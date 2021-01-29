Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama ! Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan vakalarla ilgili kritik açıklamada bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ''mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var. Fakat onu da aşacağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

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İngiltere Başbakanı: "Yeni mutasyon daha öldürücü olabilir!"

Bugün Türkiye'de toplam vaka sayısı 7.279, vefat sayısı 129, iyileşen hasta sayısı 8.902 olmakla birlikte İngiltere Başbakanı Johnson Boris yeni türün daha ölümcül olabileceğini açıklamış ve bu konunun araştırılacağını açıklamıştı. Ayrıca konuyla ilgili Pfizer/BioNTech'ten de açıklama gelmiş ve yetkililer geliştirilen aşının mutasyonlu türe karşı da etkili olduğunu belirtmişti.

Ayrıca Bkz. "İngiltere Başbakanı: "Yeni mutasyon daha öldürücü olabilir!""

Hem koronavirüs vaka ve vefat sayıları hem de mutasyonla ilgili sorulara Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlerle yanıt verdi: "Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor."

Son olarak geçtiğimiz haftalarda Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma yapılmış ve gerekli teknolojinin Türkiye'ye transfer edileceği açıklanmıştı.

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