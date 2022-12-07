Micron 232-katmanlı SSD modelini tedarik etmeye başladı

Micron 2550 NVMe M.2 SSD neler sunacak?
Micron 2550 NVMe M.2 SSD firmanın iddiasına göre sevkiyata başlayan ilk 200-katman üzeri NAND bellek. Şimdilik sadece OEM üreticilere tedarik edildiği için yakın dönemde dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda görme şansımız olacak.
Yüksek katman sayısı ile daha verimli ve hızlı veri aktarımları elde ediliyor. Micron 2550 NVMe M.2 SSD sürücüsü 5Gbps okuma hızlarına ve 4Gbps yazma hızlarına ulaşabiliyor. DRAM yerine kullanılan Host Memory Buffer teknolojisi hızlara katkı yaparken uyku modunda sadece 2.5 miliwatt enerji tüketiyor.
PCIe Gen 4 tabanlı Micron 2550 NVMe M.2 SSD sürücüsü 22x80mm, 22x42mm ve 22x30mm ölçülerinde sunuluyor. 256GB, 512GB ve 1TB kapasitelerden üreticiler diledikleri seçenekleri sistemlerine ekleyebilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım