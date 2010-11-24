Corsair, Vengeance serisi DDR3 belleklerini duyurdu

Bellek üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Corsair, yüksek performans tutkunları, hız aşırtma meraklıları ve oyuncular için Vengeance serisi yeni bellek kitlerini hazırlıyor. Özel tasarımlı yeni soğutucusu ile dikkat çeken bellek kitlerinin modeline göre hem AMD hem de Intel platformlarıyla kullanılabileceği açıklandı.
Tamamı 1600MHz'de çalışan Vengeance serisi bellek kitleri, yine modeline göre 4GB, 6GB, 8GB, 12GB ve 16GB olmak üzere beş farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. 8-8-8-24 ve 9-9-9-24 olmak üzere tercih edilecek kite göre iki farklı erişm süresine sahip olan Vengeance serisi, tek, çift ve üç kanal kullanıma uygun seçenekler sunuyor.
Intel'in XMP teknolojisine destek sunan yeni bellekler, 63 Avro ile 258 Avro arasında değişen fiyatlarla ön-sipariş listelerinde görünmeye başladılar.
- CMZ4GX3M1A1600C9 - 4GB module | 1600 MHz (hız) | 9-9-9-24 (erişim süresi) | 1.5V (çalışma gerilimi)
- CMZ8GX3M2A1600C8 - 8GB kit (2 x 4GB) | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.5V
- CMZ8GX3M2A1600C9 - 8GB kit (2 x 4GB) | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1.5V
- CMZ16GX3M4A1600C9 - 16GB kit (4 x 4GB) | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1.5V
- CMZ6GX3M3A1600C8 - 6GB kit (3 x 2GB) | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.5V
- CMZ12GX3M3A1600C9 – 12GB kit (3 x 4GB) | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1.5V
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Ne yazıkki forumun en büyük sıkıntısı herkes herşeyi biliyor.
cl 7-8 olması ne kadar etkileyecekki performansı
ram benchmark programlarının verdiği puanlar dışında pek fark olmaz.oyunlardaki fps miktarları hemen hemen hç değişmez.belki bazı oyunlarda (işlemci ve ram i yoğun kullanan oyunlar) en fazla 1 fps değişir.ddr2 1066mhz ramle ddr3 1600mhz ramde bile oyunlarda fps pek değişmiyordu.
oyun için ram değil ekran kartı gerek ddr2 667 ve ddr3 1600 ler arasında ben 1 fps fark bile görmedim. (bakdığım testler için söylüyorum)
1600 mhzda millet cl6-7 kullanıyo artık.
Çıkar 2000 mhz da cl8 ram övelim.
Ama arkadaş haklı hala 1600mhz de çalışan cl8 ler pek ilgi çekici değil.