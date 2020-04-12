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    Cyberpunk 2077 2 ücretsiz DLC ile gelecek

    Oyun dünyasının merakla beklediği yapımdan güzel haberler var. Oyun ücretsiz DLC’lerle geliyor.
    7 sa.
    1,1b
    4
    12
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Cyberpunk 2077 2 ücretsiz DLC ile gelecek
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    CD Projekt’in oyun dünyasının sabırsızlıkla beklediği yapımı için müjdeli haberleri var. Uzun süredir ekran görüntüleriyle heyecanlandıran oyun ek içerik yönüyle zengin olacak.

    2 ücretsiz DLC ile gelecek

    Yatırımcı konferansında konuşan ekip yapımın çıkışını takiben 2 ücretsiz DLC yayınlayacaklarını açıkladı. İndirilebilir içerikleri 2 büyük genişleme paketinin takip edeceği de aktarılanların arasında. Ayrıca stüdyo Cyberpunk 2077’nin DLC konusunda Witcher 3’ten geride kalmayacağını da iddia ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Referans tasarım kart fiyatına özelleştirilmiş tasarım kart: EVGA, KO ailesini genişletti"

    Son olarak ne DLC’ler için ne de genişleme paketlerinin içeriği hakkında detay verilmediğini de aktaralım. İlk başta içinde bulunduğumuz ayda satışa sunulması beklenen oyun önümüzdeki eylül ayına çekilmişti.



    https://www.kitguru.net/gaming/matthew-wilson/cyberpunk-2077-will-get-free-dlcs-and-two-bigger-expansions-post-launch/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 1 sa.
    Kaç yıldır şu oyun üzerinde çalışıyor adamlar. Bir de utanmadan ücretsiz DLC veriyorlar, bir de utanmadan Türkçe dil desteği veriyorlar (!) Hatta bununla da kalmamışlar RTX desteği de varmış bak sen !!1!1

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    NaciAydinlar 3 sa. yeni yorumcu
    Hiç cyberpunk oynamadım nasıl?
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    zaomss (Furkan Bulat) 4 sa.
    Madem dlcler şimdiden planlandı. Direkt ana oyuna eklenip çıksın? Hikayeyi üçe bölüyorlar, al sana iki dlc hemde bedava. Sonra bu iyi bişi oluyor. Yanlış anlasılmasın CD Project oyun dünyasındaki en sevdiğim firma olabilir. Ama oyun endüstrisinin bu hale gelmesine yazıl.
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    canguler917 (can guler) 3 sa. zaomss
    zaten direkt ana oyuna eklenmiş oluyor ? oyunun çıkışıyla beraber ücretsiz verilecek
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    Kontraktif Koful (Emir ) 7 sa.
    tek rakibi tlou 2 di o da ertelendiğine göre goty hayırlı olsun çabuk gel kral bekletme
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    Johnny Silverhand 2 sa. Kontraktif Koful
    Last of Us mı?



    Bu oyunun hiç şüphesiz rakibi Dying Light 2’di. Onun da çıkış tarihi belirsiz.
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