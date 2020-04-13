Crysis Twitter hesabı canlandı

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Crytek’in oyuncuların tadı damağında kalan oyunu Crysis son aylarda yeniden gündemde yavaş yavaş kendisine yer edinmeye başladı. Remake hazırlığında olan ekip geçtiğimiz günlerde bir video ile heyecanlandırmıştı.

2016 yılından bu yana sessizdi

Resmi Crysis hesabı en son 2016 yılında paylaştığı Tweet’ten bu yana sürdürdüğü sessizliği geçtiğimiz aylarda remastered versiyonunun doğrulanmasının ardından bozdu. ‘’veri alınıyor’’ mesajı paylaşan hesap Crysis’i unutamayanları eski günlere geri döndürecek yapımı bir kere daha hatırlatmayı başardı.

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CryEngine 5.6 üzerinde alınmış görsellerine göre grafik alanında iddialı bir yapımın daha geldiğini söyleyebileceğimiz Crysis remastered yeni nesil konsolların çıktığı dönemde piyasaya sürüleceğe benziyor.

https://www.kitguru.net/gaming/matthew-wilson/crysis-twitter-account-reawakens-as-remaster-rumours-begin-to-gain-traction/

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