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    Crysis Twitter hesabı canlandı

    PC oyunculuğu tarihinde kendisine yer edinmiş yapımlardan Crysis’in elden geçirilmiş versiyonuna yaklaştığımızın bir belirtisi de atılan tweet oldu.
    2 sa.
    1,8b
    64
    12
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Crysis Twitter hesabı canlandı
    Tam Boyutta Gör

    Crytek’in oyuncuların tadı damağında kalan oyunu Crysis son aylarda yeniden gündemde yavaş yavaş kendisine yer edinmeye başladı. Remake hazırlığında olan ekip geçtiğimiz günlerde bir video ile heyecanlandırmıştı.

    2016 yılından bu yana sessizdi

    Resmi Crysis hesabı en son 2016 yılında paylaştığı Tweet’ten bu yana sürdürdüğü sessizliği geçtiğimiz aylarda remastered versiyonunun doğrulanmasının ardından bozdu. ‘’veri alınıyor’’ mesajı paylaşan hesap Crysis’i unutamayanları eski günlere geri döndürecek yapımı bir kere daha hatırlatmayı başardı.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 2 ücretsiz DLC ile gelecek"

    CryEngine 5.6 üzerinde alınmış görsellerine göre grafik alanında iddialı bir yapımın daha geldiğini söyleyebileceğimiz Crysis remastered yeni nesil konsolların çıktığı dönemde piyasaya sürüleceğe benziyor.



    https://www.kitguru.net/gaming/matthew-wilson/crysis-twitter-account-reawakens-as-remaster-rumours-begin-to-gain-traction/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Krone 1 sa. en beğenilen
    Adamlar 4 yıldır tweet atmıyorlar yuh
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hyperchondriac (Aral Çınlar) 22 dk.
    Pc ye ilk upgradeimi bana bu oyun yaptirmisti 8800GT, Athlon x2 5600, 2 gb ram ne zamanlardi..
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    Ultratopkek 26 dk.
    Son PC bükücü geliyor
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    abbasbj 30 dk.
    elbise tek ateş edince görünür hale gelmesede,ateş ettiğimiz süre içinde azar azar tükense elbisenin gizlilik özelliği , efsane olur bu haliyle oynanış açısından olumsuz
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    AL3ATROS (Mehmet Tuna) 44 dk.
    Crysis 4 ve Nomad bekliyorum,adamımız Nomad gelsin artık.
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    Bay Robot ( tunc) 48 dk.
    Crysis 1 online efsaneydi.

    Edit: remake falan gereksiz olur çünkü günümüzde bile çoğu oyundan daha iyi grafiklere sahip.

    Ha ama multiplayer açarlarsa başka...
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    Perturbator (Mehmetcan ) 57 dk.
    Crysis 4 istiyoruz kaç paraysa alacağım söz.
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    Krone 1 sa. en beğenilen
    Adamlar 4 yıldır tweet atmıyorlar yuh
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    ebubekirozkann (Ebubekir Özkan) 1 sa.
    Yakın zamanda göreceğimiz çoğu oyun remake olacak. Çünkü oyun piyasası kendini çok tekrar etmeye başladı ve bu nedenle de 3A oyunlar az satıyor genelde. Bu da muhtemelen Crysis 3'ün remake'i olabilir.
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    elektrontan 1 sa.
    Yok ağlamıyorum...
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    Titanyum Adayı 1 sa.
    Umarım yine çıktığı dönemin yıllarca ötesinde olur yeni bir standart belirler.
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    1756 kez okundu.
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    crysis remastered, cryengine 5 ve
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