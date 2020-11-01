Cyberpunk 2077'nin tekrar ertelenmesinin ardından CD Projekt'in hisseleri %25 düştü

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Polonyalı stüdyo CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077 bildiğiniz gibi bu yıl yayınlanacak ancak ne yazık ki oyun birkaç kez ertelenmek zorunda kaldı. Bu durum da çoğu oyuncunun hatta şirketin, The Witcher 3 sebebiyle güvendiği CD Projekt'i biraz zor duruma sokmuş gibi duruyor.

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Geçtiğimiz yılın sonlarında 2020'nin en çok güvenilen şirketlerinden biri olarak açıklanan CD Projekt Red'in hisseleri ağustos ayından bu yana %25 düştü. Elbette durumlar CD Projekt Red için hala güzel bir konumda ancak sanıyoruz ki kimse bir düşüş yaşamak istemez.

CD Projekt, Ağustos ayında Pokemon Go tarzında duyurduğu Witcher oyunu ile hisse bakımından zirveyi gördü. Ağustos ayında şirketin piyasa değeri 42.4 milyar Polonya Zlotisi'ydi ki bu da 9.6 milyar Euro'ya denk geliyor. Geçtiğimiz perşembe günü ise şirketin piyasa değerinin %25 oranında düştüğü açıklandı. Düştükten sonraki piyasa değeri Nisan 2020'den bu yana şirketin gördüğü en düşük piyasa değeri.

Cyberpunk 2077'nin umuyoruz ki 10 Aralık'taki çıkışından sonra şirketin piyasa değeri tekrar yükselişe geçecektir. Cyberpunk 2077, 10 Aralık 2020'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte yayınlanacak.

https://www.dualshockers.com/stock-cd-projekt-red-fell-after-cyberpunk-delays/

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