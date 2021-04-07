Dying Light 2'nin haritası ilk oyundan 4 kat daha büyük olacak

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Techland Publishing'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Techland'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Dying Light serisinin ikinci oyunu Dying Light 2 ile ilgili birkaç yeni detay açıklandı.

İlginizi Çekebilir

Dying Light 2 bu yıl çıkacak; oynanış videosu paylaşıldı

Ayrıca Bkz. "Mass Effect Legendary Edition'dan yeni detaylar açıklandı: Eski versiyon vs yeni versiyon karşılaştırma videosu"

Dying Light 'nin Kıdemli Teknoloji Programcısı Lukasz Burdka, geçtiğimiz günlerde WCCFTech ile bir röportaja katıldı ve orada oyunun haritası hakkında bazı yorumlarda bulundu. Bildiğiniz gibi Dying Light'ın ilk oyunu açık dünyaya sahipti ve ikiyinci oyun da aynı şekilde açık dünyaya sahip olacak.

Lukasz Burdka'nın dediğine göre ikinci oyunun haritası ilk oyundan yaklaşık olarak 4 kat daha büyük olacak ancak bunun bir tahmin olduğunu söyledi. Yatay olarak büyüklüğünün dışında dikey olarak da çok daha büyük olacağı için oyun çok daha geniş olacak ve keşfedilecek çok fazla şey olacak. Geçtiğimiz günlerde de oyunun yeni nesil konsollarda 3 farklı modunun oalcağı açıklanmıştı. Bu modlar: Kalite (ışın izleme bulunacak), Performans (60+ FPS) ve 4K.

Geçtiğimiz yıllarda oyunun geliştiricileri, oyuncuların daha geniş harita değil daha dolu harita istediğini bildiklerini söylemişti. Dying Light 2, bu yıl içerisinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

https://www.gamesradar.com/dying-light-2-map-will-be-four-times-bigger-than-the-original/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.