Crysis Remastered'ın PS5 ve Xbox Series için grafik güncellemesi yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Crytek'in yaptığı Crysis Remastered'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için özel bir güncellemesi yayınlandı.

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Crysis Remastered için yeni nesil konsollarda yayınlanan güncelleme ile birlikte artık yeni nesil konsol sahipleri oyunu 60 FPS'te oynayabilecek. Yeni nesil güncellemenin yanı sıra oyun bir yama da aldı. Bu yama ile birlikte oyuna Klasik Nanosuit menüsü ve Ascension seviyesi eklendi.

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Güncellemenin ardından yeni nesil konsollarda sunulan grafik seçenekleri şu şekilde:

PlayStation 5

Performans Modu – 1080p – 60 fps

Kalite Modu – 1800p – 60 fps

Işın İzleme – 1440p – 60 fps

Xbox Series X

Performans Modu – 1080p – 60 fps

Kalite Modu – 2160p – 60 fps

Işın İzleme – 1440p – 60 fps

Xbox Serries S

Performans Modu – 1080p – 60 fps

Kalite Modu – 2160p – 30 fps

Işın İzleme – 1080p – 30 fps

Crysis Remastered şu anda PC (Epic Games), PS5, PS4, Xbox Series X/S ve Xbox One için erişilebilir durumda.

https://www.vg247.com/2021/04/07/crysis-remastered-xbox-series-x-s-ps5/

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