Corsair’den açık kasa tasarımlı oyuncu kulaklığı

Corsair Virtuoso Pro özellikleri ve fiyatı
Corsair Virtuoso Pro kulaklık modeli 50mm grafen sürücüler ile etkileyici zenginlikte akustik sunabiliyor. Çıkarılabilir mikrofon gürültü engelleme yaparken istenirse mikrofonun yerine XLR veya USB mikrofon da takılabiliyor.
Elgato Wave Link uygulaması ile kulaklık farklı ses kaynaklarından aynı anda dengeleme ve karıştırma yapabiliyor. Ayrıca Nvidia Broadcast platformuna erişerek daha gelişmiş gürültü engelleme de yapabiliyor.
Kulaklığın ağ şeklinde açık olarak tasarlanan arka kısmı daha fazla hava girişi sağladığı için hem kulakları soğuk tutuyor hem de akustik anlamda daha gerçekçi ses seviyesi elde edebiliyor. Corsair Virtuoso Pro kulaklık modeli 200$ olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.