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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yenilenmiş (refurbished) telefon satışlarına yasal düzenleme geliyor

    Yenilenmiş (refurbished) cihazların satışında standartlar belirlendi. İkinci el durumundaki telefonların yenilenerek "yenilenmiş ürün" olarak uygun fiyata satılması amaçlanıyor.
    1 hf.
    9,8b
    1
    41
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yenilenmiş (refurbished) telefon satışlarına yasal düzenleme geliyor
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    Yurt dışında refurbished olarak, ülkemizde ise “yenilenmiş” olarak adlandırılan cihazların satışıyla ilgili yeni bir yönetmelik taslağı hazırlandı. Türkiye’de pek yaygın olmayan yenilenmiş ürün satışlarının yeni mevzuatla birlikte düzene girmesi ve satışın artması amaçlanıyor. Akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Yenilenmiş telefonlar, sıfıra göre daha uygun fiyata satılarak müşteriler için yeni bir seçenek olacak. Ayrıca kullanım ömrü dolmamış cihazların atılmaması sağlanarak çevreye verilecek zarar ortadan kalkacak.

    Yenilenmiş (refurbished) ürün nedir?

    Yenilenmiş ürünler; ikinci el durumundaki cihazlarda hasarlı, kondisyonunu yitirmiş veya batarya gibi çabuk aşınan parçalarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan yenilenmiş cihazlara deniyor. Yenilenmiş ürün satışı yapan firmalar, gelen cihazları birtakım testlere sokuyor. Test sonucunda arızalı çıkan veya değeri düşük olan parçaları yeniliyor.

    Yenilenmiş ürünler, satıcı tarafından garanti hizmeti verilerek ikinci elden daha yüksek fiyata, sıfırdan daha düşük fiyata satışa sunuyor. Yenilenmiş ürün pazarının büyük çoğunluğunu akıllı telefonlar oluşturuyor. Yurt dışında teknoloji mağazaları, mobil operatörler, hatta Apple ve Samsung gibi üreticiler kullanıcıların ikinci el durumundaki telefonlarını alıyor ve yenileyerek Refurbished olarak satıyor.

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    Türkiye’de refurbished ürünlere yönelik hazırlanan özel bir mevzuat bulmadığı için bu işi yapmak isteyen firmalar, garanti, teknik servis vs. bakımından sıfır ürün satıyormuş gibi hizmet sunmak zorunda kalıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni mevzuatla birlikte yenilenmiş ürün satışının yapılmasının kolaylaşması ve yenilenmiş ürün alacak müşterilerin haklarının korunması sağlanacak.

    Yenilenmiş (refurbished) telefon satışlarına yasal düzenleme geliyor
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    Yönetmeliğe göre yenilenmiş ürün satışı nasıl olacak?

    Taslak yönetmeliğe göre 4 farklı ürün çeşidi, yenilenerek satışa sunulabilecek. Bunlar cep telefonu, tablet, akıllı saat ve modem olarak belirlendi.

    Yenileme işlemi, Bakanlık tarafından onaylanan yenileme merkezleri tarafından standartlara uygun yapılacak. Ürün satılırken ambalajında, reklamında ve ilanında “yenilenmiş ürün” ibaresine yer verilecek. Bu ibare kolay anlaşılır biçimde olacak. Yönetmeliğe göre yenilenmiş ürünlere en az 1 yıl garanti verilecek. Garantiye yollanan ürünlerin 20 gün içerisinde tamir edilmesi zorunluluğu bulunacak. Ayıplı mal olması durumunda para iadesi veya ücretsiz değişim sağlanacak.

    Yenileme merkezleri, kullanıcıların ikinci el durumundaki cihazlarını yenileme amacıyla para karşılığında satın alınabilecek. Bu cihazları alırken içindeki verileri imha etmek ve IMEI kontrolü yapmak zorunda.

    Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmeliğin hazırlanma gerekçesi olarak kullanılmış ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması gösteriliyor. Kullanım ömrü dolmayan ürünlerin yeniden kullanılmasıyla birlikte ekonomik değer oluşturulması, çevreye verecekleri zararların azaltılması ve tüketicilerin bütçelerine uygun olmayan veya satın ürünleri malları yenilenmiş olarak almalarının sağlanması amaçlanıyor. Yenilenmiş ürünlerle ilgili yasal düzenleme olmadığı için müşteri mağduriyetinin giderilmesi sağlanacak. Yönetmeliğin yakın zamanda yürürlüğe girmesi planlanıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 1 hf. en beğenilen
    İkinci el telefona nasıl bir vergi bindirecekler diye merak ettiğim için geldim ben.
    Yanıtla +70
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    Ceqa (Güray ) 1 hf. (düzenlendi)
    Eskiden gelmişmekte olan bir ülkeyken şimdi telefon almanın bile lüks olduğu arabaların 100 binden başladığı bir ülke olduk. bakanlıklar falan refurbished telefonlar için tasarı falan yapıyor azıcık ordan da vergi gelsin diye, ekonomiye katılsın diye. Nerden nereye
    Eskiden gelmişmekte olan bir ülkeyken şimdi telefon almanın bile lüks olduğu arabaların 100 binden başladığı bir ülke olduk. bakanlıklar falan refurbished telef...
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    2 Yanıt Yanıtla +30
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    hamza5806 1 hf. Ceqa
    Sineğin yağını çıkartıyorlar gene yetmiyor
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    lPaTRoNl (Burak ) 6 gün Ceqa
    Gelişmekte olan ülke diye birşey yok gelişmemiş ülkelerin kendini avutma yöntemi ya gelişmiş ülkesin yada değilsin arafta kalmıyorsunuz
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    onur1301 1 hf.
    Sineğin yağını çıkarıyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    Ray Kurzweil 1 hf. onur1301
    Ve yine de yetmiyor. Lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam ediyorlar...
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    Yorumlar (34) Yorum Yaz Forumda Gör
    coolblack1903 (Halit Soysal) 21 sa. (düzenlendi)
    evet ikinci el fiyatından pahalı sıfırdan ucuz ama nerdeyse sıfır fiyatına yakın fiyatlar. ben 13 ay önce 13 ay garantili ikinci el 6s 32 gb telefonu 1900 liraya aldım. şuan yenilenmiş diye aynı özellikteki telefonu 2200 liraya satıyorlar. 12 aylık garanti apple garantisi değil firma garantisi. tabi ne kadar arkasında durulacak orası muamma...
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 gün
    Refurbished ürünleri sıfır gibi satamayacaklar, yıllardır olması gereken bir gelişmeydi. İsteyen yine ikinci el tercih eder.



    Refurbished ürünleri sıfır diye satmıyorsanız bu habere üzülmenize gerek yok.
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    Bloodin 6 gün
    Ülkemizde refurbished yasası olmadığından refurbished cihazlar sıfır olarak satılmaktaydı, bunun önüne geçmek için bir düzenleme şarttı zaten. İyi oldu...
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    yksxx20 6 gün yeni yorumcu
    haberde vergi deniyor mu? vergi gelmesin nolur artık verginin vergisi var zaten şimdi de verginin vergisinin üstüne 2.el vergisi yuh
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    tritone (hakan yıldız) 6 gün
    Sıfır fiyatına yakın olur
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    Rindaman ( -) 1 hf.
    Belki biraz daha tamir kanadı güçlenir de ikinci yılını doldurmuş telefonumuza aradığımız parçayı bulabiliriz.
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    ercintemirtas (Erçin Temirtaş) 1 hf. (düzenlendi)
    bu karara gelene kadar, bu çalışma yapılıncaya kadar... yapılacak öyle çok iş var ki; araç fiyatları, ev fiyatları, fırsatçılar, sahte ilanlar vs. Aman Allahım diyorum, bir düzenek bu kadar mı tersine çalışır
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    burakçakar1 1 hf. yeni yorumcu
    ucuz ikinci el telefonlar bile yalan oldu desenize
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    Mehmet Çiftçi GZBOI (Mehmet Çiftçi) 1 hf. yeni yorumcu
    AVRUPADA BEDAVA VERİLEN CİHAZLAR TÜRKİYE LAYIK GÖRÜLÜYOR TEPRİKLER 2 ELE DEVAM
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    -Executioner- 1 hf.
    Oyun konsoluda olmalıydı
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    9810 kez okundu.
    34 kişi, toplam 34 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yenilenmiş cihazlar, yenilenmiş telefon ve
    8 etiket daha yenilenmiş refurbished yönetmelik yasa düzenleme Mobil Teknolojiler Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji
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