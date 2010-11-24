Corsair, Vengeance serisi DDR3 belleklerini duyurdu

Bellek üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Corsair, yüksek performans tutkunları, hız aşırtma meraklıları ve oyuncular için Vengeance serisi yeni bellek kitlerini hazırlıyor. Özel tasarımlı yeni soğutucusu ile dikkat çeken bellek kitlerinin modeline göre hem AMD hem de Intel platformlarıyla kullanılabileceği açıklandı.

Tamamı 1600MHz'de çalışan Vengeance serisi bellek kitleri, yine modeline göre 4GB, 6GB, 8GB, 12GB ve 16GB olmak üzere beş farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. 8-8-8-24 ve 9-9-9-24 olmak üzere tercih edilecek kite göre iki farklı erişm süresine sahip olan Vengeance serisi, tek, çift ve üç kanal kullanıma uygun seçenekler sunuyor.

Intel'in XMP teknolojisine destek sunan yeni bellekler, 63 Avro ile 258 Avro arasında değişen fiyatlarla ön-sipariş listelerinde görünmeye başladılar.

- CMZ4GX3M1A1600C9 - 4GB module | 1600 MHz (hız) | 9-9-9-24 (erişim süresi) | 1.5V (çalışma gerilimi)

- CMZ8GX3M2A1600C8 - 8GB kit (2 x 4GB) | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.5V

- CMZ8GX3M2A1600C9 - 8GB kit (2 x 4GB) | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1.5V

- CMZ16GX3M4A1600C9 - 16GB kit (4 x 4GB) | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1.5V

- CMZ6GX3M3A1600C8 - 6GB kit (3 x 2GB) | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.5V

- CMZ12GX3M3A1600C9 – 12GB kit (3 x 4GB) | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1.5V