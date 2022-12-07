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    Micron 232-katmanlı SSD modelini tedarik etmeye başladı

    Micron 2550 NVMe M.2 SSD modeli, sektörün sevkiyata başlayan ilk 232-katmanlı NAND belleği unvanına sahip oldu. Sürücü önemli yazılım özellikleriyle geliyor.     
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    Micron 2550 NVMe M.2 SSD
    SSD sektöründe üreticiler yavaş yavaş 200 katman üzerindeki yapılara geçiş yapmaya başladı. Çinli YMTZ sektörde ilk 232-katmanlı NAND bellek üretimini yapmayı başarırken Micron da ilk sevkiyatı yapıyor.

    Micron 2550 NVMe M.2 SSD neler sunacak?

    Micron 2550 NVMe M.2 SSD firmanın iddiasına göre sevkiyata başlayan ilk 200-katman üzeri NAND bellek. Şimdilik sadece OEM üreticilere tedarik edildiği için yakın dönemde dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda görme şansımız olacak.

    Yüksek katman sayısı ile daha verimli ve hızlı veri aktarımları elde ediliyor. Micron 2550 NVMe M.2 SSD sürücüsü 5Gbps okuma hızlarına ve 4Gbps yazma hızlarına ulaşabiliyor. DRAM yerine kullanılan Host Memory Buffer teknolojisi hızlara katkı yaparken uyku modunda sadece 2.5 miliwatt enerji tüketiyor.

    PCIe Gen 4 tabanlı Micron 2550 NVMe M.2 SSD sürücüsü 22x80mm, 22x42mm ve 22x30mm ölçülerinde sunuluyor. 256GB, 512GB ve 1TB kapasitelerden üreticiler diledikleri seçenekleri sistemlerine ekleyebilecekler.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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