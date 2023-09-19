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    Corsair’den açık kasa tasarımlı oyuncu kulaklığı

    Corsair Virtuoso Pro kablolu oyuncu kulaklığı özel grafen sürücülerinin yanı sıra arka kısmı açık tasarımı sayesinde daha gerçekçi ses kalitesi elde edebiliyor. 
    Corsair Virtuoso Pro Tam Boyutta Gör
    Son dönemde daha iyi akustik elde edebilmek adına kulak üstü oyuncu kulaklıklarının arka kısımlarının açık bir tasarım tercih ettiğine daha sık rastlamaya başladı. Corsair Virtuoso Pro da açık tasarımı benimseyen ürünlerden.

    Corsair Virtuoso Pro özellikleri ve fiyatı

    Corsair Virtuoso Pro kulaklık modeli 50mm grafen sürücüler ile etkileyici zenginlikte akustik sunabiliyor. Çıkarılabilir mikrofon gürültü engelleme yaparken istenirse mikrofonun yerine XLR veya USB mikrofon da takılabiliyor.

    Elgato Wave Link uygulaması ile kulaklık farklı ses kaynaklarından aynı anda dengeleme ve karıştırma yapabiliyor. Ayrıca Nvidia Broadcast platformuna erişerek daha gelişmiş gürültü engelleme de yapabiliyor.

    Kulaklığın ağ şeklinde açık olarak tasarlanan arka kısmı daha fazla hava girişi sağladığı için hem kulakları soğuk tutuyor hem de akustik anlamda daha gerçekçi ses seviyesi elde edebiliyor. Corsair Virtuoso Pro kulaklık modeli 200$ olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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