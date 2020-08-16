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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Crew Dragon Crew-1 görevi Ekim ayı sonuna ertelendi

    SpaceX ve NASA'nın daha önce Eylül ayında düzenleneceğini duyurduğu insanlı uzay görevi Crew-1, Ekim ayının sonuna doğru ertelendi.
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    Uzay
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    Gökhan G.
    Editör
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    Crew Dragon Crew-1 görevi Ekim ayı sonuna ertelendi
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    Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’e yörüngeye insan gönderebilen ilk özel şirket olma fırsatı tanıyan ve ABD’nin uzaya astronot gönderme konusunda Rusya’ya olan bağımlılığını sona erdiren Crew Dragon Demo-2 görevi hatırlanacağı üzere kapsülün içindeki iki astronotun Dünya’ya başarılı bir şekilde geri dönmesiyle birlikte tamamlanmıştı.

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    Adından da anlaşılacağı üzere bir test görevi olan ve Crew Dragon uzay kapsülü ile Falcon 9 roketini test etmek üzere gerçekleştirilen Demo-2’nin ardından SpaceX ve NASA, dört astronottan oluşan ve Crew-1 adlı ilk tam kadro operasyonel görevi için Eylül ayını işaret etmişti. Ancak son dönemde oldukça sık karşı duymaya başladığımız bir erteleme haberi Crew-1 için de geldi.

    Crew Dragon Crew-1 görevi Ekim ayı sonuna ertelendi

    Erteleme kapsamında NASA’nın yaptığı açıklama, bu kez bir teknik aksaklığı işaret etmiyor. Kurum, yaptığı açıklamada “Önümüzdeki Soyuz ekibi rotasyonu kapsamında uzay aracı trafiğini düzenlemek ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek adına, Crew-1 görevini Ekim oyunun sonuna ertelemeye karar verdik” ifadelerini kullanırken ertelemenin aslında bir planlama ihtiyacından kaynaklandığını ortaya koyuluyor.

    En erken 23 Ekim’de gerçekleşecek görevde ABD’den üç ve Japonya’dan bir astronot UUİ’ye doğru yola çıkacak.



    https://www.space.com/spacex-nasa-crew-1-launch-delay-october-2020.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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