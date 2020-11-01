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    Cyberpunk 2077'nin tekrar ertelenmesinin ardından CD Projekt'in hisseleri %25 düştü

    Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan ancak ne yazık ki bir türlü kavuşamadığımız Cyberpunk 2077, bizim gibi CD Projekt Red'i de üzüyor.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'nin tekrar ertelenmesinin ardından CD Projekt'in hisseleri %25 düştü
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Polonyalı stüdyo CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077 bildiğiniz gibi bu yıl yayınlanacak ancak ne yazık ki oyun birkaç kez ertelenmek zorunda kaldı. Bu durum da çoğu oyuncunun hatta şirketin, The Witcher 3 sebebiyle güvendiği CD Projekt'i biraz zor duruma sokmuş gibi duruyor.

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    Geçtiğimiz yılın sonlarında 2020'nin en çok güvenilen şirketlerinden biri olarak açıklanan CD Projekt Red'in hisseleri ağustos ayından bu yana %25 düştü. Elbette durumlar CD Projekt Red için hala güzel bir konumda ancak sanıyoruz ki kimse bir düşüş yaşamak istemez.

    CD Projekt, Ağustos ayında Pokemon Go tarzında duyurduğu Witcher oyunu ile hisse bakımından zirveyi gördü. Ağustos ayında şirketin piyasa değeri 42.4 milyar Polonya Zlotisi'ydi ki bu da 9.6 milyar Euro'ya denk geliyor. Geçtiğimiz perşembe günü ise şirketin piyasa değerinin %25 oranında düştüğü açıklandı. Düştükten sonraki piyasa değeri Nisan 2020'den bu yana şirketin gördüğü en düşük piyasa değeri. 

    Cyberpunk 2077'nin umuyoruz ki 10 Aralık'taki çıkışından sonra şirketin piyasa değeri tekrar yükselişe geçecektir. Cyberpunk 2077, 10 Aralık 2020'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte yayınlanacak.



    https://www.dualshockers.com/stock-cd-projekt-red-fell-after-cyberpunk-delays/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    38 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    55 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Source (Barış ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gold olmuş oyunun ertelenmesi ilk defa yaşanıyor bildiğim kadarıyla böyle bir durumda düşmesi normal gibi.
    Yanıtla +8
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    Akasha_Ether (gkhn kc) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    CooL_ROMEO 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla ben PS4 ön siparişimi bu hafta veriyorum. Önümüzdeki yıllarda yeni konsol/pc alırsam fiyatı ne olursa olsun yine alacağım. Witcher 3 ü neredeyse her platformda aldım.
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    Akasha_Ether (gkhn kc) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Alım fırsatı

    Yatırım tavsiyesi değildir.
    Yanıtla +8
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunun çıkacağını düşünmüyorum son haber de açıklamaların da yeni çıkış tarihin den memnun olmadıklarını söylemişler bu demek oluyor ki bir ertelene daha gelicek çıkışına yakın zaman da yıllar dır bu oyunun çıkmasını bekliyorum açıkcası ön siparişi iptal edesim var kasım ortalarına gelelim ozaman ne olucağı belli olur gidişatın
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun bitti diye haber ver kupaları göster sonra ertele
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    deoks 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Diğer büyük başlarla aynı anda çıkarmak istemediler olan bu.
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    GTA 5'te bir kaç kez ertelenmişti.
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    Source (Barış ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gold olmuş oyunun ertelenmesi ilk defa yaşanıyor bildiğim kadarıyla böyle bir durumda düşmesi normal gibi.
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