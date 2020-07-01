Yenilenmiş (refurbished) telefon satışlarına yasal düzenleme geliyor

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Yurt dışında refurbished olarak, ülkemizde ise “yenilenmiş” olarak adlandırılan cihazların satışıyla ilgili yeni bir yönetmelik taslağı hazırlandı. Türkiye’de pek yaygın olmayan yenilenmiş ürün satışlarının yeni mevzuatla birlikte düzene girmesi ve satışın artması amaçlanıyor. Akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Yenilenmiş telefonlar, sıfıra göre daha uygun fiyata satılarak müşteriler için yeni bir seçenek olacak. Ayrıca kullanım ömrü dolmamış cihazların atılmaması sağlanarak çevreye verilecek zarar ortadan kalkacak.

Yenilenmiş (refurbished) ürün nedir?

Yenilenmiş ürünler; ikinci el durumundaki cihazlarda hasarlı, kondisyonunu yitirmiş veya batarya gibi çabuk aşınan parçalarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan yenilenmiş cihazlara deniyor. Yenilenmiş ürün satışı yapan firmalar, gelen cihazları birtakım testlere sokuyor. Test sonucunda arızalı çıkan veya değeri düşük olan parçaları yeniliyor.

Yenilenmiş ürünler, satıcı tarafından garanti hizmeti verilerek ikinci elden daha yüksek fiyata, sıfırdan daha düşük fiyata satışa sunuyor. Yenilenmiş ürün pazarının büyük çoğunluğunu akıllı telefonlar oluşturuyor. Yurt dışında teknoloji mağazaları, mobil operatörler, hatta Apple ve Samsung gibi üreticiler kullanıcıların ikinci el durumundaki telefonlarını alıyor ve yenileyerek Refurbished olarak satıyor.

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Türkiye’de refurbished ürünlere yönelik hazırlanan özel bir mevzuat bulmadığı için bu işi yapmak isteyen firmalar, garanti, teknik servis vs. bakımından sıfır ürün satıyormuş gibi hizmet sunmak zorunda kalıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni mevzuatla birlikte yenilenmiş ürün satışının yapılmasının kolaylaşması ve yenilenmiş ürün alacak müşterilerin haklarının korunması sağlanacak.

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Yönetmeliğe göre yenilenmiş ürün satışı nasıl olacak?

Taslak yönetmeliğe göre 4 farklı ürün çeşidi, yenilenerek satışa sunulabilecek. Bunlar cep telefonu, tablet, akıllı saat ve modem olarak belirlendi.

Yenileme işlemi, Bakanlık tarafından onaylanan yenileme merkezleri tarafından standartlara uygun yapılacak. Ürün satılırken ambalajında, reklamında ve ilanında “yenilenmiş ürün” ibaresine yer verilecek. Bu ibare kolay anlaşılır biçimde olacak. Yönetmeliğe göre yenilenmiş ürünlere en az 1 yıl garanti verilecek. Garantiye yollanan ürünlerin 20 gün içerisinde tamir edilmesi zorunluluğu bulunacak. Ayıplı mal olması durumunda para iadesi veya ücretsiz değişim sağlanacak.

Yenileme merkezleri, kullanıcıların ikinci el durumundaki cihazlarını yenileme amacıyla para karşılığında satın alınabilecek. Bu cihazları alırken içindeki verileri imha etmek ve IMEI kontrolü yapmak zorunda.

Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmeliğin hazırlanma gerekçesi olarak kullanılmış ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması gösteriliyor. Kullanım ömrü dolmayan ürünlerin yeniden kullanılmasıyla birlikte ekonomik değer oluşturulması, çevreye verecekleri zararların azaltılması ve tüketicilerin bütçelerine uygun olmayan veya satın ürünleri malları yenilenmiş olarak almalarının sağlanması amaçlanıyor. Yenilenmiş ürünlerle ilgili yasal düzenleme olmadığı için müşteri mağduriyetinin giderilmesi sağlanacak. Yönetmeliğin yakın zamanda yürürlüğe girmesi planlanıyor.

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