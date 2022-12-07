Micron 232-katmanlı SSD modelini tedarik etmeye başladı

SSD sektöründe üreticiler yavaş yavaş 200 katman üzerindeki yapılara geçiş yapmaya başladı. Çinli YMTZ sektörde ilk 232-katmanlı NAND bellek üretimini yapmayı başarırken Micron da ilk sevkiyatı yapıyor.

Micron 2550 NVMe M.2 SSD neler sunacak?

Micron 2550 NVMe M.2 SSD firmanın iddiasına göre sevkiyata başlayan ilk 200-katman üzeri NAND bellek. Şimdilik sadece OEM üreticilere tedarik edildiği için yakın dönemde dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda görme şansımız olacak.

Çin ilk 232 katmanlı NAND belleği üretti 6 gün önce eklendi

Yüksek katman sayısı ile daha verimli ve hızlı veri aktarımları elde ediliyor. Micron 2550 NVMe M.2 SSD sürücüsü 5Gbps okuma hızlarına ve 4Gbps yazma hızlarına ulaşabiliyor. DRAM yerine kullanılan Host Memory Buffer teknolojisi hızlara katkı yaparken uyku modunda sadece 2.5 miliwatt enerji tüketiyor.

PCIe Gen 4 tabanlı Micron 2550 NVMe M.2 SSD sürücüsü 22x80mm, 22x42mm ve 22x30mm ölçülerinde sunuluyor. 256GB, 512GB ve 1TB kapasitelerden üreticiler diledikleri seçenekleri sistemlerine ekleyebilecekler.

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