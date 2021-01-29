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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama ! Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var

    Cumhurbaşkanı Erdoğan artan vakalarla ilgili kritik açıklamada bulundu. Erdoğan mutasyonla ilgili açıklamalarda bulunurken İngiltere Başbakanı Boris yeni türün daha ölümcül olabileceğini açıklamıştı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama ! Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var

    Cumhurbaşkanı Erdoğan artan vakalarla ilgili kritik açıklamada bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ''mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var. Fakat onu da aşacağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar İngiltere Başbakanı: "Yeni mutasyon daha öldürücü olabilir!"

    Bugün Türkiye'de toplam vaka sayısı 7.279, vefat sayısı 129, iyileşen hasta sayısı 8.902 olmakla birlikte İngiltere Başbakanı Johnson Boris yeni türün daha ölümcül olabileceğini açıklamış ve bu konunun araştırılacağını açıklamıştı. Ayrıca konuyla ilgili Pfizer/BioNTech'ten de açıklama gelmiş ve yetkililer geliştirilen aşının mutasyonlu türe karşı da etkili olduğunu belirtmişti.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere Başbakanı: "Yeni mutasyon daha öldürücü olabilir!""

    Hem koronavirüs vaka ve vefat sayıları hem de mutasyonla ilgili sorulara Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlerle yanıt verdi: "Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor."

    Son olarak geçtiğimiz haftalarda Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma yapılmış ve gerekli teknolojinin Türkiye'ye transfer edileceği açıklanmıştı.



    Kaynakça https://www.haberler.com/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-dan-artan-13896154-haberi/ https://www.sondakika.com/haber/haber-son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-dan-artan-13896154/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    47 dakika önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    1 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    23 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Asigenc19 (sezgin asigenc) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen mhasturk
    DH de ucuz haber siteleri gibi artık sadece başlığı okuyup geçmeniz yeterli :)
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    mhasturk (Mustafa H.) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haber bu kadar mı?

    Ayrıca 3 paragrafta da aynı şeyi yazmışsınız.


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    Haber bu kadar mı? Ayrıca 3 paragrafta da aynı şeyi yazmışsınız. ...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    zunerall (Hindu Papanreu) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var. Bu olumsuz gelişmeler mutasyonla ilgili. Cumhurbaşkanının açıklamasına göre gelişmeler mutasyonla ilgili olumsuz.

    Haberin özeti...
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sağlık bakanının bu açıklamayı yapması gerekmez miydi?
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    2020 tuik bilimsel ölüm oranlarını ne zaman yayınlayacaksınız !?
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mutasyona uğrayan şey fiyatlar, zamlar, rüşvetler, yolsuzluklar, liyakâtsizlikler de, beyefendinin ya haberi yok ya da yokmuş gibi davranıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    por favor (ssena arıkuşu) 12 dk. ( Mesaj Silindi ) Solid State Disk
    Az sabret. Muhteşem chp vizyonu ve kadrosuyla o yazdığın şeyler yok olacak, ülke şahlanacak.

    Not : alıntıladığım mesaj ne kadar konuyla ilgiliyse benimki de o kadar ilgili oldu.
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    NumberOfPi (Kadir Aydos) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkeye virüsün mutasyonlu hali ne zaman geldi acaba? Geldiğini bildikleri halde uludağda olanlara izin mi verildi? Biraz şeffaf olsalar keşke.
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    mhasturk (Mustafa H.) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haber bu kadar mı?

    Ayrıca 3 paragrafta da aynı şeyi yazmışsınız.


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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Asigenc19 (sezgin asigenc) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) mhasturk
    DH de ucuz haber siteleri gibi artık sadece başlığı okuyup geçmeniz yeterli :)
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