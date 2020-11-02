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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Crytek’in Crysis Next isimli bir battle royale oyun üzerinde çalıştığı iddia edildi

    Crytek'in de içinde bulunduğu bir grup şirkete sızan fidye yazılım çetesinden yayılan bilgilere göre Crytek, Crysis evreninde geçen bir battle royale oyun üzerinde çalışıyor olabilir.
    1 hf.
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    2

    Crytek’in Crysis Next isimli bir battle royale oyun üzerinde çalıştığı iddia edildi
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    Geçtiğimiz haftalarda Egreror isimli bir fidye yazılım çetesinin, içlerinde Ubisoft’un 29 Ekim tarihinde piyasaya sürdüğü Watch Dogs: Legion’a ait kaynak kodlarının da yer aldığı bazı verileri ele geçirdiği ifade edilmişti. Bunun haricinde Crytek’in de kurbanlardan birinin olduğu eylemde fidye çetesi, şirket içi yazışmalara ulaşmıştı.

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    Egreror’un Crysis yazışmalarından sızdırdığı bilgeler ise şirketin birkaç oyun üzerinde birden çalıştığını gösteriyor. Şu an için sadece söylenti olarak kabul edilmesi gereken paylaşıma göre Crysis, Crysis Next adlı bir battle royale oyun üzerinde çalışıyor.

    Gelecek nesil platformlar göz önünde bulundurularak hazırlandığı ifade edilen oyun, açıklamalara göre 100’lerce oyuncunun birbirne karşı mücadele ettiğii yüksek tempoya sahip bir yapım olacak. Karakterlerin görsel anlamda özelleştirilebildiği oyunda nano kıyafet güçleri de unutulmamış. Görsellik olarak da zirveye oynayacak oyunun benzersiz bir canlı yayın deneyimi yaratacağı belirtilmiş.

    Crytek’in Crysis Next isimli bir battle royale oyun üzerinde çalıştığı iddia edildi
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    Şirket yazışmalarından elde edilen diğer bilgilere göre Crytek, Crysis VR, Hunt Mobile, Ryse Next ve Robinson 2 adlı oyunlar üzerinde de çalışıyor.

    Bakalım, Crytek’le ilgili ortaya atılan iddiaların ne kadarı doğru çıkacak.



    https://www.altchar.com/game-news/cryteks-free-to-play-battle-royale-crysis-next-leaks-online-aPpco1P5bLQy Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bay Robot ( tunc) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Crysis 1’in multiplayer’i serverler kapanana kadar oyuncu barındırıyordu. Geçen sene bakmıştım hatta hala kendi serverini kurup oynayanlar dahi vardı hala...



    Battle royale modunu sevdiren bir oyun olabilir.



    Crysis 1’in multiplayer’i serverler kapanana kadar oyuncu barındırıyordu. Geçen sene bakmıştım hatta hala kendi serverini kurup oynayanlar dahi vardı hala...
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    Yanıtla +14
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    Charaznable (Char Aznable) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Crysis 3 New York haritasında on numara olur
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    crytek artık şu crysis'ten bir vazgeçsin artık. ekmek çıkmaz ondan artık.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Carlsén 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Heyecanla bekliyoruz
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    TearsForFears 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vr gelmesin de ne gelirse gelsin oynarım, crytek candır. Crysis serisini erken rafa kaldırdılar. Güzel bir crysis 4 yeni nesilde iş yapar. Crysis battle royale için aslında çok geç kaldı. Crysis 1 i bile multiplayer oynayan çok vardı. Hız güç gizlilik geçişleriyle farklı bir br deneyimi sunardı. Kıçı kırık cod bile battle royale işine girdi beleşe yayınlıyot
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    valla crytek ten battle royale değilde mmo survival birşeyler yapsınlar artık
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    aydinsukru (Aydın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yok crysis
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    Source (Barış ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Crysis mi alırım bi dal.
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok geç bile kaldılar. COD Warzone bile başarılı oldu baya. Crysis'in neyi eksik.
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    draw1907 (doğan tüysüz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    modası yakın zamanda kaçmak üzere diyebiliriz bence bu mod için.
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    Altyazar 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    biz haziriz cevat abi gonder gelsin
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    Charaznable (Char Aznable) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Crysis 3 New York haritasında on numara olur
    Yanıtla +8
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    incicibin (Mevlüd Çelen) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Crysis öyle kenara atılacak bir marka değil. Oyundaki anafikir, mekanikler, grafikler çağının hep önünde oldu. Vr platformunda crytek i zengin edebilir. Kıyafet ve silah upgradelerini parayla aldığınızı düşünün :)
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    crytek, crysis ve Yazılım
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