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Creative, 2 yeni kulak içi kulaklığını duyurdu

Creative, Aurvana In-Ear2 ve HS-930i model isimlerine sahip 2 yeni kulak içi kulaklığını duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,1b
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Haber Editörü
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Ses kartları, kulaklıklar, ses sistemleri gibi birçok ses çözümü üreten Singapur merkezli elektronik üreticisi Creative, Aurvana In-Ear2 ve HS-930i model isimlerine sahip 2 yeni kulak içi kulaklığını duyurdu.

 

Creative, 2 yeni kulak içi kulaklığını duyurdu
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Creative Aurvana In-Ear2

Aurvana serisinin In-Ear2 adlı yeni IEM'i(in ear monitor), dengeli armatür sürücülere sahip(armatür sürücüler genellikle yüksek detay, orta ve yüksek frekansların başarımına odaklıdırlar). 42 Ohm'luk empedansa sahip bu sürücülerin frekans tepki aralığı 15 Hz - 16 kHz, hassasiyeti 110 dB olarak belirtiliyor. In-Ear2, Creative'in AuraSeal(pasif bir gürültü önleme teknolojisi) gürültü izolasyonu ile kullanım sırasında dış sesleri %95'e kadar bloke edebiliyor. 1,2 metrelik kablosunun ucunda 3.5 mm altın kaplama standart jack girişi, kutusunda ise 3 farklı boyutta kauçuk kaplama silikon uç, taşıma çantası, temizleme aracı ve uçuş adatörü(2 mono jack girişine çevirir) bulunuyor. Kahve tonu krom kasalı Aurvana In-Ear2 149 Dolar'lık fiyatı ile piyasada.

 

Creative, 2 yeni kulak içi kulaklığını duyurdu
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Creative HS-930i

HS-930i, kanal tipi bir kulak içi kulaklık. 6 mm çapındaki neodmiyum mıknatıslı mikro sürücüleri, 20 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığına, 10 Ohm'luk empedansa ve 105 dB'lik hassasiyete sahip. iPhone ile uyumlu olan HS-930i, 1,2 metrelik kablosunun üzerindeki mikrofon ve bir tuşun bulunduğu aparat sayesinde gelen aramaların cevaplanabilmesini ve müzik oynatımının kontrol edilebilmesini sağlıyor(dur/oynat komutları). Takılış biçimine göre dönebilen(resimde görünen siyah bölüm ve gri bölüm) kablosunun ucunda ise yine 3,5 mm altın kaplama standart jack, kutusunda ise üç farklı boyutta siikon uç, PC adaptörü(mikrofon ve kulaklık girişleri için) bulunuyor. Parlak gri renkteki HS-930i, Aurvana In-Ear2'de olduğu gibi yine 149 Dolar ile piyasada.

 


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Darkchild 9 yıl
İkisinin de tipi saç kurutma makinası gibi ama 1. si daha hoş... ama ses kalitelerinin başarılı olucağını düşünüyorum..
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TheMatador2 9 yıl
piyasaya ne zaman düşer ??
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DH Misafiri 9 yıl
+1
Bir ses kartı driveri yayınlamaktan haciz
Hadi onu geçtim yeni bir ses kartı çıkarımayan, çıkacak diye internete bilgi sızdırıp milleti oyalayan
Ses sistemlerinde subwooferlarında ahşap yerine utanmasa plastik kaplama yapıcak
Hele ki o fatal1ty gaming kulaklık faciasından sonra iyice soğudum bu markadan 8 senelik philips shp-200'üm o kulaklığı paramparça eder halen taaşşş gibi duruyo
creative tam bir trişko bana göre

ona haciz değil aciz denir :)
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numenorian 9 yıl

DH Misafiri

+1

Bir ses kartı driveri yayınlamaktan haciz

Hadi onu geçtim yeni bir ses kartı çıkarımayan, çıkacak diye internete bilgi sızdırıp milleti oyalayan

Ses sistemlerinde subwooferlarında ahşap yerine utanmasa plastik kaplama yapıcak

Hele ki o fatal1ty gaming kulaklık faciasından sonra iyice soğudum bu markadan 8 senelik philips shp-200'üm o kulaklığı paramparça eder halen taaşşş gibi duruyo

creative tam bir trişko bana göre




ona haciz değil aciz denir :)


Ey Allah'ım ya
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Momo-Oz 9 yıl
Creativeden disket bile almam artık ..
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numenorian 9 yıl
DungeonKeeper

Creativeden disket bile almam artık ..


+1
Bir ses kartı driveri yayınlamaktan haciz
Hadi onu geçtim yeni bir ses kartı çıkarımayan, çıkacak diye internete bilgi sızdırıp milleti oyalayan
Ses sistemlerinde subwooferlarında ahşap yerine utanmasa plastik kaplama yapıcak
Hele ki o fatal1ty gaming kulaklık faciasından sonra iyice soğudum bu markadan 8 senelik philips shp-200'üm o kulaklığı paramparça eder halen taaşşş gibi duruyo
creative tam bir trişko bana göre
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CoreXXX 9 yıl
off çok kaliteli ve güzel gözüküo ya bu kulak içi olanlara hastayım ben zaten
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TELESCOPE 9 yıl

CoreXXX

off çok kaliteli ve güzel gözüküo ya bu kulak içi olanlara hastayım ben zaten


evet yunanistan gelen bir yakınım süpriz hediye olarak getirmiş, gerçekten kulak beğeniyor
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H. 9 yıl
Tipleri fena değil ama bakalım tutulabilecekler mi piyasada...
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TELESCOPE 9 yıl
kulak içi olayı, bu işi bitirdi bence bundan öncekilere kulakta pek hakim olunamıyordu her kulak yapısı farklı, farklı olduğundan bu kulak içi iyibir çözüm oldu ve gittikçede kendini aşıyor
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