında değişen fiyatlarla ön-sipariş listelerinde görünmeye başladılar.

- CMZ4GX3M1A1600C9 - 4GB module | 1600 MHz (hız) | 9-9-9-24 (erişim süresi) | 1.5V (çalışma gerilimi)
- CMZ8GX3M2A1600C8 - 8GB kit (2 x 4GB) | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.5V
- CMZ8GX3M2A1600C9 - 8GB kit (2 x 4GB) | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1.5V
- CMZ16GX3M4A1600C9 - 16GB kit (4 x 4GB) | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1.5V
- CMZ6GX3M3A1600C8 - 6GB kit (3 x 2GB) | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.5V
- CMZ12GX3M3A1600C9 – 12GB kit (3 x 4GB) | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1.5V


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abdulmusavvir 8 yıl
Ram fiyatları ev kullanıcısı için pahalı, daha düşmesi lazım, gelişmeler güzel, fiyatlar berbat.
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vidoko 8 yıl
rem konusunda fazla para dökmekbence akıllıbir iş değil ortalama f/p hangisi iyi ise o alaınır bence .. geri kalan parayı ekrankartına vermek daha mantıklı ..tabi oyun oynamayan için bu görüş değişebilir..
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OverClocK1ng 8 yıl
Hey Allah'ım ya... Ne adamlar var. Bazıları için söylüyorum sadece:
"Anlamıyorsanız, bilmediğiniz konularda yorum yapmayın. Biliyorsanız yorum yapın."
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H.E.B Sup 8 yıl

OverClocKing

Hey Allah'ım ya... Ne adamlar var. Bazıları için söylüyorum sadece:

"Anlamıyorsanız, bilmediğiniz konularda yorum yapmayın. Biliyorsanız yorum yapın."


Ne yazıkki forumun en büyük sıkıntısı herkes herşeyi biliyor.
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hacı.basat 8 yıl
Ram'de aradığım özellik, DDR3 tek modül 4GB ve ucuz olacak, henüz bundan çok uzaktalar, 2GB'ı bile 59 liradan alacaz diye nerelere gidiyoruz.
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progrock 8 yıl
çok güzel tasarımı var o yüzden bile alınır. tr dede fiyatları ucuz olursa süper olur
cl 7-8 olması ne kadar etkileyecekki performansı


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arrivederci 8 yıl
63 avro dan başlıyormuş listede en düşük 6 gb 3*2 var bunun fiyatı 63 avro olucaksa hemen sipariş veriyim
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veleciraptor 8 yıl
1600 mhz yerine 2000 mhz bellek kullanmak oyunlarda ya da uygulamalarda ne kadar performans farkı getiriyor? Vatan'ın internet sitesine baktım da 2000 mhz bellekler 1600 mhz belleklere göre neredeyse %50 daha pahalı. Crysis'i 1600 mhz bellekle 40 fps oynuyorsam 2000 mhz ile kaç fps oynarım?
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_prozac_ 8 yıl

veleciraptor

1600 mhz yerine 2000 mhz bellek kullanmak oyunlarda ya da uygulamalarda ne kadar performans farkı getiriyor? Vatan'ın internet sitesine baktım da 2000 mhz bellekler 1600 mhz belleklere göre neredeyse %50 daha pahalı. Crysis'i 1600 mhz bellekle 40 fps oynuyorsam 2000 mhz ile kaç fps oynarım?


ram benchmark programlarının verdiği puanlar dışında pek fark olmaz.oyunlardaki fps miktarları hemen hemen hç değişmez.belki bazı oyunlarda (işlemci ve ram i yoğun kullanan oyunlar) en fazla 1 fps değişir.ddr2 1066mhz ramle ddr3 1600mhz ramde bile oyunlarda fps pek değişmiyordu.
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Rey Leon 8 yıl

veleciraptor

1600 mhz yerine 2000 mhz bellek kullanmak oyunlarda ya da uygulamalarda ne kadar performans farkı getiriyor? Vatan'ın internet sitesine baktım da 2000 mhz bellekler 1600 mhz belleklere göre neredeyse %50 daha pahalı. Crysis'i 1600 mhz bellekle 40 fps oynuyorsam 2000 mhz ile kaç fps oynarım?



oyun için ram değil ekran kartı gerek ddr2 667 ve ddr3 1600 ler arasında ben 1 fps fark bile görmedim. (bakdığım testler için söylüyorum)
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
4 gb tek modeul 2000 mhz cl8 ram varmı?
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BehramX 8 yıl
Bende kintston Hyper T1 DDR3 6 gb CL6 1600 mhz ram var 4 dim yuvasını 3 dolu 2 2 2 olarak boş olan Yuvaya başka markadan tek modül üzerine 6 yada 8 gb 1600 mhz bir ram alsam bir şey olurmu ? yani hızda eksilme gibi vb . Tabi 6 8 gb tek modül üzerine ram var ise.
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Iron Mask 8 yıl
Sabertooth ile güzel gider.
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H.E.B Sup 8 yıl
Tasarım dışında cort.
1600 mhzda millet cl6-7 kullanıyo artık.
Çıkar 2000 mhz da cl8 ram övelim.
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lTheRagel 8 yıl
Tasarım 10 numara

Ama arkadaş haklı hala 1600mhz de çalışan cl8 ler pek ilgi çekici değil.
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