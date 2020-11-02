Crytek’in Crysis Next isimli bir battle royale oyun üzerinde çalıştığı iddia edildi

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Geçtiğimiz haftalarda Egreror isimli bir fidye yazılım çetesinin, içlerinde Ubisoft’un 29 Ekim tarihinde piyasaya sürdüğü Watch Dogs: Legion’a ait kaynak kodlarının da yer aldığı bazı verileri ele geçirdiği ifade edilmişti. Bunun haricinde Crytek’in de kurbanlardan birinin olduğu eylemde fidye çetesi, şirket içi yazışmalara ulaşmıştı.

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Egreror’un Crysis yazışmalarından sızdırdığı bilgeler ise şirketin birkaç oyun üzerinde birden çalıştığını gösteriyor. Şu an için sadece söylenti olarak kabul edilmesi gereken paylaşıma göre Crysis, Crysis Next adlı bir battle royale oyun üzerinde çalışıyor.

Gelecek nesil platformlar göz önünde bulundurularak hazırlandığı ifade edilen oyun, açıklamalara göre 100’lerce oyuncunun birbirne karşı mücadele ettiğii yüksek tempoya sahip bir yapım olacak. Karakterlerin görsel anlamda özelleştirilebildiği oyunda nano kıyafet güçleri de unutulmamış. Görsellik olarak da zirveye oynayacak oyunun benzersiz bir canlı yayın deneyimi yaratacağı belirtilmiş.

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Şirket yazışmalarından elde edilen diğer bilgilere göre Crytek, Crysis VR, Hunt Mobile, Ryse Next ve Robinson 2 adlı oyunlar üzerinde de çalışıyor.

Bakalım, Crytek’le ilgili ortaya atılan iddiaların ne kadarı doğru çıkacak.

https://www.altchar.com/game-news/cryteks-free-to-play-battle-royale-crysis-next-leaks-online-aPpco1P5bLQy

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