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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Crysis Remastered'ın PS5 ve Xbox Series için grafik güncellemesi yayınlandı

    Oyun dünyasının popüler yapımlarından olan Crysis'in geliştirilmiş versiyonu Crysis Remastered'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için özel güncellemesi yayınlandı.
    08 Nisan 2021, 10:00 (6 gün)
    2,5b
    1
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Crysis Remastered'ın PS5 ve Xbox Series için grafik güncellemesi yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Crytek'in yaptığı Crysis Remastered'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için özel bir güncellemesi yayınlandı.

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    Crysis Remastered için yeni nesil konsollarda yayınlanan güncelleme ile birlikte artık yeni nesil konsol sahipleri oyunu 60 FPS'te oynayabilecek. Yeni nesil güncellemenin yanı sıra oyun bir yama da aldı. Bu yama ile birlikte oyuna Klasik Nanosuit menüsü ve Ascension seviyesi eklendi. 

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    Güncellemenin ardından yeni nesil konsollarda sunulan grafik seçenekleri şu şekilde:

    PlayStation 5

    • Performans Modu – 1080p – 60 fps
    • Kalite Modu – 1800p – 60 fps
    • Işın İzleme – 1440p – 60 fps

    Xbox Series X

    • Performans Modu – 1080p – 60 fps
    • Kalite Modu – 2160p – 60 fps
    • Işın İzleme – 1440p – 60 fps

    Xbox Serries S

    • Performans Modu – 1080p – 60 fps
    • Kalite Modu – 2160p – 30 fps
    • Işın İzleme – 1080p – 30 fps

     Crysis Remastered şu anda PC (Epic Games), PS5, PS4, Xbox Series X/S ve Xbox One için erişilebilir durumda. 



    https://www.vg247.com/2021/04/07/crysis-remastered-xbox-series-x-s-ps5/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    FameHooker 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    E üç modda 60 fps. Performans modunun anlamı ne? 🤔
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    E evo_4 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Gran Turismo 4 (PlayStation 2, 2004) bile, progressive scan ve 1080i çözünürlük destekliyordu. Bu nesilde bile hala 1080p'den kurtulamadık. Ray-tracing, 60 fps ve 4K hayalden öteye gidemeyecek anlaşılan.
    Gran Turismo 4 (PlayStation 2, 2004) bile, progressive scan ve 1080i çözünürlük destekliyordu. Bu nesilde bile hala 1080p'den kurtulamadık. Ray-tracing, 60 fps ...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    kaan0101 (Kaan Yıldırım) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bu oyuna hala birşeyler yapmaya çalışıyorlar garip gerçekten :) optimizasyonu hala toplayamamışlar
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Skandal bir güncelleme. Series S ile X 1080p 60fps yapmıslar halbuki X 120fps çalıştırabilirdi. Neyse 150 yıllık oyun zaten bedava olsa oynamam geçiniz.
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox Store da 51 TL ye düşmüş aldım bir dal..
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    W wNchstR (ERh N ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    1080p / Full detay / 60fps / Ray Tracing



    Yapin su ozelliklerde oyunlar..
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    napolyon94 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Series S'e bak be! 4k oyun oynatıyor :) İlk defa series S için 4k oyun tabiri gördüm.
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    E evo_4 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Gran Turismo 4 (PlayStation 2, 2004) bile, progressive scan ve 1080i çözünürlük destekliyordu. Bu nesilde bile hala 1080p'den kurtulamadık. Ray-tracing, 60 fps ve 4K hayalden öteye gidemeyecek anlaşılan.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    GT_55 (uğur ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) evo_4
    Grafikler aynı kalsaydı, 4k değil, 128k'da görürdük. :)
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    A ak_n (akın çetin) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    DualSense tepki veren tuşları destekliyor mu?
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    FameHooker 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    E üç modda 60 fps. Performans modunun anlamı ne? 🤔
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    A ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 6 gün ( Mesaj Silindi ) FameHooker
    işlem birimlerini yormadan daha sessiz çalışacak demek oluyor. ve daha az ısınacak.
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    pcde ki sürüm o kadar buglı ki oynanmaz seviyede. pcye de gelir umarım
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