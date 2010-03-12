Creative, 2 yeni kulak içi kulaklığını duyurdu

Ses kartları, kulaklıklar, ses sistemleri gibi birçok ses çözümü üreten Singapur merkezli elektronik üreticisi Creative, Aurvana In-Ear2 ve HS-930i model isimlerine sahip 2 yeni kulak içi kulaklığını duyurdu.

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Creative Aurvana In-Ear2

Aurvana serisinin In-Ear2 adlı yeni IEM'i(in ear monitor), dengeli armatür sürücülere sahip(armatür sürücüler genellikle yüksek detay, orta ve yüksek frekansların başarımına odaklıdırlar). 42 Ohm'luk empedansa sahip bu sürücülerin frekans tepki aralığı 15 Hz - 16 kHz, hassasiyeti 110 dB olarak belirtiliyor. In-Ear2, Creative'in AuraSeal(pasif bir gürültü önleme teknolojisi) gürültü izolasyonu ile kullanım sırasında dış sesleri %95'e kadar bloke edebiliyor. 1,2 metrelik kablosunun ucunda 3.5 mm altın kaplama standart jack girişi, kutusunda ise 3 farklı boyutta kauçuk kaplama silikon uç, taşıma çantası, temizleme aracı ve uçuş adatörü(2 mono jack girişine çevirir) bulunuyor. Kahve tonu krom kasalı Aurvana In-Ear2 149 Dolar'lık fiyatı ile piyasada.

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Creative HS-930i

HS-930i, kanal tipi bir kulak içi kulaklık. 6 mm çapındaki neodmiyum mıknatıslı mikro sürücüleri, 20 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığına, 10 Ohm'luk empedansa ve 105 dB'lik hassasiyete sahip. iPhone ile uyumlu olan HS-930i, 1,2 metrelik kablosunun üzerindeki mikrofon ve bir tuşun bulunduğu aparat sayesinde gelen aramaların cevaplanabilmesini ve müzik oynatımının kontrol edilebilmesini sağlıyor(dur/oynat komutları). Takılış biçimine göre dönebilen(resimde görünen siyah bölüm ve gri bölüm) kablosunun ucunda ise yine 3,5 mm altın kaplama standart jack, kutusunda ise üç farklı boyutta siikon uç, PC adaptörü(mikrofon ve kulaklık girişleri için) bulunuyor. Parlak gri renkteki HS-930i, Aurvana In-Ear2'de olduğu gibi yine 149 Dolar ile piyasada.