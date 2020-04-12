Cyberpunk 2077 2 ücretsiz DLC ile gelecek

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CD Projekt’in oyun dünyasının sabırsızlıkla beklediği yapımı için müjdeli haberleri var. Uzun süredir ekran görüntüleriyle heyecanlandıran oyun ek içerik yönüyle zengin olacak.

2 ücretsiz DLC ile gelecek

Yatırımcı konferansında konuşan ekip yapımın çıkışını takiben 2 ücretsiz DLC yayınlayacaklarını açıkladı. İndirilebilir içerikleri 2 büyük genişleme paketinin takip edeceği de aktarılanların arasında. Ayrıca stüdyo Cyberpunk 2077’nin DLC konusunda Witcher 3’ten geride kalmayacağını da iddia ediyor.

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Son olarak ne DLC’ler için ne de genişleme paketlerinin içeriği hakkında detay verilmediğini de aktaralım. İlk başta içinde bulunduğumuz ayda satışa sunulması beklenen oyun önümüzdeki eylül ayına çekilmişti.

https://www.kitguru.net/gaming/matthew-wilson/cyberpunk-2077-will-get-free-dlcs-and-two-bigger-expansions-post-launch/

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