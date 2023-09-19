Corsair’den açık kasa tasarımlı oyuncu kulaklığı

Tam Boyutta Gör Son dönemde daha iyi akustik elde edebilmek adına kulak üstü oyuncu kulaklıklarının arka kısımlarının açık bir tasarım tercih ettiğine daha sık rastlamaya başladı. Corsair Virtuoso Pro da açık tasarımı benimseyen ürünlerden.

Corsair Virtuoso Pro özellikleri ve fiyatı

Corsair Virtuoso Pro kulaklık modeli 50mm grafen sürücüler ile etkileyici zenginlikte akustik sunabiliyor. Çıkarılabilir mikrofon gürültü engelleme yaparken istenirse mikrofonun yerine XLR veya USB mikrofon da takılabiliyor.

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Elgato Wave Link uygulaması ile kulaklık farklı ses kaynaklarından aynı anda dengeleme ve karıştırma yapabiliyor. Ayrıca Nvidia Broadcast platformuna erişerek daha gelişmiş gürültü engelleme de yapabiliyor.

Kulaklığın ağ şeklinde açık olarak tasarlanan arka kısmı daha fazla hava girişi sağladığı için hem kulakları soğuk tutuyor hem de akustik anlamda daha gerçekçi ses seviyesi elde edebiliyor. Corsair Virtuoso Pro kulaklık modeli 200$ olarak satılacak.

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Corsair Virtuoso Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı